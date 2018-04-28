 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.05.2018
00:43  КНДР переведет часы на южнокорейское время 5 мая
00:13  Война: ирано-израильское землетрясение надвигается, - А.Эскин
00:07  Тайна пятого правительства Азербайджана. 1919-20 гг. (история), - С.Тарасов
00:01  Феномен бездны и кыргызские джихадисты, - А.Кабдулжалелов
Понедельник, 30.04.2018
13:33  Презентация книг "ДОНБАСС-ВОЙНА", Москва, 30 апреля (анонс)
13:32  Империя ШОС. Готова ли Россия к новой Евразии? - А.Анпилогов
13:28  Мемориальный комплекс "Батыр бабалар" в честь 375-летия великой победы в Орбулакской битве, торжественно открыт в Южном Казахстане
13:25  Новая книга о Мухамеджане Бекмохаммедове - казахском государственном деятеле и ученом-просветителе
13:22  Басмачество, какое оно было. Факты и документы против домыслов, - С.Чериков
12:14  В Ташкент прилетел Эрдоган. "Ожидаются высокие результаты от переговоров"
11:17  В Узбекистане врачей заставили отдать суточную зарплату за металлолом
10:36  Традиционные источники энергии останутся основой мирового энергобаланса. Ч. 1, - П.Искендеров
08:51  Ходжент - гиблое место. Губернаторствуя там в 1870-е проворовались 2 боевых русских офицера - барон Нольде и полковник Гуюс (история, архив)
08:44  Израиль опять атаковал ракетами Сирию
08:37  Порошенко и семена нового церковного раскола Украины, - О.Миклашевский
08:05  Глава МВД Туркменистана Муликов получил последнее предупреждение от Аркадага
07:47  Главу МВД Англии Эмбер Радд выгнали в отставку. Из-за скандала вокруг "нормы" депортации мигрантов
07:26  Кабул, утро. Более 20 человек погибли в результате очередного двойного взрыва
07:08  Кыргызстан стал вторым по популярности направлением для казахстанских туристов
00:36  Homo naledi - загадочное звено человеческой эволюции
00:31  Россия собирается купить у Китая 8 фрегатов проекта 054А. Дожили, - Лю Чан
00:08  Уничтожение Сирии носит цивилизационный характер, - А.Никишин
Воскресенье, 29.04.2018
20:10  Старшему зятю Елбасы разрешили купить российский порт на Балтике. В награду за что?
13:31  В Армении сработала власть народа, - радуется Washington Post
13:27  Русский богатырь Федор Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира за 48 секунд (видео)
13:22  Чем отличались большевики от коммунистов и кто победил в гражданской войне в России, - Б.Колоницкий
12:08  Как китайские миллениалы покоряют Запад вопреки воле родителей
12:00  "Россия за пределами России". Новая книга польской ЦА-путешественницы Кинги Литыньской
11:59  Бойня в Дамаске: Спецназ вгрызается в руины, штурмуя крепость ИГИЛ (видео)
11:55  Куда катится ДНР, - А.Гумилев
11:34  Судьба узбекского поэта и драматурга Усмана Насыра. Восстановление правды истории, - Б.Мусаев
11:00  Модернизация ТЭЦ: Будет ли рассмотрена ответственность всех кыр-экс-премьеров? - Ч.Исмаилова
10:02  Двоевластие в Конституции Киргизии – бомба, - Жумагул Сааданбеков
08:59  "Сделка закрыта": Турция отмахнулась от угроз США ввести санкции за российские С-400
00:26  Уральскую "статую дьявола" сделала древнейшая цивилизация Земли, заявили ученые
00:01  В Баку вспыхнул второй за день пожар в местном Trump Tower (видео)
Суббота, 28.04.2018
23:06  В Киеве сам взорвал себя гранатой журналист-АТОшник Кукса
22:32  Трамп - милитарист-трус и Убийство дипломатии, - Э.Лимонов
21:15  Елбасы назначил себе новых заместителей в кукольную "Ассамблею народа Казахстана" - Тварионаса и Салжанова
21:11  Россия спустила но воду 1-ю в мире плавучую АЭС "Академик Ломоносов"
20:57  В отношении экс-первого вице-премьера Киргизии и депутата Шадиева возбуждено уголовное дело
20:30  В Узбекистане анонсировали масштабную пенсионную реформу
18:24  Ля-ля-фа.. Елбасы сочинил новую песню "Отан Ана"
16:39  Служба Связи Таджикистана оставила без интернета вузы
16:19  Эрдоган снова ударил Путина в спину. Турция в пику Москве договорилась с США о совместных действиях в Сирии, - "СП"
16:17  Исламизация Кыргызстана необратима? - В.Григоренко
16:15  Кыргызстан обрел христианского Небесного покровителя. Им стал Святой апостол Фома
16:13  Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии возглавил Бакир Таиров
16:08  До 80% составляет износ оборудования в энергосекторе Кыргызстана
15:32  Россия и США ведут ежедневную электронную войну в Сирии, - А.Комраков
13:21  Кибербордели завоевывают мир: путаны-андроиды подходят к делу с интеллектом
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
КНДР переведет часы на южнокорейское время 5 мая
00:43 01.05.2018

Сейчас время в Пхеньяне отстает от Сеула на полчаса

КНДР переведет часы на южнокорейское время 5 мая, сообщает в понедельник инфорамгентство "Ренхап"; такое решение приняло Верховное Народное Собрание республики.

Отмечается, что это первый реальный шаг, направленный на примирение между Сеулом и Пхеньяном, после исторической встречи лидеров двух государств, состоявшейся ранее на этой неделе. На ней о переводе часов заговорил Ким Чен Ын. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, во время саммита тот посмотрел на часы, висящие на стене, и отметил, что разница во времени между соседями вызывает у него огромное огорчение. Ким Чен Ын предложил "установить единое время для севера и юга прежде, чем предпринмать какие-либо другие шаги", говорится в сообщении ЦТАК.

Пхеньян перешел на собственную систему отсчета в 2015 году в рамках борьбы с пережитками японского правления на Корейском полуострове, переведя стрелки на полчаса назад. До тех пор время в соседних государствах было одинаковым.

При этом система летоисчисления в Северной Корее останется прежней - по календарю чучхе сейчас идет 107 год.

Источник - Интерфакс
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525124580
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  