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Мемориальный комплекс Батыр бабалар в честь 375-летия великой победы в Орбулакской битве, торжественно открыт в Южном КазахстанеМемориальный комплекс "Батыр бабалар" в честь 375-летия великой победы в Орбулакской битве, торжественно открыт в Южном Казахстане
13:28 30.04.2018

Батыров славных имена

Мемориальный комплекс "Батыр бабалар" в честь 375-летия великой победы в Орбулакской битве, торжественно открытый в Южном Казахстане, стал яркой иллюстрацией первой годовщины реализации программы "Рухани жаңғыру".

Отныне все проезжающие по трассе Шымкент – Ташкент непременно обращают внимание на конные статуи Жангир-хана и Жалантос-бахадура, установленные на высоком холме. Они являются частью мемориального комплекса "Батыр бабалар", расположившегося близ аула Шарапхана. Его открытие приурочено к 375-летию победы казахских батыров в Орбулакской битве, слава и память о которой пережили века. Взоры батыров, оседлавших коней, обращены в степь, за которой виднеются очертания гор. Их лица напряжены, и, кажется, в любой миг, как только вдали появится черная туча надвигающихся джунгар, они сорвутся с места, чтобы противостоять нашествию врага и не допус­тить его на родную землю.

Идея именно так увековечить героический подвиг в борьбе казахов против джунгар принадлежит председателю международного общественного благотворительного фонда "Жеті жарғы және Қожаберген жырау", заслуженному деятелю Казахстана Бекету Тургараеву. К этому дню он шел много лет, пытаясь найти ответ на вопрос, каким образом малочисленный отряд Жангир-хана смог одержать победу над многотысячным войском джунгар. Об этом подвиге, который в народе сравнивают с битвой 300 спартанцев с армией персов, он слышал еще в детстве от аксакалов. История Орбулакской битвы впечатлила его и вдохновила на идею возведения памятника героям прошлого.

Прежде чем приступить к строительству мемориального комплекса, Бекет Тургараев со своими единомышленниками проделал огромную работу, получив поддержку со стороны акимата Южно-Казахстанской области, Министерства культуры и спорта, Министерства образования и науки, Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова, общественных организаций и отдельных граждан, для которых история народа – основа для воспитания патриотизма.

Столь масштабной реализации идеи способствовала инициированная Главой государства программа духовного обновления "Рухани жаңғыру", призванная стать основой формирования нового поколения казахстанцев, любящих и ценящих свою родину, изучающих и знающих ее историю, ратующих за ее сохранение.

– Президент в своей статьей "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" говорит казахстанцам о необходимости возрождения духа Великой степи, – отмечает Бекет Тургараев. – Всеобъемлющее понятие духовной модернизации предполагает строительство такого общества, которое сумеет адаптироваться к реалиям времени, станет использовать новейшие достижения цивилизации, не забывая при этом свои исторические корни. Глава государства напоминает, что у каждого развитого общества имеется собственный духовный код, берущий начало из глубин его истории. Если модернизация не будет подпитываться от национально-духовных корней, то можно и сбиться с пути, забыть о своих истоках.

Бекет Тургараев уверен, что посещение путниками и туристами мемориального комплекса "Батыр бабалар" непременно станет поводом для того, чтобы человек заинтересовался историей Орбулакской битвы, занялся поиском дополнительных сведений, погрузившись в историю казахского народа.

Мысленно представить события почти четырехвековой давности можно на скамейках Молодежного парка, заложенного рядом с комплексом "Батыр бабалар". По инициативе Бекета Тургараева в нем высажены сотни деревьев ценных пород, установлены скамейки и освещение, проложены аллеи, вдоль которых на гранитных тумбах начертаны "Слова назидания" Абая.

Желание поразмышлять об истории народа вызывают и героические эпизоды Орбулакской битвы, запечатленные на панно на гранитной стене. Они никого не оставят равнодушным, как и нашедшие здесь же отражение трагические страницы истории, известные как "Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама".

