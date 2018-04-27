 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 30.04.2018
08:51  Ходжент - гиблое место. Губернаторствуя там в 1870-е проворовались 2 боевых русских офицера - барон Нольде и полковник Гуюс (история, архив)
08:44  Израиль опять атаковал ракетами Сирию
07:08  Кыргызстан стал вторым по популярности направлением для казахстанских туристов
07:07  Кыргызстан стал вторым по популярности направлением для казахстанских туристов
00:36  Homo naledi - загадочное звено человеческой эволюции
00:31  Россия собирается купить у Китая 8 фрегатов проекта 054А. Дожили, - Лю Чан
00:08  Уничтожение Сирии носит цивилизационный характер, - А.Никишин
Воскресенье, 29.04.2018
20:10  Старшему зятю Елбасы разрешили купить российский порт на Балтике. В награду за что?
13:31  В Армении сработала власть народа, - радуется Washington Post
13:27  Русский богатырь Федор Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира за 48 секунд (видео)
13:22  Чем отличались большевики от коммунистов и кто победил в гражданской войне в России, - Б.Колоницкий
12:08  Как китайские миллениалы покоряют Запад вопреки воле родителей
12:00  "Россия за пределами России". Новая книга польской ЦА-путешественницы Кинги Литыньской
11:59  Бойня в Дамаске: Спецназ вгрызается в руины, штурмуя крепость ИГИЛ (видео)
11:55  Куда катится ДНР, - А.Гумилев
11:34  Судьба узбекского поэта и драматурга Усмана Насыра. Восстановление правды истории, - Б.Мусаев
11:00  Модернизация ТЭЦ: Будет ли рассмотрена ответственность всех кыр-экс-премьеров? - Ч.Исмаилова
10:02  Двоевластие в Конституции Киргизии – бомба, - Жумагул Сааданбеков
08:59  "Сделка закрыта": Турция отмахнулась от угроз США ввести санкции за российские С-400
00:26  Уральскую "статую дьявола" сделала древнейшая цивилизация Земли, заявили ученые
00:01  В Баку вспыхнул второй за день пожар в местном Trump Tower (видео)
Суббота, 28.04.2018
23:06  В Киеве сам взорвал себя гранатой журналист-АТОшник Кукса
22:32  Трамп - милитарист-трус и Убийство дипломатии, - Э.Лимонов
21:15  Елбасы назначил себе новых заместителей в кукольную "Ассамблею народа Казахстана" - Тварионаса и Салжанова
21:11  Россия спустила но воду 1-ю в мире плавучую АЭС "Академик Ломоносов"
20:57  В отношении экс-первого вице-премьера Киргизии и депутата Шадиева возбуждено уголовное дело
20:30  В Узбекистане анонсировали масштабную пенсионную реформу
18:24  Ля-ля-фа.. Елбасы сочинил новую песню "Отан Ана"
16:39  Служба Связи Таджикистана оставила без интернета вузы
16:19  Эрдоган снова ударил Путина в спину. Турция в пику Москве договорилась с США о совместных действиях в Сирии, - "СП"
16:17  Исламизация Кыргызстана необратима? - В.Григоренко
16:15  Кыргызстан обрел христианского Небесного покровителя. Им стал Святой апостол Фома
16:13  Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии возглавил Бакир Таиров
16:08  До 80% составляет износ оборудования в энергосекторе Кыргызстана
15:32  Россия и США ведут ежедневную электронную войну в Сирии, - А.Комраков
13:21  Кибербордели завоевывают мир: путаны-андроиды подходят к делу с интеллектом
13:17  Даже рассказ актеров-"жертв химатаки" не убедил Запад, - Times
13:15  АмерСенаторы выдвигают Трампа на Нобелевку как выдающегося миротворца (не юмор)
07:17  Маньчжурия и другие территории, которые потеряла Россия
07:12  Никол Пашинян: один человек – два образа. Что в рюкзаке у лидера армянской "бархатной революции", - А.Цуканова
07:11  Ташкентская инициатива – импровизация Бердымухамедова или холодный расчет Мирзиеева? - А.Уваров
07:03  Как разорвать удушающие "кольца анаконды" Гибридной войны, - А.Бартош
00:45  Будущее турецко-российских отношений в Евразии, - Керем Алкин
00:09  Узбекский фильм "Стойкость" ("Сабот") получил приз жюри российской кинокритики на 40-м ММКФ
Пятница, 27.04.2018
22:05  Экс-премьер Киргизии Исаков стал заместителем председателя СДПК
21:21  Откровения "грузинских снайперов": Порошенко оплачивал киллеров и боевиков, устроивших "Одесскую Хатынь"
17:07  Кыроппозиция требует ревизии денег, направленных на Всемирные игры кочевников. Миллер, дай отчет...
13:59  "Наши дети должны знать имена героев", - актер Андрей Мерзликин о фильме "Танки"
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13:52  Мигранты уничтожают Германию: разрушение иллюзий или о чем молчит Меркель
13:49  Армения - новая жертва смены режима по сценарию Запада?
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Кыргызстан стал вторым по популярности направлением для казахстанских туристов
07:08 30.04.2018

Комитет по статистике Казахстана опубликовал данные по числу въездных и выездных туристов за 2017 год.

Самым популярным направлением для казахстанских туристов в прошлом году стала Россия, куда съездили 4,6 млн человек. Кыргызстан посетили 2,7 млн туристов, Узбекистан – 1,7 млн.

Кыргызстан также вошел в число лидеров по числу туристов, посетивших Казахстан.

В 2017 году Казахстан посетили 7,7 млн туристов. Лидирует Узбекистан с 3,3 млн туристами, Россия – 1,7 млн человек, Кыргызстан – 1,2 млн.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525061280
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