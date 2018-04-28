"Курык" старому ШОСу. Уроки казахского и армянского, - В.Хлюпин

09:19 01.05.2018 Если, как правильно подметил Президент РФ В.В.Путин - СНГ, как международная организация, по-сути, являла и являет собой механизм цивилизованного развода стран пост-СССР, то ШОС, в нынешнем виде, - недоделанное демонстрационное превью, не более чем геополитическая инсталляция и идеологическая презентация неких общих намерений. Увы, но в реале, это не Союз партнеров с общей целью, а партнерское союзничество для извлечения выгоды отдельных стран-участниц.



Что это за дружба, если наши ближайшие "союзники" не признают территориальной целостности России? Ни одна из "союзных" стран ЦентрАзии не поддержала воссоединения Крыма. Это стержневой момент. Вопрос о государственных границах и их взаимном уважении - отправная точка, первый параграф любого межгосударственного договора. О какой взаимности и взаимном уважении может далее вообще идти речь? Кому нужен такой союз? Пекину, для удовлетворения своих глобальных амбиций в противостоянии с США? Киргизии, которая погрязла в анархии и не способна не то что обороняться, существовать самостоятельно, без

донорских инъекций и грантовых вливаний. Причем здесь национальные интересы России?



Профитроль-политика Елбасы.



Член ШОС Казахстан сепаратно, по-сути, вскрывает единое оборонное пространство в самом сердце материковой

Евразии - запускает американские военные базы в Каспий. Одну - в порту Актау, вторую - по-соседству, в строящемся портовом комплексе "Курык". Несогласного с подобной союзнической переориентацией 50-летнего единственного казахского вице-адмиралаи главкома ВМС Жандарбека Жанзакова Елбасы срочно отправил в отставку. И не надо обольщаться обещаниям Астаны, что там не будет боевых грузов и базы временно и в аренду, под предлогом снабжения общей борьбы с афганскими джихадистами. Горе-президент Киргизии Акаев ровно теми же словами уверял Москву, что только на полгода-год пустил американцев на авиабазу Ганси, которую Москва потом 10 лет выковыривала из своего подбрюшья. Елбасы знает, что делает. Его взял Трамп за самое больное, за живое и нежное, за яйца из корзинки семейных капиталов - сокрытых в западных банках. Прямая связь между блиц-визитом Назарбаева в Вашингтон и частичной разблокировкой арестованных государственных счетов известна, не трудно догадаться, что Штаты щелкнули банковским золотым ключиком не только по государственным капиталам страны Елбасиного рая. Хотя, там уже давно и совершенно непонятно, где начинаются и как отличаются Фонды национального благосостояния Семьи и страны.



Казахский "отец народа" стремится сделать из Казахстана сладкий геополитический тортик-ТВД, приглашая в дружеские гости откровенных врагов России. Вишенкой на торте станет Каспийская база НАТО в казахстанском Актау.



"Мангілік Ел", "Нурлы жол", "Рухани жангыру", все эти концепты "единого фундамента будущего страны", "исторического сознания единой нации" и т.п. идеологической мишуры. Единого во всем этом - простая как гвоздь цель - размывание русскости у русских Казахстана, реалистичность этого замысла - нулевая.



Елбасы явно заигрался сам с собой в самозванное величие, рановато одел нимб отца отечества, все эти последние идео-новации: "Дни благодарения казахской нации", латинизация казахского языка, обязательное закрепление казахского как единственного языка правительства и парламента,

по-сути посвящены одной нехитрой цели - попытаться сформатировать некий казахстанских этнос, смоделировать гражданскую идентичность неказахов в нечто

казахо-патриотическое. История Елбасы ничему не учит, что идея "американского плавильного котла", что коммунистическая

программа "советского человека" закончились одинаково, - провалом. Неминуем крах и Казахской модели нацио-строительства и причина тому проста - нет культурных предпосылок к ассимиляции русского этноса. Слишком он большой (многочисленный) и слишком длинна госграница Казахстана с Россией. Чтобы "переварить" такую массу народа и территории необходимо еще лет 50-ть, пару поколений, и то при условии полной атрофии внимания к теме со стороны "материковой" России. Однако, вектор перемен сменился,

нету у Елбасы больше форы и "дружить" с ним в одну кормушку больше никто не хочет. Надоел. Достал. Изжил себя.

