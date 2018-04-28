Угроза войны - Израиль экстренно закрыл воздушное пространство, премьер готовится сделать заявление

08:40 01.05.2018 Израиль неожиданно закрыл свое воздушное пространство у северной границы с Сирией из-за угрозы эскалации военного конфликта с Ираном.



Появилась информация, что Тель-Авив разворачивает гражданские авиалайнеры в полете из-за экстренного закрытия воздушного пространства страны.



На мониторинговом сайте FlightRadar видно, что практически все самолеты сконцентрировались в аэропорту Бен Гурион.



Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля сегодня в 20:00 планирует делать "весьма значительное" заявление, касающееся ядерного соглашения с Ираном.



Перед этим верховный руководитель Ирана сделал жесткое заявление после атаки ВВС ЦАХАЛ по иранским военным объектам в Сирии:



"Время, когда нас атаковали, а мы убегали, закончилось. Ваши удары будут встречены ударами", - сказал Али Хаменеи.



Перед этим президент Сирии Башар Аль-Асад принял в Дамаске иранскую делегацию (см. фото), в которую входил Мухаммад Боруджерди, один из основателей Корпуса Стражей Исламской Революции.



"То, что мы наблюдаем - это эскалация враждебности против Сирии и переход недружественных стран к стратегии прямой агрессии после полного поражения их марионеток, чьими руками они действовали ранее", - сказал Башар Асад. Источник - rusvesna.su

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