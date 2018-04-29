 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Алия Назарбаева (младшенькая) взялась внедрять в Казахстане "зеленую экономику"
20:46 01.05.2018

Младшая дочь президента Назарбаева - Алия - дала совет казахстанским бизнесменам

Председатель президиума ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана, младшая дочь президента Казахстана Алия Назарбаева 28 апреля выступила в Астане с предложением законодательно закрепить термин "зеленая экономика" в новом Экологическом кодексе, а также перезапустить систему квотирования и торговли углеродными единицами, сообщают казахстанские сми.

"В последнее время все больше людей ощущают последствия ухудшения экологии, что напрямую влияет на их физическое самочувствие. В СМИ и социальных сетях возникающие экологические проблемы в различных регионах страны вызывают большой общественный резонанс", - отметила она.

По словам Алии Назарбаевой, отчасти всему виной несостоятельность текущего экологического законодательства.

"Например, в Экологический кодекс с момента его принятия в 2007 году изменения вносились 63 раза. Считаю, что принятие нового Экологического кодекса является важным шагом формирования новой экологической политики, соответствующей уровню развитых стран мира. Новый Экологический кодекс должен стать инструментом и драйвером внедрения принципов "зеленой экономики", - привела пример председатель президиума ОЮЛ.

По ее словам, реализация взятых на себя Казахстаном обязательств по Парижскому климатическому соглашению по снижению к 2030 году выбросов парниковых газов на 15 процентов влечет для страны определенные риски.

"Перед отечественным бизнесом уже с 2020 года возникает новая реальность со своими ограничениями, рисками и потенциальными выгодами. Невыполнение национальных обязательств приведет к ограничению доступа казахстанских товаров на мировые рынки, а также применению иных экономических санкций", - подчеркнула она.

Назарбаева предложила законодательно закрепить термин "зеленая" экономика, а также принципы и механизмы ее реализации, перезапустить систему квотирования и торговли углеродными единицами.

Алия Назарбаева - младшая дочь президента Казахстана, родилась 3.02.1980 в Алмате. Окончила республиканскую музыкальную школу имени Куляш Байсеитовой по классу фортепиано, колледж в Швейцарии и Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция".

В 1999 году вышла замуж за младшего сына бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева, Айдара. В 2001 году брак распался. Затем Алия вышла замуж за казахстанца Данияра Хасенова, от которого в 2007 году родила дочь Тиару, в 2011 году дочь Алсару. В июне 2016 года родился сын Алдияр.

Алия Назарбаева работала консультантом общего отдела администрации президента Казахстана, президентом корпорации "Алматыфарм", генеральным директором ТОО "Caspian Industries Ltd", председателем совета директоров ТОО "Элитстрой". В последнее время рекламировала собственную линию ювелирных украшений Alsara под брендом известного ювелирного дома Damiani, а также выпускала коллекцию одежды Alsara Couture.

В сентябре 2014 года младшая дочь Назарбаева выпустила школьный учебник по экологии. Учебник был разработан Министерством образования и науки Казахстана совместно с экологическим проектом Алии Назарбаевой "Жандану".

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525196760
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