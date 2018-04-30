В Кабуле при последних терактах погибли журналисты Афганской службы Радио Свобода - Сабоуун Какар, Абдулла Хананзай и Мухаррам Дуррани

08:03 01.05.2018 В результате взрыва в Кабуле погибли двое журналистов Афганской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Абдулла Хананзай работал оператором. 8 мая он должен был отметить первую годовщину своей свадьбы. Оператор Сабоуун Какар часто занимался съемкой с мест нападений радикальных исламистов.



Еще одна жертва теракта – Мухаррам Дуррани – должна была приступить к работе в Афганской службе 15 мая. Она работала над еженедельной программой для женщин. Маххарам изучала исламское законодательство в университете Кабула.



"Это опустошительная новость, - сказал президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент, - мы потрясены потерей этих мужественных журналистов и коллег и соболезнуем разбитым сердцам близких и семей".



Всего в результате теракта погибли 10 сотрудников СМИ. Среди них фотокорреспондент агентства France Press, а также журналисты 1TV, Tolo News и Mashal TV.



30 апреля в столице Афганистана произошло два теракта. Первый взрыв совершил смертник неподалеку от посольства США. Когда на место происшествия прибыли спасатели и журналисты, самоподрыв совершил еще один террорист. Он был замаскирован под телеоператора. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Всего жертвами двойного теракта в Кабуле стали по меньшей мере 30 человек. Более 50 получили ранения.

30 Апрель, 2018 Источник - centralasian.org

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