Презентация книг "ДОНБАСС-ВОЙНА", Москва, 30 апреля (анонс)

13:33 30.04.2018 Презентация книг ДОНБАСС - ВОЙНА 30 апреля в Фонде славянской письменности

30 апреля в 18.00 в здании Международного Фонда Славянской культуры и письменности пройдет презентацию книги Александра Баркова "Новороссия в моем сердце". Также состоится пресс-конференция по вопросам депортации. Организатором мероприятия выступает Общественное Объединение Координационно-Правовой Центр по делам военнопленных, политзаключенных и добровольцев "Война и Мир".



Александр Барков



Приглашаем всех.



30 апреля в 18.00 в здании Международного Фонда Славянской культуры и письменности пройдет презентацию книги Александра Баркова "Новороссия в моем сердце". Также состоится пресс-конференция по вопросам депортации.



Организатором мероприятия выступает Общественное Объединение Координационно-Правовой Центр по делам военнопленных, политзаключенных и добровольцев "Война и Мир".



В рамках презентации будет показан отрывок из фильма Иоанна Семенова "Славянская операция. Начало", фильм Александра Баркова "Праведный Град"



Гости вечера:

Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, руководитель ОД Новороссия

Эльдар Хасанов,бывший начальник штаба Славянской бригады и МО ДНР, руководитель Комитета по военнопленным и политзаключенным ОРНД Игоря Стрелкова

Вадим Погодин, командир батальона народного ополчения Донбасса,

Владислав Ельников , боец народного ополчения Донбасса, автор книги "Рубежи Новороссии"

Юрий Горошко, -боец народного ополчения Донбасса, автор книги "Исповедь российского добровольца"

Наталья Макеева, журналист, автор книги "Векторный лотос"

Сергей Моисеев, председатель ХООО "Русь Триединая", автор книги "Переход через пропасть"

Лариса Шеслер, председатель СППУ

Елена Романенко, руководитель международной группы Москва – Донбасс



КПЦ "Война и Мир" проведут брифинг с журналистами на тему проблем выдворения ополченцев, а так же расскажут о работе Координационно –Правового Центра по делам военнопленных, политзаключенных и добровольцев "Война и Мир".



Время проведения мероприятия: 30 апреля 2018 года в 18.00-21.00

Адрес: м . Третьяковская/ Новокузнецкая, Черниговский переулок 9/13

Регистрация гостей и участников 17.00-18.00



Приглашаем всех. Вход свободный.



Регистрация для прессы: laseroeo2@gmail.com



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https://ridero.ru/books/novorossiya_v_moem_serdce/ Источник - Завтра

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