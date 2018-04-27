Кыргызстан стал вторым по популярности направлением для казахстанских туристов

07:08 30.04.2018 Комитет по статистике Казахстана опубликовал данные по числу въездных и выездных туристов за 2017 год.



Самым популярным направлением для казахстанских туристов в прошлом году стала Россия, куда съездили 4,6 млн человек. Кыргызстан посетили 2,7 млн туристов, Узбекистан – 1,7 млн.



Кыргызстан также вошел в число лидеров по числу туристов, посетивших Казахстан.



В 2017 году Казахстан посетили 7,7 млн туристов. Лидирует Узбекистан с 3,3 млн туристами, Россия – 1,7 млн человек, Кыргызстан – 1,2 млн. Источник - centralasian.org

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