И как один умрем в борьбе за это. 100 лет назад в Центральной Азии началась советская власть, - Е.Петров

13:56 01.05.2018 И как один умрем в борьбе за это. 100 лет назад в Центральной Азии началась советская власть



Туркестанская АССР на карте-схеме Советской Средней Азии в 1922 году



К началу событий 1917 года Туркестанский край был колонией в составе Российской империи уже около 50 лет. За эти годы регион был крепко привязан к российской экономике и стал главной базой по производству хлопка для текстильной промышленности страны. Из России сюда приезжали как квалифицированные специалисты, так и простые крестьяне-переселенцы. В Туркестан была проведена железная дорога. Неудивительно, что когда в России начались исторические перемены, они глубоко затронули и Туркестан. Так же, как и в метрополии, за короткий период здесь произошло очень много событий, которые повлияли на судьбы тысяч людей и определили ход развития региона вплоть до сегодняшнего дня.



Новые мусульмане



После революции 1905 года в Туркестане появились новые люди: молодые интеллигенты, которые закончили русскоязычные школы и успели поучиться в университетах в крупных городах России и других стран. Они мечтали переустроить жизнь мусульман на принципах модернизации и просвещения, и когда появилось новое советское государство, они увидели для себя шанс.



Эти группы, а вслед за ними и консервативные круги мусульман приняли активное участие в политической жизни Туркестана в 1917 году. Реформисты создали организацию Шура-и Исламия (Совет ислама), в которую входили разнообразные мусульманские объединения всего края. Позже от нее откололись защитники ортодоксальных религиозных взглядов и создали свою организацию - Улама Джамияти (Совет богословов). Обе эти организации проводили свои съезды, разрабатывали резолюции и принимали участие в выборах в ташкентский городской совет. Однако очень скоро всю власть в регионе в своих руках сосредоточил Ташкентский совет рабочих и солдатских депутатов, который состоял из русскоязычного населения и был против включения мусульман в свои структуры.



Шура-и Исламия после этого созвал в Коканде чрезвычайный съезд мусульман Туркестана, который провозгласил Туркестанскую автономию. При этом съезд не заявлял о полной независимости края, а видел Туркестан как часть федеративной России. В Народном совете съезда треть мест предоставили представителям русского населения. Новость о Кокандской автономии вызвала у местных жителей воодушевление - в Андижане и Ташкенте в поддержку автономного правительства прошли многотысячные демонстрации. Ташкентский совет ответил очень жестко: по шествию в Ташкенте солдаты открыли огонь, убив несколько человек. А спустя несколько месяцев, в феврале 1918 года, войска Ташсовета напали на Коканд и полностью разрушили город. В ходе боев, по некоторым оценкам, погибли около 14 тысяч человек. В этой точке истории закончилась Кокандская автономия и началось басмаческое движение.



Хотя отряды басмачей появились в качестве реакции на разгром Кокандской автономии, они не выступали за национальное освобождение. По мнению историка Адиба Халида, корни движения лежат в глубоком экономическом кризисе, в который был ввергнут регион. Этот кризис и определил характер движения: оно не ставило серьезных политических задач, было во многом локальным и прежде всего стремилось защищать мусульманское население и его продовольственные запасы от посягательств советской власти.



Борьба за доверие



Народная популярность басмачей и крайняя нестабильность в крае заставила центральные советские власти искать поддержки среди местного населения. Для этого в Туркестан был направлен коммунист Петр Кобозев, который развернул активную работу по привлечению в органы власти мусульманского населения. Кобозев продемонстрировал готовность советской власти к компромиссам, объявив об амнистии всем сотрудникам кокандского правительства. После проведения перевыборов в Ташкентский совет он телеграфировал в Москву об успешной работе: "Блестящая победа наша при выборах в Ташкентский совет окончательно раздавила гидру реакции. Белые мусульманские чалмы заметно выросли в рядах ташкентского парламента, достигнув одной трети всего его состава".



По инициативе Кобозева был созван 5 съезд Советов, на котором 30 апреля 1918 года была провозглашена Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика. Съезд также избрал верховный орган власти в крае - Центральный исполнительный комитет Туркестана, десятью членами которого (из 36) стали мусульмане. Одним из важных результатов съезда стало создание Комиссариата по делам национальностей. Ведомство организовало выпуск газет, журналов, брошюр и листовок на местных языках. Например, газета "Иштракиун" ("Коммунист"), тираж которой доходил до 3 тысяч экземпляров, выходила на узбекском и казахском.



Другим примером сотрудничества большевиков с местными политическими силами стало создание Хорезмской и Бухарской народных советских республик. В первые годы после революции советское правительство признало независимость Бухарского эмирата и Хивинского ханства, бывших российских протекторатов, граничащих с Туркестаном. Однако в 1920 году эти территории были захвачены с помощью Красной армии и включены в состав советского государства. В правительства новых республик большевики привлекли Младобухарцев и Младохивинцев.



Эти группы были частью движения джадидов - тех самых прогрессивных молодых мусульман, которые жаждали реформировать консервативное исламское общество и стремились к политическому и социальному прогрессу. Они вдохновлялись движением Младотурков и считали, что большевики могут помочь им в достижении своих целей. Тем более, как пишет Халид, после поражения Османской империи в Первой мировой войне, единственного в мире независимого мусульманского и тюркского государства, эти движения думали, что только Советская Россия способна остановить продвижение британского империализма на восток. Тем не менее, их сотрудничество с советской властью оказалось недолгим. Уже буквально через год правительства Хивы и Бухары подверглись чисткам, и многие джадиды были вынуждены бежать. Центр же устанавливал все более плотный контроль над новыми республиками.



