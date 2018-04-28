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Новая книга о Мухамеджане Бекмохаммедове - казахском государственном деятеле и ученом-просветителеНовая книга о Мухамеджане Бекмохаммедове - казахском государственном деятеле и ученом-просветителе
13:25 30.04.2018

В назидание потомкам

Книги о Мухамеджане Бекмохаммедове, государственном деятеле, ученом-просветителе, настоящем патриоте, презентовали в Институте литературы и искусства им. М. Ауэзова.

Мухамеджан Бекмохаммедов, современник Курмангазы и Даулеткерея, прожил яркую и насыщенную жизнь. Его отец окончил факультет права в Петербургском университете, служил советником у Жангир-хана. Стоит ли удивляться, что родившийся в такой семье маленький Макаш с детства проявлял невероятную любознательность и большие способности к наукам? В 1841 году он одним из первых был зачислен в школу, открытую на средства Жангир-хана, который, к слову, сам был очень образован и видел будущее своего народа в просвещении.

После успешного окончания школы Макаша определяют в Неплюевский кадетский корпус в Оренбурге, а спустя 2 года после завершения учебы вчерашний кадет назначается правителем 1-го и 2-го Приморских округов Букеевской Орды. На тот момент ему едва исполнилось 22 года. Султан Макаш, как прозвали его в народе, был осторожным и гибким политиком: умело балансировал между амбициями колониальных чиновников и интересами своих соплеменников. Справедливо разрешая бытовые споры, ему удавалось снижать социальную напряженность и ослабить внут­ренние родовые раздоры.

Это не осталось без внимания царских властей: за последовательную и мудрую политику Макаш был награжден орденами Святого Владимира IV степени, Святой Анны III степени и Святого Станислава II степени. На одной из таких церемоний среди кавалеров наряду с ним были Дмитрий Менделеев и Петр Семенов-Тян-Шанский. В 1897 году Мухамеджан Бекмохаммедов получит дворянский титул.

За время 40-летнего правления султан Макаш многое сделал для народа. При нем степняки стали переходить к оседлому образу жизни, заниматься ремеслом, рыболовством, земледелием, племенным скотоводством. Помимо русского он свободно владел тюркским, арабским и персидским языками, а потому всецело разделял позицию Жангир-хана, который представлял будущее своего народа как единой и образованной нации. Даже в самых отдаленных аулах открывались школы, а в селе Ганюшкино – и двухгодичное училище.

Дополнительную известность Макашу принесли его исследования по истории и этнографии Младшего жуза, а также соседних народов – ногаев и калмыков. Он часами мог сидеть за изучением старинных манускриптов, надписей на древних памятниках, собирал казахский фольклор. Макаша можно по праву назвать полиглотом: помимо вышеупомянутых языков он изучал языки кавказских народностей, а для дагестанцев, основываясь на кириллице, даже составил букварь!

Им был подготовлен к печати сборник назиданий известных казахских мудрецов Асана-кайгы, Доспамбета, Есета, Жиембета. Его очерки и рассказы о быте, обычаях, хозяйственной деятельности казахов Букеевской орды были опубликованы еще при его жизни на страницах газеты "Астраханские ведомости". А после смерти, в 1908 году, в Казани вышла в свет его книга "Добрый совет", двумя годами позже – этнографическое исследование "О казахских и калмыцких кочевниках Астраханской губернии".

Обо всем этом читатели смогут узнать из книги "Потомственный дворянин Мухамеджан Бекмохаммедов", автором которой является правнук знаменитого правителя, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Еркин Бекмухамедов. Хотя из-под его пера уже вышли 5 научных трудов по сельскому хозяйству, Еркин Лутфуллаевич чувствовал себя среди присутствовавших на презентации маститых литераторов несколько стесненно, смущенно напоминая, что не вправе называть себя писателем.