"Акела" не просто промахнулся, он дал роковую осечку. Никакой "мозг тажина" уже не поможет, никакие гарвардские "болашакеры" и прочие молодые янычары не спасут. Просто время ушло, сменилось и последние Аркадаги "семейно-клановой власти" остались засиженными утесами, полными ретро-анахоретами и скоро плавно и естественно откочуют в Горний мир всех прочих "отцов народа", демиургов и носителей сокровенного знания. Тор, Один, Чаушеску, Бокасса... потеснись, к вам на тризну идут последние из могикан родо-племенной трайбо-кратии. Кончается время "Семейных ценностей" и уже изменились правила "Игры престолов". В век Интернета просто нет никаких правил и недействительны писанные на бумаге договора.



Елбасы не просто чудачит. Однако, при всех своих закидонах среднеазиатские аркадаги вполне себе реалистичные политики-практики и надо банально уметь разговаривать с ними в понятной им практической плоскости. Как там у кино-классика Василия Алибабаевича, - "Ты туда не ходи, снег башка попадет... сюда ходи... и не разводи бензин ослиной мочой, дорогой шурави,

дороже встанет...".



***



Вместо лирики



Незабывая картина детства - кок-бору (козлодранье) на джайлоо в Тюпском районе Киргизии. Горы, красивейшие отроги Хан-Тенгри, внизу - гладь Иссык-Куля, две команды, суровых кыргызских джигитов, в фуфайках и стеганых халатах несмотря на жуткую жару, чтоб мягко было падать с лошади, многие в старых советских танкистстских шлемах с буграми на ушах, долго, несколько часов обсуждают правила по которым будут "играть", рядом толпа женщин и детей, лица сосредоточенные, команды поддержки из двух сел. Еще живой барашек, которого и будут козлодрать (вытаскивать) на свою половину поля команды, жалобно обреченно блеет. Свисток. И масса конницы с обеих краев поля сошлась в центр над барашком, драка, вопли, мат на русском, кыргызском, просто ор, свист камчей и каких-то особо тяжелых крученых нагаек, кони кусают друг дружку и седоков, брыкают ногами, все погружается в огромный клуб пыли, из которого вылезает хромой и весь окровавленный барашек и истошно кричит, на него никто из джигитов уже и внимания не обращает - дикая коне-человеко драка, сплетение, клубок тел, часть седоков уже слетела с седел и дерутся в партере, между ног

лошадей и вроде как даже кусают лошадей за ноги. Лошади прыгают по людям, люди по лошадям, вышибая седоков акробатическими пинками. И две толпы женщин болельщиц рядом - спокойно деловито, засучив рукава и далее с воплями и бабим визгом - друг другу в волосы, по башке какими-то палками, дети им посильно помогают, обстреливают камнями и сушеным кизяком. Два клубка пыли катятся по полю, туда-сюда.. крик такой, что не слышно лая сабак... О чем договаривались накануне, кто там первым нарушил правила и какие там, вообще, правила... в чем вообще смысл этого месилова - глупые европейские вопросы. Это жизнь, это природа, это Восток, и они таковы, потому что более никаковы...



***



Вот и Коля пришел...



Буквально в считанные недели и, казалось бы, на ровном месте самодестабилизировалась - ключевой Закавказский "партнер по диалогу" ШОС Армения.



Режим Саргсяна рушится по Спитакскому сценарию, сразу и в ноль, аннигилируются карточным домиком и ручной парламент,

и правящая Республиканская партия. Уроки армянской "абрикосовой весны" просты и понятны: технология организации ненасильственного сопротивления непрерывно совершенствуется, - за месяц-два из стихийных митингов и перекрытия дорог небольшими (в 20-30 человек) группками протест-актива можно поступательно вытащить на улицы тысячи и десятки тысяч разного рода уличных ротозеев и разогреть их на "протест", главное - технично заморочить силовиков и власти "миролюбием",

а сделать все это можно через обычные соцсети и телефонный созвон и не надо никаких глубинных подпольных организаций.

Ну кто будет стрелять в мирно несущих цветы и плакаты детей - они же дети. Революция "школоты", которую выводят на протест

вацапом за сникерс и непоставленную двойку - это ноу-хау последних митингов в Москве и ереванской "Абрикосовщины".



Новый вождь армянского народа, некий Никола Пашинян с забинтованным пальцем и явными прзнаками дегенерации на

усталом (от перманентных митингов?) лице. Уличный трибун. Либимец улиц. Виктимный вития. Трогательно похожий сразу на двух медийных персонажей - незадчливого грузинского гвоздичного революционера Саакашвили и российского экстрасенса-бомжика Пахома. Помесь их обоих...



К вопросу о неверном "союзничестве" и как с ним бороться по-басмачески.



После 1917 года Коммунистическое руководство долго жило иллюзиями и не могло справиться с басмаческим движением.

