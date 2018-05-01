"Елкин" выход. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян не избран на пост премьера

18:53 01.05.2018 Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян во время митинга в



Никол Пашинян не избран на пост премьера Армении



На специальном заседании Национального Собрания Армении сегодня, 1 мая, единственный кандидат в премьер-министры РА - Никол Пашинян от фракции "Елк" ("Выход") не был избран на пост премьер-министра республики.



Кандидатуру Никола Пашиняна поддержали 45 депутатов, "против" проголосовали 55. Для избрания на пост премьера требуется 53 голоса.



О поддержке кандидатуры Пашиняна заявили фракции "Елк", "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД).



Представляющая парламентское большинство Республиканская партия Армении (РПА) заявила, что проголосует "против".



01/05/2018 Источник - Panorama.am

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