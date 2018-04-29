Глава МВД Туркменистана Муликов получил последнее предупреждение от Аркадага

08:05 30.04.2018 Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор главе МВД Исгендеру Муликову, при этом министру вынесено "последнее предупреждение", сообщает "Хроника Туркменистана".



"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за порядком и дисциплиной в подведомственных службах министру внутренних дел объявлен строгий выговор с последним предупреждением", - приводит издание текст распоряжения. Ему предписано исправить недостатки "в кратчайшие сроки".



Исгендер Муликов занял пост министра в 2009 году (до этого он работал заместителем министра). С тех пор он неоднократно получал строгие выговоры - в том числе "с последним предупреждением". Несколько раз они были объявлены в 2017 году - в связи с коррупцией в силовых структурах, а также неудовлетворительным состоянием противопожарной безопасности, за которую отвечает МВД.



В 2013 году на фоне очередного выговора Муликов был понижен в звании – с генерал-майора до полковника. Президент тогда также пригрозил ему отставкой, однако он работает до сих пор.



Между тем, по информации Радио "Азатлык", глава МВД сам подавал президенту прошения об отставке, ссылаясь на ухудшение здоровья. Но Бердымухамедов их не утвердил.



"Он подходил к "главному" (президенту Бердымухамедову) и просил принять его отставку. Но он отказался принимать. Муликов находится в очень сложном положении, потому что знает, что очень скоро "главный" его публично уволит с работы. Очень возможно, что Муликову грозит, то же самое, что и Халлыеву (бывшему генпрокурору Аманмырату Халлыеву), поэтому он хочет сам уйти", – рассказал источник, близкий к правительству.



Аннамырат Халлыев в мае 2017 года был уволен, после того как президент обвинил его в коррупции. Известно, что позднее его задержали вместе с десятками бывших сотрудников силовых структур.



По одной из версий, недовольство Халлыевым и Муликовым связано, в том числе, с недостаточными результатами по сбору денег с бизнесменов на проведение Азиатских игр (они состоялись в Ашхабаде в 2017 году, сообщалось, что подготовка сопровождалась поборами с бизнесменов и бюджетников).



"Президент требовал от Муликова, чтобы он активизировал меры по привлечению денежных средств за счет состоятельных людей, в том числе бизнесменов и чиновников. В связи с этим, в Ашхабаде и регионах арестованы десятки видных предпринимателей, от которых требуют помочь деньгами на проведение Азиады, в противном случае их пугают последствиями. Президент крайне недоволен действиями Муликова и прокуратуры", – рассказывал источник, близкий к властям, в мае 2017 года. По его словам, глава МВД отделался очередным выговором благодаря связям в ближайшем окружении президента.

29.04.2018 Источник - fergananews.com

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