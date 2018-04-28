Главу МВД Англии Эмбер Радд выгнали в отставку. Из-за скандала вокруг "нормы" депортации мигрантов

07:47 30.04.2018 Министр внутренних дел Великобритании ушла в отставку



Такое решение британские власти приняли на фоне скандала о миграционной политике ведомства, которая предполагала, что ежегодно Великобритания должна депортировать из страны определенное количество мигрантов





Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра внутренних дел страны Эмбер Радд, сообщает Sky News со ссылкой на данные Даунинг-стрит. Приняла ли Радд такое решение самостоятельно или была уволена, телеканал не уточняет, как не поясняет и других причин произошедшего. Пресс-секретарь Мэй оперативно прокомментировать ситуацию, как замечает Reuters, не смог.



Глава британского МВД, как указывает Sky News, находилась под давлением в течение последней недели в связи со скандалом о миграционной политике ведомства. По информации газеты The Guardian, которая опубликовала 27 апреля соответствующий документ, Радд была в курсе, что в министерстве были установлены целевые показатели по количеству мигрантов, которых власти страны должны были ежегодно высылать. Прежде сама глава ведомства утверждала, что не знала о подобных нормах, а 28 апреля даже извинилась за свою неосведомленность о миграционной политике министерства.



Несмотря на это, депутаты оппозиционной нынешним властям Британии Лейбористской партии призывали Радд уйти в отставку.​ Позже стало известно о том, что сама глава ведомства, перед тем как подать документы на увольнение, написала Терезе Мэй письмо. Выдержки из него опубликовало агентство Reuters. "Я посчитала необходимым сделать это [подать в отставку], так как непреднамеренно ввела в заблуждение комитет по внутренним делам парламента относительно целевых показателей по высылке нелегальных иммигрантов. Я должна была быть в курсе ситуации, и я беру полную ответственность за все на себя", - сообщила Радд.



Скандал вокруг нее, как напоминает Sky News, был связан с проблемами так называемого поколения Виндраш (Windrush) - живущих в Великобритании выходцев из Африки и Карибских островов, которых Лондон приглашал в страну после окончания Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы. Название эта группа людей получила по названию лайнера (Empire Windrush), на котором в 1948 году в Великобританию прибыли несколько сотен граждан Ямайки. В королевство за ними затем последовали тысячи других иммигрантов.



В 1971 году в рамках иммиграционного закона все они получили право бессрочно остаться в Великобритании, однако после ужесточения законодательства, в 2012 году, некоторым из них стала грозить депортация. Согласно новому документу, они были признаны незаконными мигрантами. Этот закон британские власти, как напоминает телеканал, приняли в период, когда главой МВД страны была Мэй.



Радд, как отмечает Sky News, является одной из самых верных ее сторонниц. В связи с этим, как указывает телеканал, отставка главы Министерства внутренних дел должна стать серьезным ударом для премьер-министра Великобритании, которая еще 27 апреля заявляла о своей "полной уверенности" в Радд.



Автор:

Евгения Маляренко. Источник - rbc.ru

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