Дало дехканом землю, свободу, права, но они, как овцы, упрямо лезли в горы и записывались в повстанческие отряды

всевозможных курбаши, чтобы заниматься грабежем и разбоем. Против них бросали дивизии и открывали целые "басмаческие"

фронты, зажимали в ущельях, но басмачи нашли выход - заключали мирные договоры с новой властью. Складывали какое-то

оружие, меняли знамена с зеленых на красные, переименовывали свои отряды в Рабоче-крестьянские и, как только основные силы

РККА отходили в лагеря, вновь брались за старое. И так по нескольку раз. Московские комиссары и понаехавшие от них эмиссары

в Ташкенте никаки не понимали, ну как переубедить и перетянуть на свою сторону басмачей.



Первым нарушил правила этой бесконечной тяни-толкай-войны сообразительный и выросший в Чарджуе крестьянский парень

Гаврила Немудров, будучи последним командующим Ферганским фронтом, он стал просто расстреливать подписавших в 4-й 5-й

раз "мирный" договор курбашей. Просто перестал слушать все это бесконечное: "мамой, пловом клянусь, на Коране торжественно обещаюсь...". Получив гневный окрик из Москвы, как это нехорошо, нелигитмно и надо обязательно заключить новый "мир" с матерым киргизским головорезом Муэтдином, мудрый Немудров отбил телеграммой в Центр, что договор о мире с Муэтдином, повинуясь партийной дисциплине, подпишет, но только Муэтдина перед этим расстреляв... Немудрова сняли с должности, заключили 5-й или 6-й "мир" с Муэтдином, он сложил (закопал) оружие, надел вместо курчавой папахи буденновку с большой красной звездой, а месяц спустя - разграбил склады и ушел в горы. Еще целый год резал и грабил в свое удовольствие. Ровно через год ситуация повторилась один в один и только тогда, вспомнив завет Немудрова, опять ставшего "союзником" Муэтдина вероломные большевики поставили к стенке у какого-то ошского дувала. Причем публично, на глазах у сородичей, в подштаниках, с предварительным побиванием камнями своими же гаремными женами, которых он, видимо, также крепко достал. И только после этого и еще нескольких аналогичных по степени эффективности, дипломатическо-правовых решений, басмаческое движение в Советском Туркестане как-то само собой почему-то пошло на спад...



Что делать сейчас и сегодня.



Надо заканчивать дискуссии и приступить, наконец, к реальному

военному и военно-политическом строительству, взяв за образец старые проверенные кроки Организации Варшавского договора.



Жизненно важно переформатировать "Союз" в эффективный военно-политический блок и перестать стесняться этого. Да, мы мирные люди, но наш "Буревестник" летит на неслышном ходу. Москве пора заканчивать жевание геополитических "обидок", надо снять с головы лавровский венок всеобщего уговаривания "давайте жить дружно" и пускание нюнь по каждому скрипалиному поводу. Работать надо, вежливо и спокойно, засучив рукава, применяя весь накопленный опыт "вежливой" рутинной работы. Какие-то 20-ть "славянских" бойцов Стрелкова за пару недель сделали для повышения имиджа России на внешней арене больше, чем 10 лет "мюнхенских" речей, надувания медвежьих щек и парадно-патриотической трескотни. Мир сразу понял - главный российский "бессмертный полк" не остался в 41-м в окопах-могилах у Ржева, вот он, доступный и актуальный, как видеокамера на каске у Мотороллы.



Америка не стесняется вести достаточно жесткую селекцию подшефных елбасы, пропалывая и удаляя тех из них, кто утратил нужную степень гибкой вменяемости. Причем делает это жестко и прямо, не обременяя себя филькиными грамотами международного права. Россия надо брать на вооружение их опыт.



Оазисы центрально-азиатской автократии ждет череда потрясений, первым новый мейнстрим Истории почуствовал свежий узбекский

лидер Мирзиеев, попытался сыграть на опережение, модернизировать серый монумент наследия Каримова. Удастся ли ему это - покажет ближайшее время. Остальные авторитарии - обречены на слом, даже не в силу прямого вмешательства "больших игроков" - США и России. Их судьба будет разыграна через новый всплеск "Исламского радикал-возрождения", который в самые ближайшие годы обрушится на головы центрально-азиатских правителей, потому как иного выхода Мировой деструкции, кроме как Афгано-Талибано-Хорасан нет. "Северный поход" радикального ислама уже начался, просто его еще не очень видно за информ-шумом Скрипалиного дела, умиротворения КНДР и прочей, по-сути, пиар мелочевки. А простые и искренние, как детский плач, инновационные технологии "Революций Мечт и Ожиданий", позволят бить режимы малыми деньгами и ограниченными ресурсами. Грядет время Веб-Революций.



