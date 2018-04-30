 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Валите в свою Россию!". Национализм оралманов выдавливает из Казахстана русских, - В.Карюков
08:00 01.05.2018

"Валите в свою Россию!"

Национализм оралманов выдавливает из Казахстана русских, которые не видят будущего для себя и своих внуков

Виталий Карюков

30 апр. 18

Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, выступая на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана торжественно заявил: "Россия - это исторический наш сосед, как говорится богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве и дружбе, понимании друг друга".

И в политике, чаще всего так и происходит. Главы государств признаются в любви, а что происходит в жизни? Тем более что и политика, как мы видим, во многом не совсем такая, как говорит Назарбаев.

Можно вспомнить, что январе президент Казахстана нанес визит в США к другу Дональду Трампу, в ходе которого Назарбаев по сути окончательно сменил своего стратегического партнера в регионе. Более того, подписание очередного пятилетнего плана военного сотрудничества между министерствами обороны США и Казахстана предполагает появление американских военных возле нашей южной границы и на Каспии. Понятно, что лидер Казахстана действует в соответствии с системой сдержек и противовесов, но совершает при этом большую ошибку, запуская в подбрюшье России, богом данного соседа, ее главного противника.

Эмиграция нарастает

А как же Россия и русские, которые проживают в этой республике? Казахстан уже давно глядит за океан. И точно так же, на протяжении десятилетий, русских методично выдавливают из страны, как нелюбимых братьев. Казахские аналитики еще год назад спрогнозировали очередную волну эмиграции населения. В основном это, как правило, высококвалифицированные кадры - то есть русские. Конечно, власти Казахстана обеспокоены фактом оттока из страны профессионалов. С другой стороны, руководство республики особо и не переживает, опасаясь, видимо, повторения у себя "крымской весны" 2014 года. Поэтому делает вид, что ничего не происходит.

Однако это далеко не так: наши соотечественники уезжают из Казахстана в Россию весьма активно. Только в 2016 году на историческую родину переселились более 23.000 русских. Это 71,6% всех эмигрировавших из этой среднеазиатской республики. Кстати, 38.000 казахстанцев в том же году получили российские паспорта. "И такая тенденция наблюдается последние два-три года", - утверждает казахский политолог Замира Каражанова. Кто-то не может найти хорошей работы, другие не согласны с политикой властей. Но причины эмиграции не всегда политические или экономические. Подчас русских подталкивает к отъезду обычная бытовая неустроенность или банальный национализм.

Люди отмечают, что особыми русофобскими настроениями отличаются оралманы (возвращенцы) - этнические казахи-репатрианты, вчерашние переселенцы из среднеазиатских республик бывшего СССР (а также из России), Монголии, Китая и даже Афганистана, Ирана и Пакистана. "Я работаю в торговле и постоянно сталкиваюсь с этим, - пишет в своем комментарии к ситуации Наталья. - Нас, русскоязычных, не любят больше всего оралманы, они говорят, что нам здесь делать нечего и вообще валите в свою Россию. Но почему они имеют право нам такое говорить, а их не тронь - статья. Этим они и пользуются. Почему везде пишут, что русских не притесняют? Притесняют еще как".

"Ты столько лет в Казахстане живешь, учи казахский, урод!"

Конечно, по радио и на государственных телеканалах Казахстана об этом не говорится. Но исподволь русским дают понять: вам здесь не место. Вот, например, обычная бытовая ситуация. "17 марта 2018 года, город Астана, еду в автобусе, - пишет Александр. - Чувствую, что мне на ногу чем-то давят: женщина-казашка усердно пихает на нее коляску. Сказал ей об этом.

- Я же попросила отойти.

- Не слышал.

- Я на казахском сказала.

- Могли бы на двух языках сказать.

- Я не говорю на русском.

Слово за слово. Итог - мы с ней уже ругаемся:

- Ты столько лет в Казахстане живешь, учи казахский, урод! На моей земле живешь и наглеешь!

После таких случаев серьезно задумываешься о переезде - не из-за экономических проблем", - резюмирует Александр.

Зеркальная ситуация, когда дети русских, наоборот, успешно изучают казахский язык. По словам пользователя Дуси Смирновой, например, это тоже почему-то раздражает и злит титульное население. "Мне так и говорили, когда перевела дочь в частную школу: откуда она знает казахский? Зло так интересовались, с досадой, - пишет Дуся. - И пытались ставить 4, хотя ребенок отличник. Она еще и английский знает, немецкий… Бороться с этой глупостью - тратить жизнь попусту. Не хочу, чтобы и мой сын всю жизнь доказывал, что он не верблюд". "Мы никого к себе не приглашали, - отвечает на такие комментарии Мылтыкбай. - Уезжайте, уезжайте".

