|Угроза войны - Израиль экстренно закрыл воздушное пространство, премьер готовится сделать заявление
08:40 01.05.2018
Израиль неожиданно закрыл свое воздушное пространство у северной границы с Сирией из-за угрозы эскалации военного конфликта с Ираном.
Появилась информация, что Тель-Авив разворачивает гражданские авиалайнеры в полете из-за экстренного закрытия воздушного пространства страны.
На мониторинговом сайте FlightRadar видно, что практически все самолеты сконцентрировались в аэропорту Бен Гурион.
Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля сегодня в 20:00 планирует делать "весьма значительное" заявление, касающееся ядерного соглашения с Ираном.
Перед этим верховный руководитель Ирана сделал жесткое заявление после атаки ВВС ЦАХАЛ по иранским военным объектам в Сирии:
"Время, когда нас атаковали, а мы убегали, закончилось. Ваши удары будут встречены ударами", - сказал Али Хаменеи.
Перед этим президент Сирии Башар Аль-Асад принял в Дамаске иранскую делегацию (см. фото), в которую входил Мухаммад Боруджерди, один из основателей Корпуса Стражей Исламской Революции.
"То, что мы наблюдаем - это эскалация враждебности против Сирии и переход недружественных стран к стратегии прямой агрессии после полного поражения их марионеток, чьими руками они действовали ранее", - сказал Башар Асад.