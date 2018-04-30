Иран будет поставлять туркменский газ в Пакистан

08:06 01.05.2018 Заместитель министра энергетики Ирана Хамид Реза Араки заявил о готовности своей страны поставлять туркменский газ в Пакистан на основании свопового обмена. Об этом со ссылкой на иранского чиновника сообщило 29 апреля официальное информагенство ИРНА (IRNA).



Как сообщает информагентство, высокопоставленный иранский чиновник выразил сомнение в реализации проекта ТАПИ, предусматривающего транспортировку туркменского газа через территорию Афганистана в Пакистан и Индию.



"Благодаря своему положению в регионе Иран может сотрудничать с любым газопроводным проектом, осуществляемым вокруг страны", цитирует иранского чиновника ИРНА.



Строительство туркменского участка ТАПИ стартовало в декабре 2015 года. TAPI Pipeline Company Limited, оператор строительства газопровода, планирует начать подачу газа в Индию с территории Туркменистана в начале 2020 года. По этой трубе протяженностью 1,814 км и стоимостью около $10 млрд планируется поставлять 33 миллиарда куб.метров газа в год с месторождения Галкыныш.



23 февраля руководители стран участниц проекта - Туркменистана, Афганистана, Пакистана и Индии дали старт строительству афганской части газопровода. 23 апреля Узбекистан заявил о готовности к участию в проекте транснационального газопровода.



Ранее Иран посредством своповых операций (торгово-финансовая обменная операция в виде обмена разнообразными активами) поставлял туркменский газ в Азербайджан.

30 Апрель, 2018 Источник - centralasian.org

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