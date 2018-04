Уничтожение Сирии носит цивилизационный характер, - А.Никишин

00:08 30.04.2018 Уничтожение Сирии носит цивилизационный характер

Интервью НПО "Истина" с Александром Никишиным



Александр Никишин



Когда началась "Арабская весна" на Ближнем Востоке в 2011 году, мировое сообщество не предполагало, что его ожидают такие неприятные сюрпризы. Конфликт в Сирии, который начался якобы из-за "недовольства граждан сирийским правительством", превратился в поле битвы мировых держав, где столкнулись две крупнейшие державы мира – США и Россия. Нынешнее противостояние напоминает Карибский кризис, который чуть не привел к Третьей мировой войне. До какого уровня может дойти нынешняя конфронтация мировых держав?



НПО "Истина" (Truth NGO) – международный исследовательский центр по правам человека пытается найти ответ на этот и другие важные вопросы. В связи с этим, НПО "Истина" взяла интервью у известного российского аналитика и публициста Александра Никишина.



Александр Александрович, после прихода к власти Дональда Трампа, который, давая ложные обещания избирателям, пришел к власти, США резко ужесточили свою позицию по отношению к России, уже не скрывают своей вражды к РФ. Как Вы думаете, какова истинная причина этого?



Я бы не сказал, что Трамп давал своим избирателям ложные обещания и значительно ужесточил свою позицию в отношении России. Основной предвыборный лозунг Трампа был Make America Great Again (Сделаем Америку великой снова), и Трамп пытается осуществить именно это. Выход из экономических союзов, введение таможенных пошлин, попытки вернуть в США выведенные из нее производства, политический диктат с неизменной экономической подоплекой – все эти шаги направлены на то, чтобы сохранить США как суверенное государство, наполнить все ветви власти национально ориентированными кадрами, исправить законы, действующие против граждан США, государственности и экономики, оградить страну от ее гибели в интересах глобалистского "мирового правительства".



Перед Трампом стоит практически неосуществимая задача. Доля реального сектора в ВВП США в разы меньше, чем у их геополитических противников – Китая и России. В США утеряны технологические цепочки для производства стратегической высокотехнологичной продукции, даже при производстве самолетов Боинг доля производства США в конечном продукте, самолете, составляет немногим выше 5%. Все остальное производится за рубежом. Военно-промышленный комплекс США сам уже не в состоянии произвести в одиночку высокотехнологическое оружие. Вспомните, чем закончилась попытка воссоздать авиадвигатели на древние стратегические бомбардировщики В-52 Stratofortress. Неудачей. А проект создания в конце 90-х годов тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Peacekeeper? Было затрачено $1 трлн., построено 40 ракет, некоторые из них даже поставили на боевое дежурство, но спустя несколько лет проект закрыли, а ракеты тихо утилизировали.



Нынешние проекты, к примеру, F-35 или эсминец DDG1000 "Зумвольт", при баснословной стоимости имеют критическое количество неустранимых недостатков, не позволяющих им выполнять заложенные в заказе на них базовые функции. В производстве стратегической продукции США сейчас не имеют возможности воспроизвести всю технологическую цепочку от проекта до действующих серийных образцов. Именно это - вернуть США технологическую независимость, создать американский вариант "путинского импортозамещения" и хочет сделать Трамп.



Что касается ужесточения политики в отношении России, то в принципе с приходом Трампа ничего не изменилось. Вектор остался прежним, мало того, возможно при президенте Х.Клинтон уже происходила бы мировая ядерная война. В некоторых шагах и заявлениях Трампа я вижу желание прекратить этот абсурд, но ему это сделать просто не дают.



Сейчас главная задача Трампа – борьба за собственное выживание, как президента суверенной страны, с глобалистским "мировым правительством". В США сейчас двоевластие, представителями глобалистов – демократами и неоконами, пропитаны все структуры на всех уровнях всех ветвей власти. Даже в собственной администрации Трамп постоянно выявляет и увольняет "предателей", а что тогда говорить о Конгрессе, губернаторском корпусе, ЦРУ, ФБР, АНБ, Пентагоне, Генеральной прокуратуре, Верховном суде и т.д. 99% усилий Трампа приходится на борьбу именно с внутренним врагом, а очень многие внешнеполитические шаги продиктованы борьбой с "глубинным государством" (Deep State). И чем меньше шансов у Трампа во внутренней борьбе, чем сильнее будут его противники, тем агрессивнее он будет вынужден действовать в своей внешней политике. В этом отношении президент США несвободен. Я не питаю симпатий ни к Трампу, ни тем более к глобалисткому "мировому правительству", а просто констатирую факты.



