Традиционные источники энергии останутся основой мирового энергобаланса. Ч. 1, - П.Искендеров

10:36 30.04.2018 Доля российского газа на рынке Европы устойчиво растет



Развитие альтернативной энергетики (использование солнечной и ветряной энергии и т. п.) не приведет к коренному изменению мирового энергобаланса. Основным фактором обеспечения возрастающих потребностей человечества в энергии останутся ее традиционные источники. Об этом заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на открытии 21-го ежегодного общего собрания Международного делового конгресса (Конгресс) в Дели.



Он напомнил, что одной из обсуждаемых тем в последние годы стала альтернативная энергетика, и эксперты, как правило, сходятся во мнении, что доля альтернативных источников в мировом энергобалансе "будет расти". "Однако основная нагрузка по удовлетворению постоянно возрастающих потребностей человечества в энергии будет приходиться на традиционные источники, самым экологически чистым из которых является природный газ", – подчеркнул Алексей Миллер. По его словам, человечество вступило "в эпоху перемен, глобальных экономических вызовов, требующих от нас максимальной концентрации сил и умения реагировать на меняющиеся условия". "Только так можно преодолеть все стоящие перед нами вызовы будущего и реализовать все заложенные в нем возможности", – уверен глава "Газпрома", которого участники заседания в Дели переизбрали на посту президента Международного делового конгресса – неправительственной некоммерческой организации. В состав Конгресса входят более ста компаний, в том числе "Газпром", Deutsche Bank, ExxonMobil, ENGIE, Gasunie, J.P. Morgan Bank International, KPMG, Mitsubishi, Mizuho Bank, Siemens, Shell, Srei Infrastructure Finance Ltd, Statoil, Schneider Electric, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Total, Uniper, Wintershall, CNPC, "Сахалинская Энергия", "Сербиягаз".



Аналитики "Газпрома" предполагают "достаточный спрос в России и благоприятные условия на внешних рынках". При этом темпы роста мирового потребления газа на ближайшую перспективу в целом соответствуют растущим показателям добычи газа самим "Газпромом". К 2025 году компания ожидает увеличения ежегодной добычи газа до 520-560 млрд кубометров. В 2017 году аналогичный показатель составил 471 млрд кубометров газа. Это более чем на 50 млрд кубометров превысило уровень добычи в 2015 и 2016 годах и почти на 30 млрд – показатель 2014 года. В страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил в 2017 году рекордные 194,4 млрд кубометров газа, а его доля на европейском газовом рынке, по данным самого "Газпрома" и официального статистического агентства ЕС Eurostat, достигла 35%.



При этом, несмотря на все попытки Еврокомиссии диверсифицировать поставки энергоресурсов на континент, доля российского газа в Европе в текущем десятилетии устойчиво растет. Еще в 2010 году она составляла 23%. За последние четыре года рост происходит синхронно с увеличением абсолютных показателей потребления газа европейцами – 485 млрд кубометров в 2014 году, 507 млрд – в 2015-м, 542 млрд – в 2016-м и 557 млрд кубометров газа по итогам 2017 года.



В поставках сжиженного природного газа прослеживается иная динамика. Загрузка СПГ-терминалов в Европе не превышает 20%, а существующие газопроводы позволяют транспортировать далее лишь четвертую часть получаемого газа. Наиболее активными на рынке закупок американского СПГ в последнее время были прибалтийские страны, но именно они в 2017 году стали закупать больше трубопроводного газа из России. Соответствующий прирост составил 32% по Эстонии, 47% по Латвии и 59% по Литве.



По мнению директора аналитической компании East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, уровень спроса на газ в Европе к 2025 году и его соответствие темпам добычи "Газпрома" зависят от двух ключевых факторов – погодных условий и темпов развития в регионе возобновляемой энергетики: "В Англии консервативный прогноз по этому году – около 24% будет доля возобновляемой энергии. Угольная генерация сильно падает, сильно растет ветрогенерация, процесс перехода на возобновляемые источники энергии не остановить. Но если холодная погода будет сохраняться в регионе в ближайшие семь лет, то потребление "Газпрому" будет обеспечено".



Структура поставок газа в Европу к 2025 году может значительно измениться, и это способно послужить благоприятным фактором для поставок российского газа, прогнозируют в корпорации Fitch: "Дефицит мировых мощностей по сжижению газа может привести к тому, что большая часть СПГ, поступающего сейчас в Европу, будет переправлена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона". С учетом падения в странах Европейского союза собственной добычи это может открыть перед "Газпромом" дополнительные возможности для увеличения своей доли на газовом рынке Европы, считают в корпорации Fitch.



На динамику развития мирового газового рынка в ближайшие годы все большее влияние будет оказывать также китайский фактор. Китайская государственная нефтегазовая компания PetroChina намерена заменить все долгосрочные контракты на поставки сжиженного природного газа, которые привязаны к нефтяным ценам, на более короткие и гибкие соглашения. Об этом в конце марта объявил президент PetroChina Ван Дунцзинь в ходе презентации финансовых результатов компании за 2017 год.



Кроме того, китайское правительство приступило к реализации долгосрочной программы по замене угля на менее вредный для окружающей среды природный газ при производстве электроэнергии и на промышленных предприятиях. В результате уже в 2017 году Китай стал вторым крупнейшим в мире импортером СПГ после Японии, обойдя Южную Корею. Рост потребления газа в Поднебесной привел к тому, что спотовые цены на СПГ в Азии достигли в конце 2017 года трехлетних максимумов.



Аналитики компании S&P Global Platts Analytics прогнозируют, что в долгосрочной перспективе доля Китая в глобальном спросе на СПГ сравняется с долей Японии. Как результат, китайские импортеры будут играть все большую роль в формировании цен и структуры экспортно-импортных потоков на мировом рынке СПГ.



Не следует, однако, недооценивать и противоположные тенденции – наращивание поставок сжиженного природного газа из США и аналогичные планы других производителей СПГ. В частности, пристальное внимание следует уделить Австралии, где в ближайшее время могут войти в строй десять терминалов по экспорту СПГ. В настоящее время эта страна занимает второе место в списке мировых поставщиков сжиженного природного газа после Катара, но, по некоторым оценкам, может по итогам 2018 годf выйти на первое место. Пять крупных дополнительных терминалов СПГ намерены ввести в действие в 2020 году США, что позволит им претендовать на третье место в рейтинге экспортеров сжиженного природного газа.



В то же время, по мнению экспертов компании S&P Global Platts Analytics, несмотря на рост поставок СПГ, спрос на него будет превышать предложение. При этом их соотношение приобретет неустойчивый характер и, влияя на ситуацию на глобальном газовом рынке, потребует от российских производителей повысить эффективность собственной деятельности.



(Окончание следует)

Петр ИСКЕНДЕРОВ | 29.04.2018 | Источник - Фонд Стратегической Культуры

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