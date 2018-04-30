Российские заговорщики травили ядом главу ВР Дадли, - шизует Daily Telegraph

12:44 01.05.2018 Российские заговорщики травили ядом главу ВР, утверждает его бывший коллега



Глава британского нефтяного гиганта Роберт Дадли был вынужден бежать из Москвы, когда анализы крови показали, что его медленно отравляют, сообщает The Telegraph, ссылаясь на бывшего сотрудника BP.



Слухи об отравлении начали ходить в 2014 году - спустя примерно шесть лет после того, как Дадли покинул Россию. Илья Заславский, четыре с половиной года проработавший в ТНК-ВР, считает, что только ФСБ знала, как применить яд достаточно медленно, чтобы навредить Дадли, но не убить его.



"Вся идея заключалась в том, чтобы вытеснить Боба Дадли и порядка 150 западных менеджеров", - сказал изданию Заславский.



Сейчас Заславский является главой отдела исследований в фонде "Свободная Россия" в Вашингтоне и научным сотрудником Chatham House в Лондоне. Он продолжил: "Западных сотрудников преследовали на многих уровнях. За людьми следили, врывались в их квартиры. Одного предупредили, что возвращаться в Россию небезопасно".



"В случае с Дадли и несколькими топ-менеджерами начали также открывать различные судебные дела против них лично, а не просто против BP. Для Дадли это был первый намек, что он должен уйти. Но он не ушел, он был упрям. Он думал, что может управлять компанией, потому что закон на его стороне, поэтому держался в Москве до конца. Так продолжалось несколько месяцев, и, наконец, ему решили дать сигнал получше, отравив его еду. Понятно, что мы никогда бы не смогли доказать, кто именно его отравил".



"Я знал об этих утверждениях, но в 2016 году мне их подтвердил бывший коллега, который был близким советником Дадли. Он сказал мне, что отравление произошло летом 2008 года. Они считают, что яд подмешали Дадли в еду, может быть, это был кто-то из офиса. В Британии сделали расширенные анализы крови, и подтвердилось, что отравление произошло в России. В его крови были признаки отравления. Мне это подтвердил хороший источник, близкий к Дадли, и у меня нет причин в этом сомневаться", - добавил Заславский.



"ВР хотела провести анализы потому, что Дадли плохо себя чувствовал. Симптомы мне не известны, но я знаю, что их было достаточно, чтобы Дадли сильно забеспокоился. Это было не обычное пищевое отравление. Оно было неоднократным, это происходило неделями. Поначалу он не мог понять, что с ним. После постановки диагноза Дадли тайно и быстро выехал из России. Он покинул Москву через черный ход. Он уехал рано утром, внезапно. Он не стал возвращаться в лондонский офис ВР, а отправился в секретное место в Европе", - сообщил собеседник The Telegraph.



Заславский высказал мнение, что британское правительство должно было дать Кремлю отпор, а неспособность это сделать содействовала тому, что Москва атаковала полковника Скрипаля. В ВР отказались давать комментарии и отвечать на вопрос, подвергся ли Дадли отравлению, говорится в статье.



30 апреля 2018 г.



Роберт Мендик, Адриан Гэттон | Daily Telegraph Источник - inopressa.ru

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