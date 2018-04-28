КНДР переведет часы на южнокорейское время 5 мая

00:43 01.05.2018 Сейчас время в Пхеньяне отстает от Сеула на полчаса



КНДР переведет часы на южнокорейское время 5 мая, сообщает в понедельник инфорамгентство "Ренхап"; такое решение приняло Верховное Народное Собрание республики.



Отмечается, что это первый реальный шаг, направленный на примирение между Сеулом и Пхеньяном, после исторической встречи лидеров двух государств, состоявшейся ранее на этой неделе. На ней о переводе часов заговорил Ким Чен Ын. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, во время саммита тот посмотрел на часы, висящие на стене, и отметил, что разница во времени между соседями вызывает у него огромное огорчение. Ким Чен Ын предложил "установить единое время для севера и юга прежде, чем предпринмать какие-либо другие шаги", говорится в сообщении ЦТАК.



Пхеньян перешел на собственную систему отсчета в 2015 году в рамках борьбы с пережитками японского правления на Корейском полуострове, переведя стрелки на полчаса назад. До тех пор время в соседних государствах было одинаковым.



При этом система летоисчисления в Северной Корее останется прежней - по календарю чучхе сейчас идет 107 год. Источник - Интерфакс

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