|11:58 Израиль жаждет новой войны. Тель-Авив провоцирует Иран, - "СП"
09:19 "Курык" старому ШОСу. Уроки казахского и армянского, - В.Хлюпин
08:40 Угроза войны - Израиль экстренно закрыл воздушное пространство, премьер готовится сделать заявление
08:08 Израильская разведка утверждает, что выкрала секретный ядерный архив Ирана
08:06 Иран будет поставлять туркменский газ в Пакистан
08:03 В Кабуле при последних терактах погибли журналисты Афганской службы Радио Свобода - Сабоуун Какар, Абдулла Хананзай и Мухаррам Дуррани
08:00 "Валите в свою Россию!". Национализм оралманов выдавливает из Казахстана русских, - В.Карюков
07:59 Трамп помогал спецслужбам устроить побег врача бен Ладена из тюрьмы
07:57 Великобритания больно ударила по детям русских олигархов
07:28 "Ахтунг, ахтунг! В небе Покрышкин!". Немецкие военные летчики массово увольняются из-за отказа воевать против России
07:11 Американские противотанковые ракеты Javelin переданы армии Украины
01:58 Чего выжидала Москва, пока Ереван менял власть, - "СП"
00:43 КНДР переведет часы на южнокорейское время 5 мая
00:13 Война: ирано-израильское землетрясение надвигается, - А.Эскин
00:07 Тайна пятого правительства Азербайджана. 1919-20 гг. (история), - С.Тарасов
00:01 Феномен бездны и кыргызские джихадисты, - А.Кабдулжалелов
|13:33 Презентация книг "ДОНБАСС-ВОЙНА", Москва, 30 апреля (анонс)
13:32 Империя ШОС. Готова ли Россия к новой Евразии? - А.Анпилогов
13:28 Мемориальный комплекс "Батыр бабалар" в честь 375-летия великой победы в Орбулакской битве, торжественно открыт в Южном Казахстане
13:25 Новая книга о Мухамеджане Бекмохаммедове - казахском государственном деятеле и ученом-просветителе
13:22 Басмачество, какое оно было. Факты и документы против домыслов, - С.Чериков
12:14 В Ташкент прилетел Эрдоган. "Ожидаются высокие результаты от переговоров"
11:17 В Узбекистане врачей заставили отдать суточную зарплату за металлолом
10:36 Традиционные источники энергии останутся основой мирового энергобаланса. Ч. 1, - П.Искендеров
08:51 Ходжент - гиблое место. Губернаторствуя там в 1870-е проворовались 2 боевых русских офицера - барон Нольде и полковник Гуюс (история, архив)
08:44 Израиль опять атаковал ракетами Сирию
08:37 Порошенко и семена нового церковного раскола Украины, - О.Миклашевский
08:05 Глава МВД Туркменистана Муликов получил последнее предупреждение от Аркадага
07:47 Главу МВД Англии Эмбер Радд выгнали в отставку. Из-за скандала вокруг "нормы" депортации мигрантов
07:26 Кабул, утро. Более 20 человек погибли в результате очередного двойного взрыва
07:08 Кыргызстан стал вторым по популярности направлением для казахстанских туристов
00:36 Homo naledi - загадочное звено человеческой эволюции
00:31 Россия собирается купить у Китая 8 фрегатов проекта 054А. Дожили, - Лю Чан
00:08 Уничтожение Сирии носит цивилизационный характер, - А.Никишин
|В Кабуле при последних терактах погибли журналисты Афганской службы Радио Свобода - Сабоуун Какар, Абдулла Хананзай и Мухаррам Дуррани
08:03 01.05.2018
В результате взрыва в Кабуле погибли двое журналистов Афганской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Абдулла Хананзай работал оператором. 8 мая он должен был отметить первую годовщину своей свадьбы. Оператор Сабоуун Какар часто занимался съемкой с мест нападений радикальных исламистов.
Еще одна жертва теракта – Мухаррам Дуррани – должна была приступить к работе в Афганской службе 15 мая. Она работала над еженедельной программой для женщин. Маххарам изучала исламское законодательство в университете Кабула.
"Это опустошительная новость, - сказал президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент, - мы потрясены потерей этих мужественных журналистов и коллег и соболезнуем разбитым сердцам близких и семей".
Всего в результате теракта погибли 10 сотрудников СМИ. Среди них фотокорреспондент агентства France Press, а также журналисты 1TV, Tolo News и Mashal TV.
30 апреля в столице Афганистана произошло два теракта. Первый взрыв совершил смертник неподалеку от посольства США. Когда на место происшествия прибыли спасатели и журналисты, самоподрыв совершил еще один террорист. Он был замаскирован под телеоператора. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Всего жертвами двойного теракта в Кабуле стали по меньшей мере 30 человек. Более 50 получили ранения.
30 Апрель, 2018