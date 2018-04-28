 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 30.04.2018
13:33  Презентация книг "ДОНБАСС-ВОЙНА", Москва, 30 апреля (анонс)
13:32  Империя ШОС. Готова ли Россия к новой Евразии? - А.Анпилогов
13:28  Мемориальный комплекс "Батыр бабалар" в честь 375-летия великой победы в Орбулакской битве, торжественно открыт в Южном Казахстане
13:25  Новая книга о Мухамеджане Бекмохаммедове - казахском государственном деятеле и ученом-просветителе
13:22  Басмачество, какое оно было. Факты и документы против домыслов, - С.Чериков
12:14  В Ташкент прилетел Эрдоган. "Ожидаются высокие результаты от переговоров"
11:17  В Узбекистане врачей заставили отдать суточную зарплату за металлолом
10:36  Традиционные источники энергии останутся основой мирового энергобаланса. Ч. 1, - П.Искендеров
08:51  Ходжент - гиблое место. Губернаторствуя там в 1870-е проворовались 2 боевых русских офицера - барон Нольде и полковник Гуюс (история, архив)
08:44  Израиль опять атаковал ракетами Сирию
08:37  Порошенко и семена нового церковного раскола Украины, - О.Миклашевский
08:05  Глава МВД Туркменистана Муликов получил последнее предупреждение от Аркадага
07:47  Главу МВД Англии Эмбер Радд выгнали в отставку. Из-за скандала вокруг "нормы" депортации мигрантов
07:26  Кабул, утро. Более 20 человек погибли в результате очередного двойного взрыва
07:08  Кыргызстан стал вторым по популярности направлением для казахстанских туристов
07:07  Кыргызстан стал вторым по популярности направлением для казахстанских туристов
00:36  Homo naledi - загадочное звено человеческой эволюции
00:31  Россия собирается купить у Китая 8 фрегатов проекта 054А. Дожили, - Лю Чан
00:08  Уничтожение Сирии носит цивилизационный характер, - А.Никишин
Воскресенье, 29.04.2018
20:10  Старшему зятю Елбасы разрешили купить российский порт на Балтике. В награду за что?
13:31  В Армении сработала власть народа, - радуется Washington Post
13:27  Русский богатырь Федор Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира за 48 секунд (видео)
13:22  Чем отличались большевики от коммунистов и кто победил в гражданской войне в России, - Б.Колоницкий
12:08  Как китайские миллениалы покоряют Запад вопреки воле родителей
12:00  "Россия за пределами России". Новая книга польской ЦА-путешественницы Кинги Литыньской
11:59  Бойня в Дамаске: Спецназ вгрызается в руины, штурмуя крепость ИГИЛ (видео)
11:55  Куда катится ДНР, - А.Гумилев
11:34  Судьба узбекского поэта и драматурга Усмана Насыра. Восстановление правды истории, - Б.Мусаев
11:00  Модернизация ТЭЦ: Будет ли рассмотрена ответственность всех кыр-экс-премьеров? - Ч.Исмаилова
10:02  Двоевластие в Конституции Киргизии – бомба, - Жумагул Сааданбеков
08:59  "Сделка закрыта": Турция отмахнулась от угроз США ввести санкции за российские С-400
00:26  Уральскую "статую дьявола" сделала древнейшая цивилизация Земли, заявили ученые
00:01  В Баку вспыхнул второй за день пожар в местном Trump Tower (видео)
Суббота, 28.04.2018
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21:15  Елбасы назначил себе новых заместителей в кукольную "Ассамблею народа Казахстана" - Тварионаса и Салжанова
21:11  Россия спустила но воду 1-ю в мире плавучую АЭС "Академик Ломоносов"
20:57  В отношении экс-первого вице-премьера Киргизии и депутата Шадиева возбуждено уголовное дело
20:30  В Узбекистане анонсировали масштабную пенсионную реформу
18:24  Ля-ля-фа.. Елбасы сочинил новую песню "Отан Ана"
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16:17  Исламизация Кыргызстана необратима? - В.Григоренко
16:15  Кыргызстан обрел христианского Небесного покровителя. Им стал Святой апостол Фома
16:13  Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии возглавил Бакир Таиров
16:08  До 80% составляет износ оборудования в энергосекторе Кыргызстана
15:32  Россия и США ведут ежедневную электронную войну в Сирии, - А.Комраков
13:21  Кибербордели завоевывают мир: путаны-андроиды подходят к делу с интеллектом
13:17  Даже рассказ актеров-"жертв химатаки" не убедил Запад, - Times
13:15  АмерСенаторы выдвигают Трампа на Нобелевку как выдающегося миротворца (не юмор)
07:17  Маньчжурия и другие территории, которые потеряла Россия
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Презентация книг "ДОНБАСС-ВОЙНА", Москва, 30 апреля (анонс)
13:33 30.04.2018

Презентация книг ДОНБАСС - ВОЙНА 30 апреля в Фонде славянской письменности
30 апреля в 18.00 в здании Международного Фонда Славянской культуры и письменности пройдет презентацию книги Александра Баркова "Новороссия в моем сердце". Также состоится пресс-конференция по вопросам депортации. Организатором мероприятия выступает Общественное Объединение Координационно-Правовой Центр по делам военнопленных, политзаключенных и добровольцев "Война и Мир".

Александр Барков

Приглашаем всех.

30 апреля в 18.00 в здании Международного Фонда Славянской культуры и письменности пройдет презентацию книги Александра Баркова "Новороссия в моем сердце". Также состоится пресс-конференция по вопросам депортации.

Организатором мероприятия выступает Общественное Объединение Координационно-Правовой Центр по делам военнопленных, политзаключенных и добровольцев "Война и Мир".

В рамках презентации будет показан отрывок из фильма Иоанна Семенова "Славянская операция. Начало", фильм Александра Баркова "Праведный Град"

Гости вечера:
Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, руководитель ОД Новороссия
Эльдар Хасанов,бывший начальник штаба Славянской бригады и МО ДНР, руководитель Комитета по военнопленным и политзаключенным ОРНД Игоря Стрелкова
Вадим Погодин, командир батальона народного ополчения Донбасса,
Владислав Ельников , боец народного ополчения Донбасса, автор книги "Рубежи Новороссии"
Юрий Горошко, -боец народного ополчения Донбасса, автор книги "Исповедь российского добровольца"
Наталья Макеева, журналист, автор книги "Векторный лотос"
Сергей Моисеев, председатель ХООО "Русь Триединая", автор книги "Переход через пропасть"
Лариса Шеслер, председатель СППУ
Елена Романенко, руководитель международной группы Москва – Донбасс

КПЦ "Война и Мир" проведут брифинг с журналистами на тему проблем выдворения ополченцев, а так же расскажут о работе Координационно –Правового Центра по делам военнопленных, политзаключенных и добровольцев "Война и Мир".

Время проведения мероприятия: 30 апреля 2018 года в 18.00-21.00
Адрес: м . Третьяковская/ Новокузнецкая, Черниговский переулок 9/13
Регистрация гостей и участников 17.00-18.00

Приглашаем всех. Вход свободный.

Регистрация для прессы: laseroeo2@gmail.com

Знакомится с полным текстом 602 стр. более100 фото. можно здесь:
https://ridero.ru/books/novorossiya_v_moem_serdce/

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525084380
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