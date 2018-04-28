Американские противотанковые ракеты Javelin переданы армии Украины

07:11 01.05.2018 Государственный департамент США подтвердил Русской службе Би-би-си передачу американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" вооруженным силам Украины.



Украинцы давно проявляли особый интерес к американским противотанковым комплексам "Джавелин" благодаря их высокой эффективности, однако до сих пор о поставках не сообщалось.



Представитель дипломатического ведомства коротко ответила на запрос, отметив в письме: "Мы их доставили".



Президент Украины приветствовал живой интерес, и в Украине, и за ее пределами, который вызвала поставка комплексов "Джавелин".



"Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности, - написал Петр Порошенко на своей странице в "Фейсбуке". - Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии".



"Искренне благодарен за справедливое решение Дональда Трампа в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии. Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример", - добавил украинский президент.



В начале марта 2018 года Государственный департамент дал принципиальное согласие на отправку в Украину противотанковых систем и блоков прицельно-пускового оборудования, стоимостью в 47 миллионов долларов. Речь шла о 37 пусковых блоках и 210 выстрелах к ним.



Производитель систем - компания Raytheon/Lockheed Martin, говорится на сайте агентства Пентагона, которое отвечает за сотрудничество в сфере обороны.



В свою очередь, именно оно и предоставило в конгресс США соответствующее предложение.



Президент США Дональд Трамп разрешил поставки летального оружия на Украину в декабре 2017 года: сделка включала в себя снайперские системы, боеприпасы, запчасти общей стоимостью 41,5 млн долларов.



Конгресс разрешил подобные продажи в 2014 году, благодаря "Акту поддержки свободы в Украине", однако администрация Барака Обамы ими так и не воспользовалась.



О возможности того, что США могут поставить Украине летальное оружие, включая противотанковые комплексы, открыто заговорили в июле прошлого года.



Тогда специальный представитель госдепартамента США по разрешению конфликта на Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок "оборонительного оружия" украинской армии - включая такое, которое позволит Украине защищаться и, например, выводить из строя танки, сказал он,



Возможность поставок комплексов Javelin и последствия таких поставок широко обсуждались в украинской и российской прессе, так и в экспертном сообществе. Часть экспертов соглашались в том, что появление этих комплексов кардинально изменит ситуацию на линии противостояния в Донбассе, другие же аналитики ограничивались достаточно осторожными прогнозами.



Так, например, эксперт в области бронетехники Андрей Тарасенко тогда заявил, что эффективность Javelin зависит от степени подготовки военнослужащих.



В конфликте на востоке Украины бронетехника, включая танки, играет решающую роль, и появление у одной стороны такого эффективного противотанкового средства не может не изменить ситуации и тактики ведения боя.



Противоракетный комплекс Javelin принят на вооружение армии США в 1996 году. Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет 1,3 млн долларов (2017). Источник - bbc.com

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