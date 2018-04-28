 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Война: ирано-израильское землетрясение надвигается, - А.Эскин
00:13 01.05.2018

Война: ирано-израильское землетрясение надвигается

Этой ночью был нанесен самый мощный удар по позициям Ирана в Сирии

Через несколько часов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит с официальным заявлением по Ирану. Похоже, назревает новое ближневосточное землетрясение.

Вчера мы сообщили о решительном настрое израильского руководства - неготовности мириться с укреплением Ирана и Хезболлы в Сирии. Ночью была совершена массированная атака на иранские объекты на севере в Сирии. Десятый канал израильского телевидения назвал это крупнейшей операцией Израиля в Сирии. С оговоркой "если это было сделано Израилем".

Мы до сих пор не располагаем полной информацией о случившемся. Арабские источники сообщают о двадцати шести погибших иранских солдатах и шиитских боевиках на военных объектах между Алеппо и Хамой. Любопытно, что в сети появилось несколько различных версий. Все рассказывали о сильнейших ударах, напомнивших землетрясения, а также о мощнейших пожарах. Были уничтожены крупные склады оружия и взрывчатки. Одна из версий указывала на возможность нападения со стороны антиправительственных групп боевиков. Особо пикантной и напоминающей по уровню аргументации российские политические "ток-шоу" версией было нанесение удара российскими силами. Дескать, разногласия с Ираном так существенны, что Москва указала Тегерану на его место. Такие разногласия существуют на самом деле, но это не делает вышеупомянутую версию менее абсурдной.

Мы не можем говорить с абсолютной уверенностью о том, что ночная операция была проведена Израилем, но с добавкой "скорее всего" мы будем обсуждать именно такой ход событий. Реакция Ирана была свирепой, как ожидалось. Послышались снова обещания, что это случилось в последний раз и что больше такого не будет.

Израиль не взял на себя ответственности. Москва на этот раз не реагировала никак.

Этим событиям предшествовали однозначные и бескомпромиссные заявления израильского премьера и его министра обороны о недопустимости укрепления иранских позиций в Сирии. Авигдор Либерман прямо говорил, что не собирается считаться с позицией Москвы по вопросам, связанным с безопасностью Израиля. Между Москвой и Иерусалимом существуют на самом деле некоторые разногласия, исходящие из различного понимания роли России в происходящем. Москва подчеркивает, что находится в Сирии по приглашению ее правительства, что дает ей особые права. В Иерусалиме вовсе не возражают против российского присутствия, но вышеприведенный довод считают слабым и подчеркивают отдаленность Сирии от России. При том, что сам Израиль непосредственно граничит с этой страной.

Особенно очевидно израильское удивление в связи с терпимым отношением Москвы к оккупации Турцией сирийских северных территорий и к вовлеченности Турции в бои на чужой территории, унесшие тысячи жизней. И это при том, что Анкара последовательно и по сей день стремится к свержению режима президента Асада. В Иерусалиме затрудняются понять Москву в этом вопросе. Израиль ведь подчеркнуто избегает действий, затрудняющих российское присутствие в Сирии и также - подрыва позиций существующего режима. В этих вопросах между Россией и Израилем существует полное понимание.

Иначе обстоит дело с вопросом о присутствии в Сирии иранских военных. По представлению Израиля, они должны постепенно покинуть Сирию после разгрома ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) вместе с боевиками Хезболлы (разрешенная в РФ террористическая организация). Израильское руководство считает не только правом, но и обязанностью по отношению к своим гражданам препятствовать укреплению на собственной границе тех, кто открыто провозглашает своим смыслом существования его уничтожение.

Ошибочно полагать, что между Россией и Ираном дело дошло до союзничества. Никто не отменял в Тегеране представление о России как о "малом сатане". И это имеет свои вполне предметные выражения: поддержка муджахедов в Афганистане, активная помощь мусульманам в Югославии в борьбе против сербов и содействие свержению режима Каддафи в Ливии. Более того, Ирану хотелось бы видеть уход России из Сирии сразу после полного разгрома суннитской оппозиции там. Тегеран очевидно стремится к получению выхода в Черное море и к решающему и определяющему влиянию в Сирии.

Известный арабист, Элайджа Магниер написал на днях, что Россия решила пригрозить Израилю и наказать его поставками Сирии системы С-300. Однако такой шаг может оказаться вредным для самой России. Израиль разработал уже эффективные "противоядия" для этой системы ПВО и даже для С-400. Самое последнее, что нужно в данной ситуации российскому ВПК, - это манифестация немощи вышеуказанных систем.

Так или иначе, никакого серьезного конфликта между Израилем и Россией не предвидится. Покуда Иерусалим готов не только доброжелательно относиться к российскому присутствию в Сирии, но и смотреть конструктивно на укрепление режима Асада, есть место для взаимопонимания и компромисса. Мы же видим, как Кремль активно сотрудничает с Турцией. И это невзирая на оккупацию части Сирии, военное вмешательство и усилия по свержению Асада. С Израилем в этих вопросах куда проще. А присутствие в Сирии Ирана не радует и многих в Москве.

Авигдор Эскин

Источник - REGNUM
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