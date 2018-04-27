Израиль опять атаковал ракетами Сирию

08:44 30.04.2018 - Военные базы на севере Сирии подверглись ракетному удару, сообщает в понедельник сирийское информагентство SANA.



Уточняется, что целями атаки были базы рядом с Хамой и Алеппо. Сирийские власти не делали заявлений о том, кто стоит за этими ударами, а также не пояснили, был ли нанесен какой-либо ущерб и есть ли погибшие. При этом, по некоторым сведениям, после атаки на одном из военных складов начался пожар, были слышны взрывы.



После ракетного удара США и союзников по Сирии несколько раз появлялись сообщения о новых атаках на сирийские военные объекты, в частности, ВВС Израиля обстреляли базу в Хомсе и пытались атаковать Думэйр. Источник - INTERFAX.RU

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