На мой взгляд, эта борьба Трампа и сил, стоящих за ним, сильно запоздала. Процесс глобализации на Западе уже прошел точку невозврата, и консервативный национально ориентированный проект Трампа обречен на неудачу по субъективным причинам. Однако и проект "глобализации", создания "нового мирового порядка", также в конечном итоге потерпит крах. Тут причины уже объективные. Глобализм в реальности представляет из себя трансформированный марксизм, или, как его сейчас называют, "культурный марксизм". Это этакий культ элитарности, священный для его апологетов, попытка создания мира, построенного по правилам элитарных глобалистов, а не мира, который эволюционировал естественным образом в соответствии с необходимостью или волей Бога. Конечной целью нового миропорядка как идеологии является тотальная централизация экономической и правительственной власти в руках избранной и неподотчетной бюрократии, состоящей из международных финансистов.



Еще Платон в своей книге "Государство" показал, что подобные построения – это бредовый мир фантазий, в котором доброжелательные философы-короли, которые априори умнее и объективнее всех нас, правят с высокой научной точностью и мудростью. Это мир, где администраторы становятся богами. Эта конструкция сама по себе нежизнеспособна, но может победить на небольшом историческом отрезке. Закончится же подобный эксперимент очень большой кровью, трагедией апокалиптического масштаба, полностью переформатирующей весь мир.



Весь мир с волнением наблюдает за конфронтацией между Россией и США в Сирии. До какой степени может дойти это конфронтация?



Сирия – это не простое государство. Сирия – колыбель многих цивилизаций и религий, упомянутая в Библии более сотни раз. Уничтожение Сирии носит цивилизационный характер. Не трубопроводы, природные богатства или выгодное логистическое и геополитическое расположение определяют сейчас судьбу Сирии. Мировые глобалистские силы с одной стороны, и иудаистские и сионистские с другой стремятся стереть с лица Земли любые свидетельства, археологические памятники и артефакты всех цивилизаций, являющихся конкурентами их собственных. Это – диктат путем уничтожения исторических соперников. Причем это уничтожение должно быть тотальным и физическим, чтобы через некоторое время в школьных учебниках не было даже упоминаний о конкурентных цивилизациях, идеологиях, религиях.



Поэтому война в Сирии будет продолжаться в той или иной форме очень долго, до полной победы одной из сторон. И в христианских, и в мусульманских, и в иудейских пророчествах именно Сирия является последним полем битвы между Добром и Злом. Поэтому эта война до конца. Она будет принимать различные формы, оправдываться различными целями, но будет длиться очень долго.



Одна из заметных особенностей Трампа – это "большая любовь" к Израилю и сионизму. Не случайно, Трамп хочет перенести посольство США в Иерусалим. Чем обусловлена иерусалимская авантюра Трампа, и какие последствия можно ожидать от этого опасного шага?



Ответ на этот вопрос требует исторических ретроспектив, и поэтому мне придется углубиться в прошлое. Сам же ответ будет достаточно объемен.



Трампом и силами, стоящими за ним, движет отнюдь не любовь. Земная любовь – это понятие субъективное и непостоянное. Сегодня она есть, а завтра она может превратиться в свою противоположность. Любовь – это чувство, а Трампом движет его самость, внутренняя убежденность и вера, данная ему при воспитании и взращенная с младенчества в его среде. Трамп – типичный представитель консервативного христианского протестантства, осуществляющего свою деятельность и политику через различные масонские ложи. Руководящим принципом протестантов является убеждение, что Бог любит богатых и успешных, а свои взаимоотношения с Создателем протестанты регулируют с помощью сделки, некоего договора с ним. Бог дает некие блага и возможности и обещает им привилегии, они в свою очередь обязуются вести себя так, как, по их мнению, хочет Бог. Правда, сейчас эти правила тоже подвергаются значительным изменениям, реформам. Но, в общем, протестанты являются в определенной степени консерваторами, сторонниками идей, привнесенных им с 16 века.



