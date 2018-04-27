|Израиль опять атаковал ракетами Сирию
08:44 30.04.2018
- Военные базы на севере Сирии подверглись ракетному удару, сообщает в понедельник сирийское информагентство SANA.
Уточняется, что целями атаки были базы рядом с Хамой и Алеппо. Сирийские власти не делали заявлений о том, кто стоит за этими ударами, а также не пояснили, был ли нанесен какой-либо ущерб и есть ли погибшие. При этом, по некоторым сведениям, после атаки на одном из военных складов начался пожар, были слышны взрывы.
После ракетного удара США и союзников по Сирии несколько раз появлялись сообщения о новых атаках на сирийские военные объекты, в частности, ВВС Израиля обстреляли базу в Хомсе и пытались атаковать Думэйр.