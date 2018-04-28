 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.04.2018
13:33  Презентация книг "ДОНБАСС-ВОЙНА", Москва, 30 апреля (анонс)
13:32  Империя ШОС. Готова ли Россия к новой Евразии? - А.Анпилогов
13:28  Мемориальный комплекс "Батыр бабалар" в честь 375-летия великой победы в Орбулакской битве, торжественно открыт в Южном Казахстане
13:25  Новая книга о Мухамеджане Бекмохаммедове - казахском государственном деятеле и ученом-просветителе
13:22  Басмачество, какое оно было. Факты и документы против домыслов, - С.Чериков
12:14  В Ташкент прилетел Эрдоган. "Ожидаются высокие результаты от переговоров"
11:17  В Узбекистане врачей заставили отдать суточную зарплату за металлолом
10:36  Традиционные источники энергии останутся основой мирового энергобаланса. Ч. 1, - П.Искендеров
08:51  Ходжент - гиблое место. Губернаторствуя там в 1870-е проворовались 2 боевых русских офицера - барон Нольде и полковник Гуюс (история, архив)
08:44  Израиль опять атаковал ракетами Сирию
08:37  Порошенко и семена нового церковного раскола Украины, - О.Миклашевский
08:05  Глава МВД Туркменистана Муликов получил последнее предупреждение от Аркадага
07:47  Главу МВД Англии Эмбер Радд выгнали в отставку. Из-за скандала вокруг "нормы" депортации мигрантов
07:26  Кабул, утро. Более 20 человек погибли в результате очередного двойного взрыва
07:08  Кыргызстан стал вторым по популярности направлением для казахстанских туристов
07:07  Кыргызстан стал вторым по популярности направлением для казахстанских туристов
00:36  Homo naledi - загадочное звено человеческой эволюции
00:31  Россия собирается купить у Китая 8 фрегатов проекта 054А. Дожили, - Лю Чан
00:08  Уничтожение Сирии носит цивилизационный характер, - А.Никишин
Воскресенье, 29.04.2018
20:10  Старшему зятю Елбасы разрешили купить российский порт на Балтике. В награду за что?
13:31  В Армении сработала власть народа, - радуется Washington Post
13:27  Русский богатырь Федор Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира за 48 секунд (видео)
13:22  Чем отличались большевики от коммунистов и кто победил в гражданской войне в России, - Б.Колоницкий
12:08  Как китайские миллениалы покоряют Запад вопреки воле родителей
12:00  "Россия за пределами России". Новая книга польской ЦА-путешественницы Кинги Литыньской
11:59  Бойня в Дамаске: Спецназ вгрызается в руины, штурмуя крепость ИГИЛ (видео)
11:55  Куда катится ДНР, - А.Гумилев
11:34  Судьба узбекского поэта и драматурга Усмана Насыра. Восстановление правды истории, - Б.Мусаев
11:00  Модернизация ТЭЦ: Будет ли рассмотрена ответственность всех кыр-экс-премьеров? - Ч.Исмаилова
10:02  Двоевластие в Конституции Киргизии – бомба, - Жумагул Сааданбеков
08:59  "Сделка закрыта": Турция отмахнулась от угроз США ввести санкции за российские С-400
00:26  Уральскую "статую дьявола" сделала древнейшая цивилизация Земли, заявили ученые
00:01  В Баку вспыхнул второй за день пожар в местном Trump Tower (видео)
Суббота, 28.04.2018
23:06  В Киеве сам взорвал себя гранатой журналист-АТОшник Кукса
22:32  Трамп - милитарист-трус и Убийство дипломатии, - Э.Лимонов
21:15  Елбасы назначил себе новых заместителей в кукольную "Ассамблею народа Казахстана" - Тварионаса и Салжанова
21:11  Россия спустила но воду 1-ю в мире плавучую АЭС "Академик Ломоносов"
20:57  В отношении экс-первого вице-премьера Киргизии и депутата Шадиева возбуждено уголовное дело
20:30  В Узбекистане анонсировали масштабную пенсионную реформу
18:24  Ля-ля-фа.. Елбасы сочинил новую песню "Отан Ана"
16:39  Служба Связи Таджикистана оставила без интернета вузы
16:19  Эрдоган снова ударил Путина в спину. Турция в пику Москве договорилась с США о совместных действиях в Сирии, - "СП"
16:17  Исламизация Кыргызстана необратима? - В.Григоренко
16:15  Кыргызстан обрел христианского Небесного покровителя. Им стал Святой апостол Фома
16:13  Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии возглавил Бакир Таиров
16:08  До 80% составляет износ оборудования в энергосекторе Кыргызстана
15:32  Россия и США ведут ежедневную электронную войну в Сирии, - А.Комраков
13:21  Кибербордели завоевывают мир: путаны-андроиды подходят к делу с интеллектом
13:17  Даже рассказ актеров-"жертв химатаки" не убедил Запад, - Times
13:15  АмерСенаторы выдвигают Трампа на Нобелевку как выдающегося миротворца (не юмор)
07:17  Маньчжурия и другие территории, которые потеряла Россия
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Главу МВД Англии Эмбер Радд выгнали в отставку. Из-за скандала вокруг "нормы" депортации мигрантов
07:47 30.04.2018