Контроль над ресурсами



Первая мировая война, революции, гражданская война отразились на Туркестане самым разрушительным способом: население края фактически вымирало, причем тяжелее всего пришлось коренным жителям. Исследователь Марко Буттино изучал историю Туркестана этого периода в экономическом разрезе и пришел к выводу, что именно продовольственный кризис и голод определяли развитие конфликта в регионе.



Царская Россия способствовала превращению региона в главного производителя хлопка в империи. Эта сельскохозяйственная культура становилась доминирующей, в том числе за счет земель, которые раньше отводились под посев зерна.



Когда же из-за Первой мировой войны в Туркестан резко сократился импорт зерна, дисбаланс местной экономики привел к тяжелому кризису. Положение ухудшила и бесснежная зима 1916-1917 годов, за которой последовали весенние заморозки, уничтожившие посевы. Эти критические условия, по мнению Буттино, способствовали усилению борьбы переселенцев за свои привилегии. Именно поэтому, установив власть над правительством, а значит над распределением продовольствия, революционеры первое время категорически отказывались допускать коренных жителей к участию в управлении регионом. Это привело к тому, что самые большие потери от кризиса понесло именно местное население. За 1917-1920 годы количество обрабатываемой земли у русского населения сократилось на 28%, у оседлого коренного населения - на 39%, у кочевников - на 46%. Разница в сокращении домашнего скота еще более сильная: русские крестьяне потеряли 6,5% скота, коренное оседлое население - 48%, кочевники - 63%. В сельской местности за 1915-1920 годы количество русского населения увеличилось на 14%, а коренное население сократилось на 30%. Всего же за эти пять лет в Туркестане (в городах и сельской местности) русское население сократилось примерно на 200 тысяч человек, а коренное население - на 1,6 млн человек.



Рождение наций



С первых лет присутствия в регионе у большевиков вызревали намерения о переустройстве территорий Туркестана. Их не устраивала конфигурация границ, оставшаяся после царского правления, и для того, чтобы распутать сложный узел из этносов, культур и пространств, они решили разделить регион на несколько государств по национальному признаку. На теоретическом уровне это мотивировалось стремлением воплотить в реальность большевистскую идею о праве наций на самоопределение. На практическом уровне большевики преследовали несколько целей. Во-первых, они понимали, что проводить единообразную политику в таком многоязычном, многонациональном и поликультурном регионе будет очень сложно. Во-вторых, удовлетворив запрос местных сообществ на автономию и признание, они заручались их поддержкой и доверием.



Большевики также хотели устранить угрозу образования единой тюркской республики, к чему призывали джадиды и даже некоторые высокопоставленные члены партии вроде татарского коммуниста Мирсаида Султан-Галиева. К тому же разделение Туркестана на отдельные образования, особенно в Ферганской долине, лишало сплоченной поддержки басмаческое движение. Была у большевиков и еще одна стратегическая цель: они рассчитывали сделать Центральную Азию витриной национальной политики советского государства, что должно было в дальнейшем помочь в распространении революции на восток.



Колоссальный проект по образованию новых государств, который получил название "национального размежевания", должен был решить практически нерешаемые задачи. Как провести границы в регионе с многочисленными национальными анклавами? В регионе, где такая насыщенная смесь этносов тюркского, монгольского и иранского происхождения? Где существует такое разнообразие моделей существования от кочевого и полукочевого до оседлого и городского образа жизни? Причем, как пишет исследовательница Аманда Фаррант, индивидуальные идентичности вовсе не обязательно совпадали с принадлежностью к этнической группе, а скорее увязывались с местом проживания или близостью к определенному роду или клану. Например, в Бухаре можно было найти узбеков, которые разговаривали на таджикском и называли себя бухарцами, а в Самарканде - иранцев, говорящих на узбекском. Также существовали кипчаки, говорящие на казахском или узбекском, туркмены, говорящие на узбекском, каракалпаки, говорящие на узбекском и диалекте казахского.



Несмотря на все эти сложности, проект осуществили меньше, чем за год, и в октябре 1924 года были провозглашены четыре новых образования: Узбекская ССР, Туркменская ССР, Кара-Киргизская Автономная область (позже - Киргизская ССР) в составе РСФСР и Таджикская АССР в составе Узбекской ССР. Казахская АССР (первоначально называлась Киргизская АССР) была образована в 1920 году.



Границы, главным образом, определяли по этно-лингвистическому принципу, хотя экономические соображения тоже принимались в расчет. Например, чтобы сбалансировать экономику киргизской республики, преимущественно горной территории, ей выделили часть Ферганской долины, плодородного сельскохозяйственного региона, в основном населенном узбеками и таджиками. При этом характер границ носил во многом приблизительный и произвольный характер, что было доказано дальнейшими их изменениями. Например, когда узбекская элита потеряла расположение партийных руководителей в 1929 году, Худжанд перестал быть узбекской территорией и был передан таджикской республике, а сама она выросла в статусе до союзной республики.



Национальное размежевание оставило после себя тяжелое наследие, с которым бывшие советские республики вынуждены иметь дело до сих пор. Тема согласования общих границ и спорных участков - по-прежнему, одна из самых важных на встречах лидеров государств Центральной Азии. И хотя здесь есть свои прорывы - например, в обсуждении границ между Таджикистаном и Узбекистаном, - до окончательного урегулирования всех споров далеко, и новости о приграничных конфликтах все еще остаются регулярным явлением.



Егор Петров Источник - Фергана

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