Порошенко и семена нового церковного раскола Украины, - О.Миклашевский

08:37 30.04.2018 Киевский режим в походе за "автокефалией Украины"



Не услышав от патриарха Варфоломея в течение недели по поводу "поместной церкви" ни да ни нет, Петр Порошенко решил использовать "тему" по-другому. Понять можно: выборы не за горами, а рейтинг умещается в однозначное число. Пропагандистская машина включилась в работу. На ТВ-канале ICTV, одном из самых помойных, Порошенко стал участником телешоу.



В мероприятии участвовали несколько порохоботов (профессиональных восхвалителей президента), которые задавали "правильные вопросы" и выдавали "правильные трактовки". Среди приверженцев идеи автокефалии был и митрополит УПЦ Александр (Драбинко), человек, давно имеющий подмоченную репутацию. Порошенко наметил его, судя по всему, в патриархи структуры "УПЦ Вашингтонского обкома". Драбинко – это Денисенко ХХI века. Тот, кто годится для устройства нового церковного раскола. Когда-то он при немощном митрополите Владимире имел большую власть, но был ее лишен, в 2015 году изгнан за интриганство со всех административных постов в УПЦ.



Среди приверженцев идеи автокефалии был и митрополит УПЦ Александр (Драбинко), человек, давно имеющий подмоченную репутацию.



Первые последствия обращения "за томосом на автокефалию" уже проявляют себя. Нападение нацистов С14 на Валентина Лукияника, известного организатора и участника многих крестных ходов за единство Церкви, давнего оппонента Драбинко, произошло вскоре после упомянутого телешоу. Порошенко же на шоу нес феноменальный вздор: "Мы видим ужасную ситуацию, когда Украина объявлена канонической территорией Российской Федерации. Что это, если не территориальные претензии?.. Канонической территорией Украины есть Украина…" Зрителей ТВ-канала он, судя по всему, считает идиотами.



И все же. Каноническая территория Русской православной церкви (в состав которой входит и УПЦ) много шире территории Российской Федерации. Как и каноническая территория Сербской православной церкви много шире Республики Сербия, в юрисдикции СПЦ шесть государств. Каноническая территория той или иной поместной церкви объединяет людей верующих, не поля, реки и горы. История вопроса вкратце такова. В 1686 году Вселенский патриарх Дионисий IV и Священный Синод Константинопольской церкви издали томос (указ, декрет) о передаче Киевской митрополии в каноническое ведение Московского патриарха. Томос действующий никогда не отменялся. По древнему правилу Церкви (17-е правило Четвертого Вселенского собора), если между епископами возникает спор о канонической принадлежности той или иной территории, руководствоваться следует критерием давности установленных границ. Если спорная территория в течение 30 лет состояла в ведении одной епархии, ее каноническая принадлежность не может быть оспорена.



Восстановленному в 1686 году духовному единству Руси не 30, а уж более 330 лет! И главное, верующие УПЦ ни о какой "поместной автономии" не помышляют: вне Русской церкви нет спасения. Разделение пагубно! Политически мотивированные или обманутые люди давно ушли к самосвятам и раскольникам (многие уже и вернулись), но в инициативе Порошенко важно другое. Вслед за дешевой провокацией с отождествлением РПЦ и РФ он забросил мысль о "территориальных претензиях", натравливая "активистов майдана" (которые о жизни церкви осведомлены еще меньше Порошенко) на православных. Выступавший следом Драбинко подпел своему президенту: "Война… Пуповина отрезается сама собой". И вспомнил о крестных ходах во времена оранжевого Ющенко: "Я их называю хороводы, а не крестные ходы, которые водились за российские деньги, за московские деньги". И это говорит митрополит! То, что за "московские гроши", – оставим на совести Драбинко. На самом деле люди очень часто ехали в Киев за свой счет, видя в этом вклад в благодатное единство. Скидывались, нанимая транспорт. Епархии нанимали автобусы. В людях жила огромная потребность выразить свою любовь к Богу, к Церкви, к патриарху, к вере предков. Эта потребность и сейчас жива! Поэтому в День крещения Руси киевские улицы видят десятки тысяч людей со всех концов Украины. Драбинко, зараженный национализмом, этого не чувствует. В Бога, кажется, он не верит совсем, но мнит себя фигурой в истории. Как "Филарет" Денисенко.



Упомянув об организаторах крестных ходов как "людях, которых мы хорошо знаем", Драбинко, по сути, спровоцировал нападение боевиков С14 на главу Союза православных братств Валентина Лукияника. Нападение произошло 26 апреля. Глубоко воцерковленный человек Валентин Лукияник – давний и непримиримый оппонент автокефалиста Драбинко. В свое время он заявлял: "Драбинко узурпировал власть. Он – неформальный серый кардинал в УПЦ МП, с его подачи прокручиваются многие дела..." О "делах" лишь напомним: митрополит Александр обвинялся в злоупотреблениях при строительстве Кафедрального собора, был причастен к похищению двух монахинь Покровского монастыря, наложил руку на церковные СМИ…



Два года назад, 26 апреля 2016 года, разлетелась весть: "В Киеве сожгли квартиру Валентина Лукияника, организатора многочисленных крестных ходов за сохранение единства с Русской православной церковью… Лукияник собирался проводить крестный ход на День Победы с молитвой у Вечного огня на могилах погибших воинов…" И вот через два года мы читаем сообщение известного украинского журналиста Дмитрия Скворцова: "…26 апреля боевики из экстремистской организации С14 (не скрывающие своего сотрудничества с СБУ) напали на главу Союза православных братств Валентина Лукияника, возвращавшегося с организованного братствами пикетирования администрации президента против прошения "об автокефалии Украины". На Валентина Борисовича напали с ломиками. Нацистов было пятеро… Однако опытный боец Валентин не дал зайти со спины, отбиваясь древком от хоругви. Это позволило выиграть время – подскочили соседи…"



Нападение с ломиками – попытка убить.



Примечательна реакция на обращение "за автокефалией" видных порохоботов. Бывший российский журналист, а ныне пламенный порохобот Евгений Киселев пишет о перспективе автокефалии: "Если у Петра Порошенко все это получится, честь ему и хвала за этот цивилизационный выбор, какие бы другие претензии ни предъявлялись президенту его критиками".



…От затеи с "украинской поместной церковью" они не откажутся. Это действительно болевая точка, на которую будут давить, переступая через людей церковных, – до тех пор, пока им крепко не дадут по рукам.



Олег МИКЛАШЕВСКИЙ | 28.04.2018 Источник - fondsk.ru

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