– В историю моего народа первая половина восемнадцатого века вошла как Годы великого бедствия, – отметил общественный деятель Куаныш Айтаханов, обращаясь к участникам торжественной церемонии открытия мемориального комплекса. – Джунгарское нашествие началось весной. Враг выбрал время не случайно: аулы готовились к откочевке, находясь на значительном отдалении друг от друга. Враг стремительно продвигался вперед, разрушая все на своем пути. Предводитель джунгар Батур, собрав войско, захватил ряд территорий в южных и юго-восточных отрогах Тянь-Шаня, взял в плен несколько тысяч казахов и кыргызов. Требовался человек, который смог бы объединить народ и возглавить войско, чтобы противостоять джунгарам. Им стал третий сын Есим-хана – Жангир, под знамена которого встали такие казахские батыры, как Шапырашты Карасай, Аргын Агынтай, Торткара Жиембет, Канлы Сарбука, Найман Коксерек, Кыргыз Котен, Табай, Дулат Жаксыгул, Аргын Компай, Суан Елтинды, Болес-батыр и другие. Жангир сразу же показал себя мудрым стратегом, договорившись о мире с правителем Бухарского ханства Жалантос-бахадуром, который построил знаменитые дворцы Самарканда.

Складывающиеся чрезвычайные обстоятельства вынуждали Жангир-хана даже с небольшим войском выступить навстречу стремительно продвигающемуся по родной земле врагу, хотя силы были далеко не равны. Шесть сотен казахских батыров решили устроить засаду, чтобы при­остановить продвижение 50-тысячной джунгарской армии. При этом триста воинов на конях спрятались за утесом, а остальная часть рассредоточилась на оборонительном рубеже. Жангир-хан выбрал окопный метод ведения боевых действий.

Именно эта тактика помогла легендарному полководцу при поддержке 20 тыс. воинов, приведенных на помощь эмиром Мавераннахра Жалантосом-бахадуром, одержать победу в неравной схватке с джунгарами. Сражение 1643 года стало одним из величайших в казахской истории и известно как Орбулакская битва по аналогии с названием реки, на которой состоялась схватка. Победить помогло единство народа, сплотившегося перед угрозой оказаться порабощенными джунгарами.

Сегодня в истории Орбулакской битвы становится все меньше белых пятен. Их устранению в определенной степени способствовала подготовка массового памятного мероприятия, а также проведение научных исследований. Результаты многих из них озвучены на международной научно-теоретической конференции "Ұлт тарихындағы Орбұлақ шайқасы: ұлы жеңістің ақиқаты және маңызы". ("Орбулакская битва в истории народа: истина и важность великой победы").

В Южно-Казахстанском государственном университете им. М. Ауэзова собрались ученые, историки, депутаты Мажилиса Парламента и Сената, известные поэты и писатели, журналисты, представители общественности, студенты. В работе конференции приняли участие профессор Самаркандского государственного университета Э. Мусурманов, ректор Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева Т. Абдырахманов, известные казахстанские ученые. Модераторами пленарного заседания выступили директор Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова Зиябек Кабульдинов и председатель международного благотворительного фонда "Жеті жарғы және Қожаберген жырау" Бекет Тургараев.

Особенность этой встречи в том, что международная научная конференция по Орбулакской битве, занимающей особое место в сохранении целостности казахской государственности, проводится в Южном Казахстане впервые.

– Невозможно переоценить значение Орбулакской битвы – одной из самых исторически важных побед, оставившей особый след в истории казахского народа, – обратился к аудитории с трибуны форума аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев. – Эта битва стала примером мужества, героизма, пат­риотизма и невероятной силы военного духа казахов.

О мировом историческом значении Орбулакской битвы в своем докладе говорил директор Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова Зиябек Кабульдинов, напомнив, что это одно из первых крупных, наиболее знаменательных, а также продолжительных по времени сражений казахского народа против джунгар.

– Жангир-хан служит для нас примером того, что в первую очередь надо думать о своем народе, о своей земле, – считает профессор Гаухарбек Тлеукулов. – Блестящая победа в Орбулакской битве, слава и память о которой пережили века, наглядно показала, что когда у народа есть единство, то можно одержать верх над любым противником.

Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Источник - Казправда
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