Феномен бездны и кыргызские джихадисты, - А.Кабдулжалелов

00:01 01.05.2018 Феномен бездны



Кыргызстан позиционирует себя как образец единственной парламентской демократии в Центральной Азии, однако существует ряд угроз. Дело в том, что сообщники террористов, буквально эшелонами возвращаются в эту многострадальную страну из Сирии.



А, как известно эти люди получили реальную боевую подготовку и опыт в арабских странах и сейчас возвращаются для только лишь организации и усиления террористических ячеек у себя дома. Больше ни на что они не способны.



Не секрет, что сторонники ИГ рассматривают Центральную Азию в качестве одной из своих приоритетных целей. Объективно такого рода хабы могут использоваться для переброски в соседние государства боевиков и вербовщиков, поэтому они хлынули в Кыргызстан.



Они переодеваются, бреют бороды, моются и официально "возвращаются" с "заработков" в Турции или откуда-нибудь еще. Проверить это можно, но очень сложно и долго. Организовывать на въезде какие-то фильтрационные лагеря - это сразу вызовет шквал международного возмущения. Очевидного решения проблемы, по моему мнению, нет и не было.



Не нужно строить иллюзий. Ребенку известно о том, что уроженцы стран Кыргызстана не задержатся у себя на родине. Они испорчены легкими деньгами террористической организации, а экономическая ситуация в стране все еще тяжелая. В республике речь часто идет о выживании. Люди, привыкшие к достаточно легким деньгам, оказавшись в нищете, поддаются соблазну добыть их "легким" способом, убивая людей. Я думаю, не всех, но многих это подвигнет опять вернуться к наемничеству. Именно из-за экономической ситуации.



А тем временем в Кыргызстане задержан еще один член "Исламского государства". По сообщению государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, в стране арестован член подпольной группы "Исламского государства". Четвертый с начала года...



26-летний гражданин Кыргызстана, имя которого не разглашается в интересах следствия, был задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) 13 февраля. По данным спецслужб, он является активным членом подпольной группы международной террористической организации "Исламское государство".



Задержанный в составе бандформирований в Сирии прошел диверсионно-боевую подготовку и специальный курс смертника для совершения террористических актов в республике. Следственными органами ГКНБ Кыргызстана возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 226-4 - "Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки", а также статьей 375 - "Наемничество" Уголовного кодекса КР.



По официальным данным, в рядах "Исламского государства" в Сирии воевало около тысячи граждан Кыргызстана. После поражения регулярных формирований террористической организации в зоне конфликта боевики стали возвращаться домой. Здесь, они зачастую организуют подпольные ячейки, ведут активную пропаганду и вербовку новых сторонников, а также готовят теракты...



Как уже было сказано, в 2018 году это уже четвертый человек, задержанный по подозрению в террористической деятельности. В начале января задержали 22-летнего кыргызстанца, который в домашних условиях пытался изготовить бомбу и взорвать ее в людном месте. Молодой человек прошел обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств дистанционно - в закрытой группе в Интернете.



23 января задержали 35-летнего пропагандиста. У него изъяли диски, флеш-карты и литературу с экстремистским содержанием, призывающим к джихаду. 2 февраля сотрудники ГКНБ задержали иностранца, который, по утверждению комитетчиков, также являлся членом "Исламского государства".



Он по указанию эмиссаров международной террористической организации занимался формированием подпольных террористических и деструктивно-политических групп на территории одной из стран СНГ для дестабилизации общественно-политической ситуации и дальнейшей организации вооруженного джихада.



Боевики из Кыргызстана после активизации действий российских ВКС в Сирии возвращаются в свои страны через Турцию. При этом джихад становится новой формой трудовой миграции, у боевиков сейчас сильна мотивация на заработки, а не идеологические настроения. Именно поэтому, оставшись без оплаты, боевики возвращаются домой.



С военной точки зрения, исход боевиков из Сирии и Ирака может оцениваться как отступление на заранее подготовленные позиции. Часть отрядов ИГ организованно выведена из Сирии после начала, там крупномасштабной международной операции в Ливию, где сейчас создана тыловая база ИГ. Многие боевики с семьями ушли в Турцию и там рассеялись, часть ушла в Пакистан и Афганистан, а часть из них вернулась в страны Центральной Азии и не всегда с намерением вернуться к мирной жизни.



К сожалению, численное сокращение рядов ИГ сейчас компенсируется более высоким уровнем подготовки боевиков. За ИГ воюют профессионалы в ведении мобильной войны, которых до сих пор не может победить окончательно регулярная армия Сирии даже при поддержке ВКС России. А потери среди бойцов ИГ велики, поэтому вербовка не прекращается.



И несомненно силовым структурам Кыргызстана необходимо плотнее и качественнее работать. По некоторым данным в Сирии воевало 1000 человек, может и в разы больше. Задержаны всего четверо. Кто даст гарантии, что сотни вернувшихся террористов не ожидают подходящего момента для нанесения удара?



Абылай Кабдулжалелов Источник - ЦентрАзия

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