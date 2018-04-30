Чего выжидала Москва, пока Ереван менял власть, - "СП"

01:58 01.05.2018 Бархатная армянская революция обещает закончиться завтра



Сергей Аксенов



Материал комментируют:



Айк Халатян



Григор Атанесян





Лидер протестного движения Армении Никол Пашинян 30 апреля официально утвержден в качестве кандидата на пост премьера-министра. Завтра может состоятся избрание политика. В этой связи Россию беспокоит вопрос, как могут измениться отношения двух стран после революционной смены власти в Ереване.



По словам члена фракции "Елк" Арарата Мирзояна, накануне голосования соратники Пашиняна проведут встречи с остальными тремя фракциями парламента, включая правящую Республиканскую партию Армении (РПА). "Все депутаты, которых беспокоит государственность, суверенность и нормальная жизнедеятельность страны, проголосуют за Никола Пашиняна", - считает парламентарий.



Уверенность Пашиняна в успехе такова, что он призвал прекратить акции протеста до вечера 1 мая. В случае избрания политик видит своей задачей формирование гарантий по проведению законных, честных и справедливых парламентских выборов, а также искоренение коррупции и обеспечение независимости всех ветвей власти.



- Скорее всего Пашинян будет завтра, 1 мая, избран премьер-министром, - считает политический обозреватель Айк Халатян. - Сейчас его поддерживают три парламентских партии. Это 47 голосов. А для избрания необходимо 53 голоса. Республиканцы уже заявили, что они не будут препятствовать его избранию. Пока непонятно, что это означает: они проголосуют за Пашиняна или воздержатся. В любом случае, кандидатура Пашиняна единственная. Конкурентов у него нет.



О том, какие надежды жители Армении связывают с новой властью и как это может отразиться на российско-армянских отношениях "СП" рассказал журналист Григор Атанесян.



- Думаю, Пашиняна изберут временным премьер-министром. Для этого надо, чтобы за него проголосовали хотя бы шесть депутатов от правящей партии. В воскресенье глава парламентской фракции правящей Республиканской партии после встречи с Пашиняном объявил, что при наличии "народного кандидата" и поддержке его всеми другими фракциями (а такая поддержка имеется) РПА не будет блокировать его избрание. С точки зрения логики это значит, что она за него проголосует.



Интересная деталь - глава фракции РПА сказал, что среди депутатов есть понимание, что голосовать нужно единогласно. То есть теоретически мы можем еще увидеть как все республиканцы проголосуют за Пашиняна. Понятно, что это результат компромисса, условие которого - сохранение какой-то части нынешнего статус-кво. Республиканцы что-то получат взамен.



"СП": - Изначально Пашинян требовал капитуляции РПА. В этом случае партия власти могла отправиться в политическое небытие. Не исключено, что в обмен на единогласную поддержку ей позволят сохранить себя в новом политическом ландшафте…



- Мы видим, что Пашинян политически очень талантлив. Контролируя улицу, он раз за разом выдвигал требования, которые всем казались невыполнимыми, и каждый раз выигрывал. Можно даже сказать, что его политическая воля и политическая смекалка напоминает ленинскую.



Главной задачей его правительства будет подготовка первых за долгие годы честных выборов. Их организация будет обеспечена в том числе поправками в избирательный кодекс. Еще одной целью Пашиняна будет отмена некоторых поправок в конституцию.



"СП": - О чем идет речь?



- Когда было принято решение о том, что пост премьера предназначен Сержу Саргсяну, этой должности стали придавать дополнительные полномочия, которые конституционной реформой 2015 года не были предусмотрены. Например, контроль над всеми силовыми органами. Тогда тот же Пашинян, который был всего лишь оппозиционным депутатом, критиковал это и говорил, что Армения становится не парламентской, а "суперпремьерской" республикой.



"СП": - Каких изменений ждут жители Армении?



- Скажу о себе. Я сам - гражданин России. Сейчас прохожу обучение в США. Прежде чем уехать сюда учиться, я год жил в Армении, собирался получать там гражданство. По окончании учебы я вернусь в Армению и все-таки получу гражданство. И это мое решение связано как раз с тем, что там сейчас происходит.



