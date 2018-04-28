Кабул, утро. Более 20 человек погибли в результате очередного двойного взрыва

07:26 30.04.2018 Более 20 человек погибли в результате двойного взрыва в Кабуле



По меньшей мере 21 человек погибли, около 30 получили ранения в столице Афганистана Кабуле 30 апреля, когда рядом с офисом разведывательного агентства произошли один за другим два взрыва. В результате второго взрыва погиб журналист RFE/RL, прибывший на место события.



Чиновники сообщили, что сначала смертник на мотоцикле подорвал себя в районе Шаш Дарак, около офиса Комитета национальной безопасности.



Второй взрыв произошел через 20 минут здесь же, но рядом с представительством Министерства городского разивиятия, когда работники входили в здание, чтобы начать рабочий день. Взрывное устройство привел в действие второй смертник, представившийся журналистом.



По официальным сведениям в обеих взрывах погибли 21 человек, среди которых и репортер Радио Свободного Афганистана, его коллега получил ранения.



Эти сообщения поступили примерно через неделю после того, как взрыв в центре регистрации избирателей в Кабуле унес жизни 60 и ранил не менее 120 человек. Источник - centralasian.org

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