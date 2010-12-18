Ходжент - гиблое место. Губернаторствуя там в 1870-е проворовались 2 боевых русских офицера - барон Нольде и полковник Гуюс (история, архив)

08:51 30.04.2018 НОЛЬДЕ Иван Романович, барон 5.06.1836, правосл.

из дворян Курляндской губ., утвержден в звании барона постановлением герольдии Правит. Сената о чем сообщено

в отношении ГенШтабу от 13.08.1873



учился в Имп. Дерптском ун-те, с 2 курса вольноопределился в армию



с 3.10.1854 вступил в службу фейерверкером 4 класса в легкую №1 батарею 1-й Полевой артбригады

с 2.12.1854 - юнкер

с 16.03.1855 - прикомн-н к Учебной арт. бригаде для выдержания офицерского экзамена

с 14.04.1855 отправлен и с 19.04.1855 - прибыл

с 4.07.1855 - прапорщик

с 30.05.1856 - переведен в легкую артбатарею №6 20-й арт. бригады

с 21.07.1858 - приком-н к 2 батарее Кавказской гренадерской князя Мих. Никол. арт. бригады

с 9.10.1858 - отправлен и 27.10. прибыл в нее

с 22.03.1859 - переведен в 2 батарею Кавгренад. артбригады

с 15.08.1859 - подпоручик

с 26.11.1860 - приком-н к Александропольской крепостной артиллерии.

с 17.12.1860 отправлен и с 18.12.1860 прибыл в нее

с 3.09.1861 - поручик

с 19.11.1861 - переведен в 20-ю роту Александропольской артиллерии

с 27.04.1863 - приком-н к горной батарее 19 арт. бригады

с 6.07.1863 - отправлен и прибыл

с 29.09.1863 - переведен в горную батарею 19 арт. бригады

с 18.12.1863 - прикомандирован к Генеральному штабу войск Кубанской обл.

с 7.09.1864 - переведен в облегченную 3 батарею 19 арт. бригады

с 2.10.1864 - штабс-капитан за отличия в боях

с 5.10.1864 - назначен состоять для особых поручений к ком-му войсками Кубанской обл.

с 12.02.1865 - и.д. ст. адьютанта Штаба 19 пех. дивизии

с 1.07.1865 - переведен в Кронштадтскую креп. артиллерию (отправлен с 31.07)

с 12.09.1865 - прикомандирован к Санкт-Петерб. крепостной артиллерии (прибыл с 16.09)

с 9.12.1865 - переведен в 1 роту СПб. крепостной артиллерии

с 23.02.1867 - приком-н к Облегченной батарее Оренбургской арт. бригады

с 14.03.1867 она переименована в 2-ю батарею Турк. арт. бригады

с 5.04.1867 - перведен в нее

с 1.05.1867 отправлен и с 1.07.1867 - прибыл

с 9.08.1867 - капитан

с 13.09.1867 - приком-н к 3 батарее Турк. арт. бригады

с 6.10.1867 - отправлен

с 7.05.1868 - переведен в 2-й Турк. лин. бат.

с 7.05.1868 - майор

с 11.07.1868 - приком-н к 3 Турк. ЛБ

с 24.10.1869 - приком-н к 6-му ТЛБ

с 13.05.1870 - и.д. Ходжентского уездного воинского нач-ка и нач-ка местной команды

27.05.1870 - награжден за отличия по службе единовременно 234 руб. сер.

с 10.07.1870 - переведен Ходжентским воинским начальником

17.08.1870 - за отличие при взятии бухарской крепости Карша 23.10.1868 награжден 600 руб.

с 20.10.1871 - назначен в расп-е Туркестан. ген-губа с назначением помощником начальника г. Ташкент

с 25.09.1872 - подполковник за отличия по службе

с 18.10.1872 - и.д. Ходжентского уездного начальника Сырдарьинской обл.

с 16.11.1876 - полковник

с 19.11.1876 удален временно от управлением уезда с прекращением содержания

с 1.01.1877 - отчислен от должности нач-ка уезда в расп-е Турк. ген-губа в связи с преданием суду Сырдарьинского

обл. правления за злоупотребления

18.02.1885 лишен всех прав состояния

с 23.02.1885 - исключен из числа лиц, служащих по военно-народному управлению Турк. ген-губернаторства.

с 1 марта по 19 августа 1883 заключен в тюрьму

4.01.1884 решением Правит. Сената по 25 ст. /высоч. конфирмовано 19.12.1884 г./ "за разные злоупотребления по службе"

лишен всех прав состояния и сослан на каторжные работы на заводы на 8 лет, приговор объявлен в Ташкенте 18.02.1885 г.



