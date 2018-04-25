Россия собирается купить у Китая 8 фрегатов проекта 054А. Дожили, - Лю Чан

00:31 30.04.2018 Война в Сирии заставила Россию отчаяться, нужно купить 8 кораблей проекта 054А, чтобы прийти в себя



Ракетные удары в Сирии 14 апреля уже не вызывают массового внимания общественности, однако по мере того, как в связи с этим событием раскрывается все больше деталей, очень многие вещи выходят за рамки предположений. В статье российской газеты "Взгляд" от 19 апреля в контексте морского противостояния в Сирии был сделан обзор ВМФ России и США. Автор пришел к выводу, что "соотношение сил не представляется совсем уж безнадежным". Однако Россия находится в весьма затруднительном положении, и единственный путь к спасению для нее - это закупка у Китая 8 фрегатов проекта 054А, то есть немыслимый по своей сути контракт.



По сообщению газеты "Взгляд", США направили в Сирию 16 боевых кораблей, включая авианосец "Гарри Трумэн". Кроме того, Франция впервые направила для вступления в боевые действия 3 фрегата типа FREMM, а Великобритания - атомные подводные лодки типа "Астьют" (Astute) и "Трафальгар" (Trafalgar). Даже отказывавшаяся от участия в войне Германия отправила в Сирию фрегат "Гессен" (Hessen). Для сравнения до начала ударов коалиции у российских ВМС в Сирии были только 2 подводные лодки Черноморского флота ("Великий Новгород" и "Колпино"), а также 2 фрегата - носителя противокорабельных ракет комплекса "Калибр".



В статье заявляется, что ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" заканчивает курс боевой подготовки после докового ремонта; 2 боевых противолодочных корабля (БПК) "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" находятся в состоянии боевой готовности; Балтийский флот уже направил к месту ведения боевых действий сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", и еще 2 корабля находятся в состоянии боевой готовности; ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" и еще 2 БПК готовы поспешить на помощь в Средиземное море. Тем не менее в действительности эти корабли вряд ли будут направлены в Сирию. Кроме того, в среднем они находятся в эксплуатации больше 20 лет, так что неизвестно, насколько большую роль они могут сыграть.



В сравнении с устареванием более серьезной проблемой, недавно обнаружившейся у российских ВМС, является серьезная нехватка боевых кораблей. Сталкиваясь с морским противостоянием на весьма ограниченном пространстве, как в Сирии, пусть даже мы говорим о самой маленькой группировке во главе с авианосцем, российские ВМС смогут сразу направить к местам боевых действий только 2 подлодки и 2 фрегата. Подобная слабость позиций и есть реальная причина отчаяния в российских СМИ. И под фразой "соотношение сил не представляется совсем уж безнадежным", имеется в виду не то, что у России есть "смертельное оружие", которым она никогда не воспользуется, а то, что ее последняя надежда - на Китай.



Что касается российских ВМС, то нынешнее противостояние в Сирии показало один интересный факт: несмотря на то, что ВМФ РФ из океанского наступательного превратился в прибрежный оборонительный, из-за давления со стороны запада на Ближневосточном направлении (в Средиземном море) ему все еще необходимо реагировать на действия своих противников, поэтому на данный момент Черноморский и Балтийский флоты выглядят более важными, чем Северный и Тихоокеанский. Однако исходя из того, что Черноморский и Балтийский флоты, отличающиеся изначально небольшими размерами и количеством пунктов материально-технического снабжения, действуют на весьма ограниченной по площади акватории, фрегаты станут основными боевыми кораблями ВМС, поэтому ключом к сохранению военной мощи являются фрегаты проекта 054А.



Для участия в противостоянии в Сирии Черноморский флот направил 2 фрегата, Балтийский флот планирует направить 3. Но даже не считая американский авианосец "Гарри Трумэн", для эффективной борьбы с 15 эскадренными миноносцами большого водоизмещения по меркам советской эпохи нужно как минимум 12 миноносцев с теми же характеристиками. Сейчас в распоряжении Черноморского флота имеется 4 фрегата с водоизмещением более 2 тысяч тонн, у Балтийского флота есть 3 таких судна. Учитывая, что треть всех боевых кораблей стоят в портах на ремонте и не могут выйти в море, два флота готовы направить в Сирию все доступные корабли (5 штук), но им не хватает еще 7.



Покупка у Китая 8 фрегатов проекта 054А - это вариант решения проблемы, который стоит обдумать. Для России эти корабли едва ли не лучшее предложение на мировом рынке. Но важнее то, что даже если отбросить вопрос характеристик, дизельные двигатели, используемые на этих кораблях, предоставляют массу возможностей - низкий технологический порог для России, серьезно отстающей по части газовых турбин, а также высокое качество сборки и обслуживания после принятия на вооружение. Если добавить к этому преимущества в применении и боезапас, который Россия может поставить на эти корабли, любые другие варианты просто отпадают.



Статья газеты "Взгляд" помогает понять, что нынешнее морское противостояние в Сирии действительно больно ударило по России - раскрылся тот факт, что неукротимый со времен распада СССР и до сегодняшнего дня ВМФ РФ приходит в упадок. Судорожные усилия последних 20 с лишним лет доказали, что Россия не может спасти свой флот, опираясь на собственные силы. Она стоит перед лицом множества неотложных проблем, так что нет ничего более важного, чем спасение флота, пусть даже путем закупок кораблей из-за рубежа.



Лю Чан (刘畅 Liu Chang)

Оригинал публикации: 独家|叙利亚之战令俄罗斯绝望 先买8艘054A压压惊

Феникс, Китай

25/04/2018 Источник - inosmi.ru

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