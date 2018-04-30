Трамп помогал спецслужбам устроить побег врача бен Ладена из тюрьмы

07:59 01.05.2018 ЦРУ готовило побег из тюрьмы сдавшего террориста №1 медика



Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов выступило с сенсационным откровенным признанием, что готовило побег из тюрьмы Пакистана медика Шакила Африди, который помог американским спецслужбам уничтожить основателя международной террористической организации "Аль-Каида", взявшей на себя ответственность за теракты на башни-близнецы 11 сентября 2001 года и взрывы посольств Америки в Африке в 1998 году, а также за ряд других громких резонансных терактов Усамы бен Ладена.



Госдеп США планировал вытащить личного врача Бен Ладена из пешаварской тюрьмы и даже попытался организовать его побег, отмечает РИА "Новости".



"Его сорвало Управление межведомственной разведки Пакистана. Сдал секретную информацию об этом информатор из местных, который одновременно работал и на ЦРУ и знал об этом плане", - заявил анонимный спикер спецслужб Пакистана.



Ранее сообщалось, что личного медика бен Ладена перевели из тюрьмы в Пешаваре в другое место заключения из-за готовившегося в декабре 2017 года побега. Позже представитель пешаварской тюрьмы и брат Африди подтвердили сообщения о его переводе.



Более того, Госдепу США из достоверных источников известно о переводе "сдавшего" бен Ладена врача в другую тюрьму. И американское внешнеполитическое ведомство надеется, что власти Пакистан обеспечат ему безопасность и гарантии благополучного здоровья, тем более жизни.



По словам одного из источников, спецслужбы США уже обращались к Пакистану с просьбой о выдаче Африди. Американские спецслужбы защищают своих информаторов, которые оказались раскрытыми, чтобы сохранить доверие к себе среди других секретных агентов, особенно иностранных.



"Из-за этого ЦРУ на правительственном уровне неоднократно просило о выдаче Африди. Это было одним из главных в списке требований к Пакистану и президента США Дональда Трампа", - пояснил источник в спецслужбах США.



Источник также предположил, что ситуация вокруг Африди останется одним из главных раздражителей в и без того напряженных отношениях Америки и Пакистана.



Пакистан не выдает врача бен Ладена из-за соображений военных, которые полагают, что выдача нарушит суверенитет государства в Южной Азии, подорвет правовую систему Исламской Республики и подстегнет разведывательную деятельность спецслцжб США.



"Пакистан даже отказался обменять его на Аафию Сиддики (пакистанскую ученую, получившую образование в США, которая отбывает тюремный срок в федеральной тюрьме в Техасе за нападение на сотрудников ФБР (Федерального бюро расследований) и американских военных)", - заключил осведомленный источник, близкий к следствию.



Дмитрий Музалевский

30 апр. 18 Источник - mk.ru

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