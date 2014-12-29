Израиль жаждет новой войны. Тель-Авив провоцирует Иран, - "СП"

11:58 01.05.2018 Тель-Авив провоцирует Иран, чувствуя большую поддержку. Чем будет отвечать Россия



Антон Чаблин



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Михаил Рощин

Раис Сулейманов



Как мы уже сообщали, сирийские военные базы подверглись вероломной бомбардировке, ответственность за которую пока официально не взяла на себя ни одна страна. Хотя никто не сомневается, что это был удар Израиля, который тем самым пытался упредить наращивание военной мощи Ирана.



Тегеран поклялся отомстить



В ночь с 29 на 30 апреля был нанесен мощный ракетно-бомбовый удар по двум военным базам на территории Сирии (близ Хамы и Алеппо). Американское издание New York Times сообщило, что в результате нападения были убиты как минимум 16 человек - в том числе 11 иранских военных советников, которые были расквартированы на базе 47-й бригады Сирийской армии. Кроме того, как пишут журналисты со ссылкой на неназванный источник в военных кругах, были уничтожены двести ракет.



Сирийская оппозиция поспешила сообщить, что количество жертв было еще больше: 38 убитых военнослужащих и 57 раненных. Однако иранское государственное информагентство Tasnim опровергло информацию о том, что в результате авиаудара (в ходе которого использовались так называемые "бункерные бомбы") погибли военные из Ирана.



Сразу после бомбардировок сирийский президент Башар аль-Асад заявил, что силы, противостоящие официальному Дамаску, перешли от фазы "косвенной агрессии" (поддержки сепаратистов) к прямым военным атакам. Асад подчеркнул, что каждый вероломный удар по территории Сирии происходит после сообщения об очередной военно-дипломатической победы Дамаска.



В частности, нападения на военные базы в Хаме и Алеппо произошли сразу после того, как сирийская армия значительно продвинулась в освобождении лагеря палестинских беженцев "Аль-Ярмук", который находится к югу от Дамаска. Последние три года их контролировали боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" *, которые с территории захваченного лагеря систематически атаковали жилые кварталы Дамаска.



Также сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что военные достигли договоренности с так называемой "вооруженной оппозицией" договоренности об освобождении из шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая пяти тысяч мирных граждан. И на этом информационном фоне и были проведены бомбардировки сирийских военных объектов.



На агрессию дали "добро" США



Кто мог нанести вероломный удар по Сирии, всем очевидно - это Израиль (хотя он официально не подтверждает, но и не опровергает эту информацию). Показательно, что нападение на сирийские военные объекты произошли всего спустя несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с государственным секретарем США Майком Помпео (он совершает в этом статусе первую поездку по Ближнему Востоку) и провел телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.



Помпео после встречи с Нетаньяху на брифинге для журналистов заявил, что "мы [США] по-прежнему глубоко обеспокоены опасной эскалацией угроз со стороны Ирана в адрес Израиля и региона, а также стремлением Ирана доминировать на Ближнем Востоке".



То есть официальный Вашингтон, в котором при Трампе еще более укрепилась произраильское лобби, дал "добро" Тель-Авиву на военную агрессию в отношении Сирии. Авиаудар сразу по двум сирийским военным базам, по всему, только приближает очередную арабо-израильскую войну, результат которой может быть совершенно непредсказуем.



Непредсказуемости добавляет и целый ряд прочих факторов. Так, до 12 мая Дональд Трамп должен принять окончательное решение о возможном выходе США из иранской "ядерной сделки", а в Секторе Газа тем временем продолжаются антиизраильские выступления палестинцев. Да и Иран полон решимости отомстить Израилю за атаку на сирийской авиабазе Т4 в провинции Хомс, в результате которой погибли семь иранских военнослужащих (хотя, справедливости ради, официальный Иерусалим ответственности за это нападение также на себя не взял). Во что все это выльется? Лидер Израиля обвиняет Иран во лжи и в том, что там продолжают создавать ядерное оружие. С Нетаньяху после его заявлений связался Владимир Путин и предостерег от необдуманных шагов, но поможет ли?



"Прогнется" ли под Израиль и Европа?



Когда же на Ближнем Востоке начнется новая арабо-израильская война, старт которой так упорно приближает Тель-Авив? Этот вопрос "Свободная пресса" задала нашим постоянным экспертам.



Профессор Михаил Рощин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН:



- Я думаю, Израиль чувствует поддержку Трампа и действует. Трамп собирается выходить из соглашения по иранскому ядерному досье, и в этом плане Израиль для него - самый верный и ближайший союзник, так как у израильского руководства идиосинкразия (болезненная реакция -ред.) в отношении современного Ирана.



Реакция международного сообщества пока не ясна. Трамп давит на своих западных союзников, заставляя их тоже выйти из соглашения с Ираном. Подействует ли это давление, и "прогнутся" ли европейцы, пока неясно. Надеюсь все-таки, что разум возобладает, так как фактическая ликвидация соглашения с Ираном приведет не только к прекращению действия самого соглашения, но и к краху всей системы международного права, существующей сегодня в мире.



Не стоит забывать, что соглашение по иранскому ядерному досье было одобрено Совбезом ООН, и все прекрасно понимают, что одобрение Совбеза без согласия России и Китая отозвано быть не может.



Раис Сулейманов, ведущий эксперт Института национальной стратегии, главный редактор научного журнала "Мусульманский мир":



- В данном случае Израиль решает свои интересы в Сирии. Если кратко их сформулировать: не дать закрепиться Ирану в соседней с Израилем стране.



Видите ли, в чем дело. Мы из России рассматриваем войну в Сирии через призму позиций Башара Асада, которого поддерживаем: все, что укрепляет и усиливает позиции Асада, то хорошо, потому что Асад - наш союзник. А поскольку Асаду помогает Иран, то, соответственно, мы смотрим положительно на укрепление позиций Ирана на Ближнем Востоке.



А вот в Израиле, уничтожить который никогда не отказывался Тегеран, присутствие и уж тем более создание Ираном своих военных баз вблизи еврейского государства, однозначно воспринимается как угроза. Поэтому и любые действия Израиля будут продиктованы именно этим.



Позиция Иерусалима по войне в Сирии такова: безусловно, режим Башара Асада лучше, чем ИГИЛ или "Джебхат-ан-Нусра" **, но это не значит, что официальный Дамаск превращается в марионеточное правительство Тегерана, а на территории соседнего с Израилем государства размещаются иранские военные базы.



Обратите внимание, что по российской военной базе ударов не было нанесено: с Россией у Израиля хорошие отношения, действия Москвы в Сирии в Иерусалиме не рассматривают как угрозу своей национальной безопасности, в отличие от действий Тегерана.



Ведь в Израиле полагают, что рано или поздно многолетняя война в Сирии завершится, и в Иерусалиме никто не хочет, чтобы послевоенная Сирия была зоной размещения иранских военных баз.



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** Группировка "Джебхат ан-Нусра" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

1 мая 18 Источник - svpressa.ru

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