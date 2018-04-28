Басмачество, какое оно было. Факты и документы против домыслов, - С.Чериков

13:22 30.04.2018 С обретением государственного суверенитета бывшими среднеазиатскими республиками СССР дискуссии, споры вокруг темы басмаческого движения позапрошлого века бывшем Туркестане (ныне - Центральной Азии) приняли новый виток. Сразу же расставим акценты: в Кыргызстане о басмачах-моджахедах говорят и стремятся представить их буревестниками национально-освободительного движения в крае в основном на юге и южная интеллигенция. Причина вполне объяснима: басмачество развернулось и действовало в Ферганской долине и частично в горах Памира. На севере республики оно не наблюдалось.



По свидетельству участников нейтрализации крупных басмаческих банд в Ферганской долине, куда входил юг Кыргызстана, большевизация и советизация края шло трудно, чем на севере республики. Причина по их мнению в том, что население региона исторически унаследовало принципы госустройства полуфеодального Кокандского ханства и успело вкусить разнузданную самостийность краткого существования Кокандской (Туркенстанской) автономии в начале позапрошлого века, 100-летие ликвидации которой большевиками в этом году кое-кто вспоминает.



Не будем лезть в дебри истории многовекового совместного проживания новообразованных узбеков, казахов, кыргызов, туркмен и таджиков, а также каракалпаков, которые до размежевания вообще не знали и не называли свои национальности, а свое происхождение обозначали исключительно по месту проживания. Скажем лишь, что искусственное разделение исторически сложившихся ареалов совместного проживания западных туркестанцев и поныне сказывается на взаимоотношениях как внутри новых республик, так и между ними.



Как явствуют источники "исторически на территории Центральной Азии проживали три крупных этноса - персоязычные, тюркоязычные и монголоязычные народы, которые совместно осваивали это огромное пространство на протяжении более трех тысячелетий, совместно пользовались природными богатствами и водными ресурсами. Между этими этносами не существовало ни границ, ни языковых и культурных барьеров, вместе строили города и селения, где, как правило, располагались шумные базары, где обменивались с/х продуктами и товарами повседневного пользования. Динамично проходили этнические процессы, одни племена растворялись среди других, одни народы сменялись другими, называя друг друга по месту проживания."



"Сейчас в республиках Средней Азии осторожно переосмысляют движение басмачей, предполагая, что оно все-таки было, прежде всего, освободительным. При всех плюсах и минусах такого подхода нельзя не согласиться с тем, что по сути своей басмачество было партизанским движением, появившимся как реакция на просчеты и перегибы национальной политики большевиков. В этом Советы принципиально отличались от царских властей, все-таки учитывавших специфику региона", гласит другой источник.



Между тем, константа, изначальная суть и содержание любой антиправительственной подрывной деятельности в новейшей истории Центральной Азии и примыкающих регионах в целом и на юге Кыргызстана в частности заключается в том, что она всегда провоцировалась, поддерживалась и развивалась извне. О чем достаточно историко-документальных свидетельств. Проще говоря, факты такой деятельности изначально неоспоримы и запечатлены документально. Меняется лишь отношение к сим фактам в зависимости от политической или политизированной конъюнктуры, исходя из новейших исторических реалий в Центральной Азии. Такой реальностью стала обретение государственной независимости бывшими республиками Средней Азии.



Сторонники реанимации басмачества, антисоветской и антироссийской политики в регионе небезосновательно утверждают факт того, что именно басмачество остудило пыл большевистской идеи мирового коммунизма и заставил советское руководство первых лет считаться с местной спецификой, историей и менталитетом среднеазиатов. Сие выражалось в частности в том, что Совнарком Туркреспублики в 1918 году принял Декрет №80 о госязыке, где принято решение ввести на территории Советского Туркестана тюркский язык государственным наряду с русским.