В этих уловиях ШОС должна и обязана превратиться в Шоссе Определенности и Стабильности, где каждый участник движения, пусть и двигающийся в общем потоке с разной скоростью, знает и подчиняется общим правилам, а не пытается вырулить к

заправке по газонам или успеть проскочить на красный свет, тем более "подрезать" другого.



Похоже, сам формат ШОС нужно менять. Оставлять в нем действующими членами только равновеликие силы -

Китай, Россию, Иран, Индию. Наделить их правом решающего голоса и вынести за скобки принятия решений "ассоциированные"

страны, от которых, как там писал Отто Бисмарк в позапрошлом веке - "От независимости Румынии в Европе ничего не зависит". Та же Киргизия в ШОС - это даже не лишнее колесо, а лишний клаксон на выхлопной трубе.



С подобными странами надо заключать отдельное соглашение, в рамках вспомогательного под-блока, аффилировать их в индивидуальном порядке в статусе каких-либо "привелигированных партнеров" (чтоб не было обидно), но не более того. Иначе только - лишняя утечка информации и управленческий коллапс. Давно замечен парадокс, чем мельче страна, тем больше у ее правителей геополитических иллюзий и амбиций. Эффект "города Глупова", который, как известно от Салтыкова-Щедрина, в древности граничил огородами с Византией. Равноправие - это замечательно, но не в реальной политике и не в предлагаемой формуле.



Они - члены блока ШОС, посему им надо по дружбе списывать на проедание кредиты и кормить дешевой нефтью, но внешняя политика

у них - многовекторная. Это даже не парадокс, это оксюморон какой-то. Der fremde freund...



Пришла пора заканчивать с "многовекторностью" стран-попрошаек и строго и четко очерчивать пределы их компетенции в решении общих вопросов. Иначе будет не Союз, а балаган, три четверти рабочего времени которого уйдут в свисток пререканий и выслушивание бесконечных претензий незадачливых Чоноби Оли.



Обнадеживающий факт, новым генсеком ШОС с 1 января будущего года станет представитель Узбекистана генерал МВД

Владимир Норов. В свое время он, будучи начальником угрозыска УВД Бухарской области, жестко и грамотно наладил диалог с поднимавшими голову бухарскими ислам-радикалами. Мало кто избежал вполне заслуженного наказания. Он из тех людей кто не дрогнет в критический момент и хорошо понимает правоту имперского полковника Ферганского военного губернатора Павла Иванова, писавшего в 1916 году, что шрапнель и картечь - единственные возможные формы диалога с мятежной туземной толпой.



Итого:



- Хватит спонсировать "газпромовские" Игры кочевников и поиск нефти в Бишкеке и Душанбе. Ее (нефти) там не было, нет

и не может быть в принципе. Там горы. Эта "нефтеразведка" - форма криминального вывода капитала из России, выгодный побочный бизнес топ-менеджмента ряда российских компаний

монополистов и не более того;

- Хватит "строить" Рогуны и Нарыны, с самоокупаемостью в 1000 лет световой эры;

- Хватит кормить из золотой ложечки безвозвратными кредитами, расписывая их списание бонусами по посредникам;

- Хватит подменять работу по защите прав соотечественников песнями и плясками ряженых матрешек Россотрудничества.



Нет альтенативы и времени на раскачку. Совместные военные маневры "Мирная миссия", Региональная антитеррористическая структура (РАТС), - все это хорошо, актуально и полезно. Спору нет. Но, что это за "Союз", если та же Астана, втихаря продает советские танки сирийским джихадистам, которые воюют против нас и убивают наших солдат и военных советников?



Одной из причин краха экономики СССР пост-советские экономисты

дружно называли непосильное бремя халявной кормежки "социалистического лагеря" и прочих стран "народной демократии". Союз, СССР, надорвал жилы, Россия не Боливар, и не вытянет на своем горбу кучу геополитических присркебышей.

Давно пора навести порядок и в вопросе кредитования (списания долгов) странам - пожизненным донорам.



Иначе - никак. Иначе... как говорил последний Главком ОВД

маршал-танкист Куликов бессильно сжимая кулаки, будучи уже депутатом бессмысленной Госдумы: "Какую силищу, суки, развалили. Мотать их на гусеницы надо было...", хотя, возможно, он этого и не говорил.



Виталий Хлюпин, к.п.н., советник РФ 1-го класса, редактор сайта www.centrasia.ru, Тезисы выступления на 2-м Сочинском форуме Евразийской интеграции "Персективы развития и укрепления Шанхайской Организации Сотрудничества", 18 апреля 2018 г. Источник - ЦентрАзия

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