награды: Золотая сабля с надписью "за храбрость" (1.12.1875 "в награду мужества и храбрости в делах с кокандцами в августе 1875 года"), орден Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (2.04.1864 - за отличия против горцев),

орден Св. Станислава 2 ст. (18.10.1868) и орден Св. Станислава 3 ст (14.08.1863), бронзовая медаль "В память войны 1853-56 гг.", серебр. медаль "За покорение Чечни и Дагестана" 1857-59 и серебр. медаль "За покорение Западного Кавказа" 1859-64 и крест "за службу на Кавказе" (12.07.1864)



В делах/боях: 3-23.12.1856 в составе Чеченского отряда в Большой Чечне - р-н укр. Куринского

14.01.-4.02.1857 - в составе Кумыкского отряда - штурме Гойтемир-копы, взятии и уничтожении аула Сати-юрт

21.01.; в боях 3-30.05.1857 /Монаршее Благоволение/

11.10.-17.11.1857 - в составе Салаватовского отряда - бои в р-не аула Буртупай в Дагестане

18.05-20.08.1858 - в составе Салаватовского отряда - разорение аула Дильма и в р-не Буртупая

1.08-1.11.1863 - в составе Адагумского отряда в земле шапсугов

13.03-5.04.1864 - в составе Даховского отряда в землю абадзехов и северных шапсугов, убыхов, думганов

11.04-19.05.1864 - в походе в земли абадзехов и шапсугов в р-н Туапсе

22-26.10.1868 - против мятежника сына бухарского эмира Катта-тюря, при взятии штурмом Карши 26.10.1868



/на 08.1885, остались жена и 3 детей/

жена - Елизавета Ивановна, дочь генерал-майора Ктитарева, дочь Любовь /замужем/ 23.02.1863 г.р., дочь София, 17.01.1868 г.р., сын Захарий, 29.09.1869 г.р. и дочь Маргарита 24.01.1874 г.р.

С 19.12.1884 семье назначена пенсия в 431 р. в год. В 02.1901 вдова подала на ВИ новое прошение о пенсии.



послужной список от 23.02.1885



РГВИА

Ф. 400, О.12, Д.15617



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ГУЮС Иван Федорович



1835 из дворян Эстляндской губ., правосл.



ок-л Школу гв. подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров



с 13.08.1853 выпущен из Школы прапорщмком в Лейб-гв. Конно-гренадерский полк (прибыл 26.08)

27.05-16.09.1858 командирован в г. Старая Русса "с золотушечными нижними чинами"

с 12.04.1859 - поручик

с 25.04.1861 - штабс-капитан

с 18.01.1862-11.06.1865 - полковой казначей

с 8.06.1865 - под судом "за растрату казенных денег бывши казначеем и пополненных лишь во время следствия"

1.09.1865 нач-ком Штаба войск гвардии объявлено об исключении из гвардии и службы

с 20.09.1865-30.06.1866 - уволен от службы в отставку

с 30.06.1866 определен ВП рядовым в 1-й Оренбургский (затем - Туркестанский) стр. батальон

с 7.09.1867 - унтер-офицер

30.08.1868 ВП "за постоянное отличие в делах" возвращен прежний чин штабс-капитана гвардии

с 17.01.1869 - майор с зачислением по арм. пехоте в распорежение Ком-го войсками ТуркВО

с 19.01.1870 - и.д. начальника Ходжентского уезда (утвержден с 15.04.1871)

с 30.08.1871 - подполковник

с 8.10.1872 - Кураминский уездный нач-к Сырдарьинской обл.

с 18.12.1874 - полковник

с 20.12.1876 - устранен от должности приказом по военно-народному управлению Сырдарьинской обл.

1.01.1877 приказом по военно-нар. управлению Туркестанского генерал-губернаторства отчислен от должности и зачислен в

распоряжение Туркестанского ген.-губа. Состоит под следствием за преступления по должности о чем производится дело в

особо учрежденной комиссии

В 05.1884 именуется в переписке "бывшим полковником", ходатайствует о помиловании



В делах (боях): 25.06-20.09.1856 - в составе войск Гвардейского и Гренадерского корпуса, обранных в Москве по случаю

коронования ЕИВ

с 20.09.1866 - в движении против бухарцев в составе отряда генерал-майора Романовского к Ура-Тюбе и Джизаку

23.09.1866 участвовал в рекогносцировке укр. Ура-Тюбе в составе отряда полк. Воронцова-Дашкова

24.09.1866-2.10.1866 - уч-к осады Ура-Тюбе

2.10.1866 - уч-к штурма Ура-Тюбе

6.10.1866 - уч-к боя при взятии укр. Заамин

12-18.10.1866 - уч-к осады Джизака

18.10.1866 - уч-к штурма Джизака.

5.07.1867 - в составе отряда полк. Абрамова в делах при Галькишлаке

1.05.1868 - уч-к штурма Самаркандских выост основными силами Кауфмана

27 и 29.05.1868 - в боях при отражении нападения неприятеля на лагерь

2.06.1868 - в бою за Зарабулакских высотах

6.06.1868 - уч-к вторичного занятия Самарканда

Награды и отличия:

орден Св. Станислава 2 ст. с мечами (2.08.1869 - за отличие в деле 2.06.1868 на Зербулакских высотах), орден Св. Анны 3 ст. (30.08.1864), Военный орден 2-й ст. /орден Св. Георгия/ (17.06.1868, №443 - за отличия при взятии Чапан-Атинских высот под Самаркандом 1 мая 1868), Военный орден 3-й ст. (20.02.1868, №1896 - за отличие при штурме крепости Джизак) и Военный орден 4-й ст. (17.04.1867, №26980 - за отличие при штурме крепости Ура-Тюбе), Золотая кавалерийская сабля с надписью "За храбрость" (5.01.1876 - за отличие в делах с кокандцами в августе 1875), Бронзовая медаль В память войны 1853-56 гг.

"Высочайшее благоволение" (19.02.1855)

Холост

полный послужной список от 25.01.1877

Ф. 400, О.9, Д. 22639 с. 10-14

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