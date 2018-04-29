В Узбекистане ветераны войны будут бесплатно получать продукты и одежду

15:56 01.05.2018 Кабинет министров Узбекистана 28 апреля принял постановление о дополнительных мерах по социальной защите ветеранов войны 1941?1945 годов, а также бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и граждан, работавших в период блокады Ленинграда.



Планируется, что ежемесячно до 15 числа на одного человека будет бесплатно выделяться 3 килограмма муки, 1 килограмм риса, 500 грамм гречки, 500 грамм макарон, 1 килограмм говядины без костей, 1 килограмм мяса домашней птицы, 200 грамм сливочного масла, 15 яиц, 1 килограмм сахар, 1 литр подсолнечного масла, 200 грамм чая, 100 грамм туалетного мыла, 200 грамм хозяйственного мыла, 150 грамм стирального порошка и 8 подгузников.



Что касается одежды, то мужчинам ежегодно в преддверии осени будут выдавать костюм, зимнюю и летнюю обувь, нижнее теплое белье, свитер, сорочку, нижнее белье (2 единицы), носки (4 пары), а женщинам – теплое платье, зимнюю и летнюю обувь, легкое платье, нижнее теплое белье, свитер, нижнее белье (2 единицы) и чулки (4 пары).? Кроме того, мужчинам раз в два года будут доставлять куртку и головой убор, женщинам –? пальто, зимний и летний платок.



Ранее президент Узбекистана подписал указ о выделении единовременного денежного вознаграждения в размере 5 миллионов сумов (618 долларов) участникам и инвалидам Второй мировой войны, а также бесплатных поездок в страны, где они воевали.



Из 1,5 миллиона узбекистанцев, принимавших участие в войне, погибли свыше полумиллиона человек. В годы войны Узбекистан принял около миллиона семей и детей, эвакуированных с прифронтовых территорий. Источник - CENTRAL ASIAN / Радио Свободная Европа

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