Министр внутренних дел Великобритании ушла в отставку

Такое решение британские власти приняли на фоне скандала о миграционной политике ведомства, которая предполагала, что ежегодно Великобритания должна депортировать из страны определенное количество мигрантов


Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра внутренних дел страны Эмбер Радд, сообщает Sky News со ссылкой на данные Даунинг-стрит. Приняла ли Радд такое решение самостоятельно или была уволена, телеканал не уточняет, как не поясняет и других причин произошедшего. Пресс-секретарь Мэй оперативно прокомментировать ситуацию, как замечает Reuters, не смог.

Глава британского МВД, как указывает Sky News, находилась под давлением в течение последней недели в связи со скандалом о миграционной политике ведомства. По информации газеты The Guardian, которая опубликовала 27 апреля соответствующий документ, Радд была в курсе, что в министерстве были установлены целевые показатели по количеству мигрантов, которых власти страны должны были ежегодно высылать. Прежде сама глава ведомства утверждала, что не знала о подобных нормах, а 28 апреля даже извинилась за свою неосведомленность о миграционной политике министерства.

Несмотря на это, депутаты оппозиционной нынешним властям Британии Лейбористской партии призывали Радд уйти в отставку.​ Позже стало известно о том, что сама глава ведомства, перед тем как подать документы на увольнение, написала Терезе Мэй письмо. Выдержки из него опубликовало агентство Reuters. "Я посчитала необходимым сделать это [подать в отставку], так как непреднамеренно ввела в заблуждение комитет по внутренним делам парламента относительно целевых показателей по высылке нелегальных иммигрантов. Я должна была быть в курсе ситуации, и я беру полную ответственность за все на себя", - сообщила Радд.

Скандал вокруг нее, как напоминает Sky News, был связан с проблемами так называемого поколения Виндраш (Windrush) - живущих в Великобритании выходцев из Африки и Карибских островов, которых Лондон приглашал в страну после окончания Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы. Название эта группа людей получила по названию лайнера (Empire Windrush), на котором в 1948 году в Великобританию прибыли несколько сотен граждан Ямайки. В королевство за ними затем последовали тысячи других иммигрантов.

В 1971 году в рамках иммиграционного закона все они получили право бессрочно остаться в Великобритании, однако после ужесточения законодательства, в 2012 году, некоторым из них стала грозить депортация. Согласно новому документу, они были признаны незаконными мигрантами. Этот закон британские власти, как напоминает телеканал, приняли в период, когда главой МВД страны была Мэй.

Радд, как отмечает Sky News, является одной из самых верных ее сторонниц. В связи с этим, как указывает телеканал, отставка главы Министерства внутренних дел должна стать серьезным ударом для премьер-министра Великобритании, которая еще 27 апреля заявляла о своей "полной уверенности" в Радд.

Автор:
Евгения Маляренко.

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525063620
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  