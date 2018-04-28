Великобритания больно ударила по детям русских олигархов

07:57 01.05.2018 Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, сообщается на сайте посольства России в Лондоне.



Решение было принято в связи с данными Союза независимых школ Британии (ISC), которые сообщили, что в 2015 году в частных британских учебных заведениях обучались 2795 учеников из России, к 2018 году их число снизилось на 40% – до 1699.



Великобритания, в отличие от ряда других европейских стран, заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, что может стать для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей, заявили в российском посольстве.



Там решили добавить, что на фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян.



Представители посольства опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы.



Представитель посольства также заявил, что от тех, кто в настоящий момент продолжает обучение в английских школах, регулярно приходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов.



Отношения между Россией и Великобританией резко обострились после того, как 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" российского производства. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту.



Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата и заявила о других мерах против Москвы. Премьер-министр Тереза Мэй особо подчеркивала, что все меры направлены не против российского народа, а против нынешнего российского руководства.



По решению правительства британские официальные лица не будут присутствовать на чемпионате мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Накануне стало известно, что Великобритания готовит новый пакет антироссийских мер из-за химатаки в Солсбери.



Члены палаты общин могут принять решение о разоблачении российских олигархов, которые прячут "грязные деньги" на британской территории.

28.04.2018, Источник - ktovkurse.com

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