В Туркмении скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева

14:02 01.05.2018 В Ашхабаде (Туркмения) в возрасте 98 лет умерла народная артистка СССР, советская и туркменская оперная певица Мая Кулиева.



Сообщается, что Кулиева скончалась еще 27 апреля, а сегодня 1 мая состоялась траурная церемония прощания с актрисой. Она была похоронена на кладбище в Чоганлы под Ашхабадом.



Кулиева родилась 1 мая 1920 года в Ашхабаде. В 1938 году она поступила в Московскую государственную консерваторию им. Чайковского. После ее окончания в 1941 году она стала артисткой второй категории Туркменского государственного академического театра оперы и балета им. Махтумкули. Затем она стала оперной солисткой высшей категории, в 1992-2001 годы Кулиева была назначена главным режиссером и режиссером-постановщиком этого театра.



В 1943 году певица была удостоена звания заслуженной артистки Туркменистана, а 1955 году Кулицкая также стала народной артисткой СССР.



Зрителю Кулиева хорошо известна по воплощенным ею на сцене образом Татьяны из оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского, Маргариты из "Фауста" Шарля Гуно, Марфы в опере "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова, а также Микаэлы в опере "Кармен" Жоржа Бизе и Чио-Чио-сан из "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. Источник - REGNUM

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