Огромное влияние на развитие протестантизма оказало событие 17 века, когда эта религия стала превращаться в ветвь саббатианизма (Sabbateanism) - девиантной секты иудаизма. Саббатианцы являются последователями и учениками иудейского раввина Шабтая Цви, который в 1665 году был провозглашен еврейским мессией и внес самый большой раскол в иудаизм во все времена. Вместе со своими многочисленными последователями Шабтай Цви в 1666 году принял ислам. Сейчас множество саббатианцев являются членами трех религий – иудаизма, ислама и христианства.



В исламе саббатианизм проник в основном в суннитские страны, прежде всего в Саудовскую Аравию. Саудиты являются семитами, ведут свою родословную от старшего сына (первенца) Авраама Исмаила (Шмаэля), которого он родил от своей служанки египтянки Агари. Евреи же – потомки младшего сына Авраама Исаака, отца Иакова, основателя 12 колен Израилевых, которого он родил от своей жены Сары. Племена Аравийской пустыни, в которую ушел со своей семьей Исмаил, называются агарянами, или измаильтянами. Этим объясняется нынешнее беспрецедентное сближения Израиля с Саудовской Аравией и их ненависть к консервативным мусульманам, в частности к шиитам. Сейчас правящей религией в Саудовской Аравии является ваххабизм – аравийская ветвь саббатианства.



На территории Турции в XIX веке общины саббатианцев, принявших ислам иудеев, назывались денме. Турецкие денме первоначально были основаны в греческих Салониках Якобом Керидо и его сыном Берахио Руссо (Осман-баба). В дальнейшем денме распространились по всей Турции, где назывались в зависимости от направления в саббатианстве измирларами, каракашларами (чернобровыми) и капанджиларами (владельцами весов). Движение младотурок в значительной степени состояло из денме. Кемаль Ататюрк, первый президент Турции, являлся денме и членом масонской ложи "Veritas", подразделением ложи "Великий Восток Франции".



Он сделал из Турции светское государство и участвовал в многочисленных геноцидах православного греческого и грегорианского армянского населения Османской империи, веками мирно проживавшего рядом с мусульманами. Традиционные мусульмане Турции считали, что денме мстили султану Абдул-Хамиду за то, что он препятствовал деятельности Теодора Герцля в Палестине, и обвиняли в революции трех врагов - "сионистов, масонов и денме". Внутриполитическая борьба в Турции сейчас определяется тем, что Реджеп Эрдоган является сторонником ортодоксального ислама суннитского направления и старается возродить в Турции лучшие традиции Османской империи. Его главный противник, скрывающийся в США Фетхуллах Гюлен, является денме, и старается сделать из Турции светское государство, каким его видел Ататюрк.



В Азербайджане ситуация аналогичная, только саббатианцы там называются денмез. Ими пропитана вся система власти всех уровней, бизнес и культура. Поэтому Азербайджан сейчас называют филиалом Израиля на Кавказе. По числу различных еврейских общественных организаций Азербайджан опережает Израиль, уступая только Нью-Йорку, а президент Ильхам Алиев очень жестко делает из шиитского Азербайджана суннитскую страну ваххабитского толка.



В Иране проникновение во все структуры власти и религии саббатианцев пресекла исламская революция 1978 года, и именно с этого времени началось открытое агрессивное противостояние Ирану со стороны стран победившего саббатианизма – Запада и арабских ваххабитских стран Залива.



В России при существовавшем жестком законодательстве в отношении евреев внедрение в общество саббатианцев было сильно затруднено. Однако ряд указов императрицы Екатерины II, в частности от 1783 и 1794 годов, сильно облегчили принятие евреями православия и соответственно интеграцию саббатианцев в общество, и даже в Православную Церковь. В России саббатианцев называли выкрестами, и в дальнейшем они заняли ведущие позиции в государстве, экономике, торговле, финансах, стали лидерами революционных социалистических и других радикальных партий, совершивших одновременно с революциями в Турции, Австрии и Германии революцию и в России. Значительное число саббатианцев состояли в верхушке СССР, а в современной России они занимают ключевые посты в государственном аппарате, экономике, финансах, бизнесе, СМИ и культуре.