Однако, как выше подчеркивалось, неоспоримым фактом остается то, что в дела региона постоянно вмешивались внешние силы. К примеру, в советской Средней Азии очутился изгнанный из родины Мустафой Кемалем Ататюрком бывший военный министр Османской империи Энвер-паша, под командой которого басмачество наиболее распространилось и достигло пика своей деятельности. Энвер-паша имел обширный план создания в Средней Азии исламского халифата. Документы свидетельствуют о том, что моджахеды постоянно получали идейную и военно-материальную подпитку со стороны Британской империи, той же Турции, японских милитаристов и даже абвера.



Следует отметить, что с начала 20-х годов прошлого века, перед и вплоть до окончания Второй мировой войны в приграничных с СССР территориях Афганистана, северо-западной Индии, Иране создавались центры подготовки и снабжения басмаческих формирований, куда стекались потрепанные и разбитые в боестолкновениях с Красной Армией их остатки и главари, в создании которых участовали представители британского, турецкого, японского правительства и нацистского рейха в лице того же абвера и СС, с которым тесно сотрудничали турецкие дипломаты и разведка. О чем свидетельствую недавно раскрытые архивные данные.



Кстати, последние набеги басмачей на южные границы СССР были совершены в первый год Великой Отечественной войны с помощью абвера на участке Мургабского погранотряда Таджиской ССР. Хотя абвер, детище хитрющего адмирала Вильгельма Канариса, по итогам Нюрнбергского (предшественник нынешнего Гаагского) Международного суда в отличие от СС не был признан преступной организацией, но как видим, совал нос везде и всюду, куда указывал бесноватый фюрер.



К сожалению, в новых исторических реалия сии неоспоримые факты и документы зачастую умалчиваются, а новоиспеченные исследователи, т.н. независимые эксперты-историки, гражданские активисты из финансируемых извне НПО акцентируют внимание читателя на ошибках и просчетах советского руководства вековой давности. Разумеется, с подачи тех же внешних спонсоров, руководство которых исторически и идеологически заинтересовано в разрыве взаимоотношений населения региона с Россией. Которая сыграла несомненную, исторически благоприятную роль в экономическом, национальном и духовном переформатировании бывших родо-племенных единиц в субъекты международного права.



Между тем, жизнь показывает позитивность и востребованность возрождения братского Союза бывших советских республик с Россией, несущей на своих плечах основную тяжесть бесчисленных глобальных вызовов, в положении постоянных нападок сторонников однополярного мира и мирового господства. Сегодня, несмотря на продолжающиеся и ужесточающиеся западные санкции в отношении себя, помогает бывшим братьям по СССР чем может: международной поддержкой, возрождением национальных экономик, обороноспособности, образования, науки и техники, обучением кадров. Это надо честно признать.



Вспомните, как в первые годы после октябрьского переворота в России советская власть защищала и отстаивала коллективное народное добро дехкан от грабежа и мародерства разного рода банд, в том числе басмаческих, наводила порядок и дисциплину в заброшенных аилах, кишлаках и городах, ликвидировала всеобщую безграмотность, строила школы, первые электростанции, больницы, закладывала фундамент и границы будущей суверенной государственности.



Впавшим в эйфорию безоглядной и разнузданной независимости от всего и вся отдельным руководителям новых наших республик не стоило бы забывать, что безоглядная переориентация в сторону т.н. западной, точнее - американской модели демократии ставит народы в первую очередь в зависимость от бездуховности, исключительному культу денег, наживы и капитала. А обезличенную, т.е. зверино-инстиктивную, быстроменяющуюся суть капитала хорошо раскрыл Карл Маркс, глубиной ума которого по сей день восхищаются в первую очередь на Западе. И долго еще будут восхищаться. Новое - хорошо забытое старое.



В подобной ситуации как кыргызстанское, так и российское поступает вполне рационально и даже беспристрастно. Иными словами, к историческим событиям оно стало относиться более взвешенно, не придерживаясь твердой политической конъюнктуры, а по принципу объективизма и здравого смысла, опираясь только на реальные факты и документы. Как бы давая понять: вольному воля, изучайте, оцените прошлое, только не перегибайте палку и не поступитесь собственным благополучием. Которое напрямую связано и полностью зависит от реального потенциала каждого народа, страны, уровня и возможностей ее руководства.



Садырбек Чериков. Бишкек. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525083720

Новости Казахстана