Армения до этих последних событий находилась в апатии. Мне и моим друзьям было там интересно, но это не было настроением большинства. Таксисты, узнавая, что я переехал в Армению из Москвы, удивлялись. Ты сейчас поиграешь в историческую родину и уедешь, потому что в этой стране нет надежды, нет будущего, говорили они.



Судите сами, люди предпочитали уезжать в Россию - прокладывать дороги где-нибудь в Сибири, чем работать в Армении даже за хорошую зарплату. А чтобы это делать в Армении надо было платить взятки. И чтобы работать учителем или врачом - тоже. Эта система сводила людей с ума.



В стране произошла спайка крупного капитала с властью, возникла диктатура одного процента. Это привело к развалу национальной государственности, которая впервые за пять столетий у армян появилось. В 2016 году это хорошо было заметно в Нагорном Карабахе, когда Армения потеряла часть территории и 94 военнослужащих.



Одна из целей происходящей революции, хотя о ней не очень говорят, но в Ереване она была проговорена и чувствуется, - это восстановление национального государства. Иногда национальное государство и демократию противопоставляют, но на самом деле тут нет противоречия.



"СП": - Какова по-вашему роль Госдепартамента США в нынешней армянской революции?



- На деле никакого следа Госдепа в этих событиях нет. У США сейчас даже ресурсов нет, чтобы куда-то вмешиваться. Треть послов в мире еще не назначены, потому что демократы блокируют назначения Трампа. Госдепартамент сейчас сокращает свои штаты на треть, он самый малочисленный в этом веке. У ведомства меняются руководители… Им совершенно сейчас не до этого.



"СП": - Но вы же не будете отрицать, что в Армении крупнейшее посольство США с численностью свыше 2 тысяч сотрудников? Чем заняты эти люди?



- Действительно, американское посольство в Ереване большое. Дело в том, что Армения граничит с Ираном, в котором у США посольства нет. Речь идет об интересе к Ирану. Кстати, с Ираном у Армении очень добрососедские отношения. Тегеран очень помогал во время войны и блокады Карабаха.



"СП": - Как могут измениться российско-армянские отношения после прихода к власти Пашиняна?



- Я не вижу никакого сценария, чтобы эти отношения могли бы существенно измениться. Кто бы не был во главе Армении. Хотя ранее Пашинян как оппозиционный депутат и проявлял себя скорее как скептик в отношении союза двух стран, за последнюю неделю он дал десятки интервью и много раз публично заявлял во время митингов, что он ничего не собирается менять.



"СП": - Но почему этому должны верить в России, которая, конечно, хотела бы сохранить союзника?



- Потому что это не популизм, а прагматизм. Пашинян реалистично оценивает ситуацию. Россия - союзник Армении по ОДКБ. И это единственная причина, почему Армения входит в эту организацию. Ведь у Еревана, по сути, нет ничего общего ни с Белоруссией, ни с Казахстаном, ни с Киргизией.



Кроме того, в Армении 102-я российская военная база. Россия - гарант невмешательства Турции карабахский конфликт и очень важный брокер в этой ситуации, так как имеет влияние на Баку.



Также Армения - член ЕАЭС. И хотя в начале, после вступления в союз, экономический кризис в России ударил по экономике Армении, сейчас все налаживается. Москва - главный инвестор и поставщик газа для армянской экономики.



При таких исходных, непонятно, как можно что-то всерьез поменять. Скорее, новый армянский лидер может оживить сотрудничество внутри ОДКБ и ЕАЭС. Они в этом нуждаются.



"СП": - Это все большая политика. А как обычные жители Армении воспринимают сейчас Россию?



- Общее отношение союзническое и дружественное. Но молодежь и образованные горожане скорее ориентированы на Запад и Европу. При этом наблюдается движение по репатриации армян на родину отовсюду. В том числе из Москвы и Петербурга. У таких людей двойная идентичность. Русская культура для них такой же важный элемент, как и армянская. Отношение к действующей российской власти может быть разным, но к стране как таковой - позитивное.



Кстати, то, что Россия пока что никак не вмешалась и не поддержала ни одну из сторон конфликта, оценено армянами. Они благодарны, считают это верным решением и это вызовет благожелательный отклик.

30 апр. 18 Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525129080

Новости Казахстана