Только диву даешься: откуда в людях такая неприязнь и ксенофобия? И куда делась старая добрая и искренняя дружба народов единого и могучего СССР? Конечно, в сети много пишут и о ней, и о том, что было ведь когда-то все по-другому. "Я родился и вырос в Казахстане. И воспоминания о нем остались только самые положительные, - признается один из таких пользователей. - Запах баурсаков, вкус жареного бидая, вареной конины, соленого желтого масла, творога с медом… Это все воспоминания детства, сытости и блаженства. Когда толпой еще пацанятами бесцеремонно вваливались к друзьям казахам домой и нас там откармливали, как мясных бычков. В целом о казахах могу сказать, что это один из самых достойных народов на территории бывшего СССР".

Кто прав, кто виноват?

Конечно же, казахский народ, наравне с русским, внес неоценимый вклад в разгром гитлеровцев во время Великой Отечественной войны. Не нужно забывать, что дивизия генерала Ивана Панфилова, давшая решительный бой фашистам под Москвой, формировалась в Казахстане (в нее также входили призывники из Киргизии). И среди двадцати восьми Героев Советского Союза немало казахов: Нурсутбай Есебулатов, Аликбай Косаев, Алиаскар Кожебергенов… А как принимали эвакуированных во время войны, вам и сейчас расскажут дети и внуки старожилов. Беда лишь в том, что сейчас об этом стали забывать. Рушатся старые советские устои, добрые традиции, вот и уезжают люди из страны. И не только русские, но и немцы, татары, украинцы…

"Здесь была самая большая община русских в мире, 49% населения, осталось едва 20%, - пишет пользователь под ником Сердитый. - За последние три года число уезжающих и желающих уехать только растет, очереди в консульствах на переселение забиты на год вперед. Если бы мы могли в одночасье переехать в Россию и там устроиться, свыше 90% это сделали бы наверняка". "Идет великая этногенетическая и социально-экономическая перестройка, трансформация, - уверен Владимир Иванович. - Ее будущее будут определять три народа - русские, татары и казахи. Всякий разрыв меду ними чреват великими потрясениями для любого из них. Сегодня казахи своими бездумными действиями готовят для себя будущие неприятности".

"Обидно, конечно, наблюдать, как мы сползаем в первобытный век с той же скоростью, с которой они выдавливают все русское из Казахстана, - сетует Анатолий. - Как на смену уезжающей культуре и профессионализму из отсталых стран переезжает безграмотность, чужеродная культура, нахлебники и террористы". "Пора честно признать - русских выдавливают, - считает Вольтерьянец. - Более откровенно, как в Прибалтике, или тихой сапой, как здесь, но выдавливают. Этнократическая политика в действии. А наша власть что-то не очень горит желанием бороться за соотечественников и создавать им благоприятные условия для переселения в Россию".

Без будущего

В 1990-е, когда первая волна эмиграции была в разгаре, находились и те, кто наживался на чужой беде, покупая у отъезжающих за копейки мебель, автомобили и даже квартиры. В казахских газетах можно было прочитать такое, например, циничное объявление: "Меняю новые кожаные сапоги на квартиру". Что это, как не издевательство? Тем не менее, так было, и ситуация нисколько не поменялась. Когда мои знакомые уезжали из Караганды, дали объявление о продаже квартиры. Звонили, как правило, те, кто хотел купить их жилье по дешевке. Диалог был примерно таким: "Так что, вы настаиваете на своей цене?". "Конечно!". "Ну-ну, будете еще ждать - вообще нечего будет продавать: одни чемоданы останутся". В результате, квартиру в центре города на проспекте Бухар-Жырау стоимостью не менее 80.000 долларов они с трудом продали за две с половиной тысячи.

Если сама эмиграция не вызывает у властей особых эмоций, то вот отъезд молодежи, конечно, не может не тревожить руководство республики. А молодые уезжают очень активно. Почему? "Бесплатное образование для не казахов практически недоступно, - отвечает на этот вопрос „С. И.". - Среди чиновников, госслужащих, крупного бизнеса казахов 95%, среди силовиков их 99%. Русские работают в частных структурах, где нужны ум и квалификация, но и здесь хозяева тоже казахи. Как признают сами казахские политологи, в стране эпидемия дилетантизма и деградации".

"Я не вижу будущего для себя и своих внуков", - признается в своих комментариях Надежда. Да и откуда ему, будущему, взяться, если места уехавших профессионалов занимают оралманы, прибывшие на историческую родину из Ирана, Афганистана и Пакистана? Остается лишь надеяться на то, что все в Казахстане будет хорошо. Ну, а выбор (уезжать или оставаться), в конце концов, есть у каждого…

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525150800
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