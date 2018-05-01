|"Елкин" выход. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян не избран на пост премьера
18:53 01.05.2018
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян во время митинга в
Никол Пашинян не избран на пост премьера Армении
На специальном заседании Национального Собрания Армении сегодня, 1 мая, единственный кандидат в премьер-министры РА - Никол Пашинян от фракции "Елк" ("Выход") не был избран на пост премьер-министра республики.
Кандидатуру Никола Пашиняна поддержали 45 депутатов, "против" проголосовали 55. Для избрания на пост премьера требуется 53 голоса.
О поддержке кандидатуры Пашиняна заявили фракции "Елк", "Царукян" и АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД).
Представляющая парламентское большинство Республиканская партия Армении (РПА) заявила, что проголосует "против".
01/05/2018