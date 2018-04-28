В Ташкент прилетел Эрдоган. "Ожидаются высокие результаты от переговоров"

12:14 30.04.2018 Эрдоган: Мой визит в Бухару имеет большое значение





30 апреля в резиденции "Куксарой" в Ташкенте состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего 29 апреля с государственным визитом в Узбекистан.



В настоящее время в резиденции "Куксарой" проходят переговоры в узком кругу президентов Узбекистана и Турции Шавката Мирзияева и Реджепа Тайипа Эрдогана.



"Основное внимание на встрече уделяется развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Народы Узбекистана и Турции ожидают высокие результаты от нынешних переговоров", – сообщила пресс-служба узбекистанского президента.



После переговоров с президентом Узбекистана, Реджеп Тайип Эрдоган выступит с речью в парламенте (Олий Мажлисе), затем вместе с Шавкатом Мирзияевым примет участие в деловом форуме турецких и узбекских предпринимателей. На 1 мая запланирована поездка Эрдогана в Бухару.



В своем интервью журанлистам перед вылетом в Узбекистан президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его визит в Бухару имеет важное значение.



"Мой визит в Бухару имеет большое значение. Турция планирует запустить в Узбекистане научно-исследовательские институты имени имама Аль-Бухари и имама Матуриди. Между нами достигнуто соглашение в этом вопросе. В ходе визита мы отработаем все эти вопросы", – говорил президент Эрдоган на брифинге в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Узбекистан. Источник - centralasian.org

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