Вышла новая книга Н.И. Никитина "Землепроходец Семен Дежнев и его время. Начало казачества Сибири"

14:07 01.05.2018 Никитин Н.И. Землепроходец Семен Дежнев и его время. Начало казачества Сибири. - М.: Академический проект, 2018. - 279 с. + 16 п. вкл. - (Русская история: эпохи). ISBN 978-5-8291-2211-9



Книга состоит из двух очерков, объединенных одной темой - "Казаки Сибири".



Первый из них посвящен судьбе одного из самых ярких и вместе с тем типичных представителей казачества Сибири. В нем подробно освещается жизненный путь якутского казака Семена Дежнева, а особое внимание уделяется возглавленной им экспедиции, прошедшей Беринговым проливом задолго до Беринга, и анализируется весь комплекс связанных с этим событием проблем. На основе разнообразного, по большей части малоизвестного документального материала показаны особенности колонизационных процессов на севере Азии в XVII в., быт и нравы жителей сибирских острогов и зимовий, дается характеристика сложной, противоречивой, но вместе с тем крайне интересной и героической эпохи русских географических открытий.



Во втором очерке дается исторический обзор зарождения и становления за Уралом первых казачьих "войск". На строго документальной основе показана роль казачества в присоединении к Российскому государству северной части Азии, в ее исследовании и обустройстве, раскрываются истоки боевого мастерства, стойкости и мужества казаков Сибири. Само же понятие "географическое открытие" и его применимость к российским реалиям XVII в. подробно рассматриваются автором в прилагаемой к книге заключительной статье.



Это второе, исправленное и дополненное издание указанных работ автора.



Предназначено для всех интересующихся российской историей. Источник - Институт российской истории РАН

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