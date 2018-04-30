"Ахтунг, ахтунг! В небе Покрышкин!". Немецкие военные летчики массово увольняются из-за отказа воевать против России

07:28 01.05.2018 Германские пилоты не хотят участвовать в подготовке к возможной кампании НАТО против России, в рамках которой немцам придется идти на фронт



В Федеративной Республике Германия за последние недели семь военных летчиков приняли решение об увольнении со столь высокой в прямом и пренесносном смысле слова службы по собственному желанию, сообщает Contra Magazin.



Как отмечает издание, что в немецких Военно-воздушных силах служат 120 пилотов, которые обслуживают 140 боевых многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon.



"Увольнения вызывают сожаление и прискорбны. Однако наша оперативная боеготовность не находится под угрозой", - заявил представитель германских ВВС.



Кроме того, в ВВС Германии возмутились тем фактом, что на обучение одного военного летчика затрачивается 5 миллионов евро.



При этом причины увольнений держатся в строжайшем секрете. По информации издания, это связано с отказом военных пилотов воевать и участвовать в приготовлениях агрессивной военной кампании, которую НАТО ведет против России.



"Можно предположить, что они просто не хотят воевать. Они не хотят участвовать в подготовке к возможной кампании военного блока Запада против России, в рамках которой немцам придется идти на фронт", - говорится в публикации.



Дмитрий Музалевский



30 апр. 18 Источник - mk.ru

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