– Рассказать широкому кругу читателей, а в особенности подрастающему поколению, об этом уникальном человеке, основываясь на собранных архивных данных и редких документах, – мой гражданский долг, – считает он. – Независимый Казахстан переживает сегодня новый виток своего развития, в стране идут важные процессы духовной модернизации. А в ее основе, по моему глубокому убеждению, должна лежать историческая правда.

В книгу Еркина Бекмухамедова "Потомственный дворянин Мухамеджан Бекмохаммедов" включены редкие архивные документы из истории Букеевской Орды, восстановленная по крупицам родословная Макаша, интересные эпизоды из жизни, воспоминания современников, рассказы о нем казахских писателей и историков, родственников. Максимальный охват материалов о жизни и дея­тельности Макаша как правителя, государственного и общественного деятеля и отличает книгу Еркина Бекмухамедова от остальных изданий о его славном предке. Сюда включена и книга Мухамеджана Бекмохаммедова "Благие наставления" на арабской графике.

Еще один удивительный факт его биографии: после освобождения из ссылки Николая Чернышевского именно Макаш-правитель приглашает его погостить на берегах Волги. О чем могли говорить два образованнейших человека своего времени, что занимало их умы, о каком будущем для своих народов они мечтали, повествуется в книге Гадильбека Шалахметова "Пятый сон".

– Книга представляет собой насыщенное фактами историко-био­графическое эссе, обогащенное индивидуальными видениями и впечатлениями о настоящем и прошлом своего родного прикас­пийского края, – отмечает директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова академик НАН РК Уалихан Калижанов. – Она изобилует именами известных деятелей, ученых, артистов и художников этого края, а удачно используемые изречения и сравнения из трудов великих мировых писателей не только обогащают книгу, но и показывают эстетичес­кий и интеллектуальный уровень самого автора.

Обращение к теме "Пятого сна", вынесенной из знаменитого романа Чернышевского "Что делать?", не случайно. Как пишет сам Гадильбек Шалахметов, именно правитель Астраханского ханства Макаш Бекмохаммедов, человек высокообразованный, свободно говоривший на нескольких европейских и тюркских языках, читатель герценовского "Колокола" и некрасовского "Современника", первым наносит визит к отправленному сюда из сибирской ссылки писателю и увозит Николая Гавриловича в свою резиденцию – усадьбу Жанбай. Чернышевский почувствовал, что обретет здесь место для вдумчивого чтения и спокойного заслуженного отдыха. И для сновидений…

Своеобразным лирическим вступ­лением в книгу стали строки: "За моим окном сияние, яркое сияние ночных огней изумительного города – привольного пространства мечтателей. Здесь хорошо и свободно в фантастической действительности чувствовали бы себя и Макаш Бекмохаммедов, и Николай Чернышевский. Сердечного тепла и отзывчивости потомков хватило бы и на долю знакомой нам со школьных лет русской мечтательницы Веры Павловны, потому что все герои нашего повествования прекрасно знали "Что делать".

– Художественный вымысел поз­воляет автору "Пятого сна" выразить свое видение отношений выдающегося русского писателя и представителя образованной казахской элиты в живом увлекательном повествовании. Их поездка изобилует красочными сценами степной жизни. А после третьего дня пребывания Чернышевского в гостях у Макаша состоялась их дискуссия о социализме, умело выписанная автором книги, – рассказал Уалихан Калижанов.

Так завершилось погружение автора "Пятого сна" на два столетия назад, ставшее результатом его путешествия с друзьями юности в начале ХХI века по прикаспийскому маршруту, приведшему к осознанию неразрывности эпох и знаковой слитности событий. И как заметил в конце книги сам Гадильбек Шалахметов, автор подобен пчеле, собирающей мед с сотен цветков. Теперь результат этого труда представлен на суд читателей. Смеем надеяться, что эта книга пробудит в их сердцах трепетное отношение к прошлому, уроки которого будут осваивать и наши потомки.

Уак Манбетеев, Алматы

Источник - Казправда
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525083900
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