Проникновение саббатинцев в католичество, а затем и в протестантизм началось с основателя европейской ветви саббатинства, франкизма, Якова Франка. После того, как Франк стал приверженцем денме, его последователи, польские евреи, стали массово переходить в католичество, создавая в этой концессии крепкое ядро из саббатианцев. Приверженцами франкизма, или как его называют "Культа всевидящего ока", являются множество иудейских банкирских домов, таких как дом Ротшильдов, а также основные масонские ложи. Саббатианцы-франкисты проникли во все секулярные, атеистические, индифферентные организации и политические партии. К примеру, по свидетельству юридического советника созданной франкистами коммунистической партии США д-ра Беллы Додд, в течение 1930-х годов более 1100 членов компартии присоединились к римской католической церкви и в дальнейшем стали ее епископами, кардиналами и даже папами. Одним из ярких последователей франкизма и коммунизма считается Эудженио Пачелли (папа Пий XII). Именно этим сейчас и объясняется всемерная поддержка Ватиканом установления нового мирового порядка под управлением мирового правительства.



Первым шагом по превращению христиан-протестантов в саббатианцев был перевод так называемой Библии короля Якова (протестантской Библии) на английский язык на основе иудейского Массоретского текста Х века н.э., а не на основе Септуагинты III века до н.э. (православная Библия) или Вульгаты (католическая Библия в первоначальном переводе). Но основной вклад в процесс внесла опубликованная в 1909 году в США Библия с комментариями Скоуфилда. По мнению теологов, Библия Скоуфилда за 100 лет сделала из десятков миллионов протестантов ярых саббатианцев и сионистов. По словам пастора Джона Хейджи, основателя организации "Объединенные христиане Америки за Израиль" (CUFI), "50 миллионов евангелических библейских верующих христиан объединятся с пятью миллионами американских евреев вместе во имя Израиля".



Сторонники американского саббатианства опираются на диспенсационализм - совокупность теологических представлений, рассматривающих исторический процесс как последовательное распределение божественного откровения по периодам, каждому из которых соответствует особый тип договорных отношений человечества с Богом. По их расчетам, человечество сейчас находится на рубеже шестой и седьмой диспенсаций. Это означает, что скоро наступит "период гонений и испытаний" (tribulation), преследования верующих людей, которое должно начаться перед вторым пришествием Христа. Диспенсационалисты понимают это как семилетний период преследований еврейского народа. Христиане "Истинной Церкви", те, что получили "новое рождение" через вступление в церковь, избегнут ужасов семилетней резни, ведущей к Армагеддону, и известной как период испытаний или гонений. Их спасет заблаговременное вознесение живыми на небеса (pretribulation rapture). Именно этим и объясняется как братская политика Дональда Трампа по отношению к Израилю, так и мессианские ожидания американских протестантов, выражающиеся в максимально скором возрождении Израиля, возведении Третьего Храма и приближении Армагеддона.



Тесные связи современных саббатианцев, франкистов, масонов, ваххабитов, коммунистов и сионистов прекрасно описывает доктор медицины Роберт Мок в своей книге "Rothschild Sabbatean Zionist State of Israel preparing the Future Home for the Returning Ten Tribes of the House of Israel". Отличительной особенностью всех ветвей саббатианизма является мессианство – ожидание прихода мессии (в православной традиции Антихриста), и не просто ожидание, а ускорение этого события любыми доступными способами. Последняя битва Армагеддона по их ожиданиям должна произойти с племенами Гога и Магога, которыми, по их мнению, являются русские и персы. Отсюда и многовековая ненависть к России и Ирану со стороны как западных стран и Израиля, так и саудитов, приверженцев Даджаля.



Кстати, мессианские ожидания в ближайшем будущем характерны и для Ирана. Генерал-майор Мохаммад Али Джафари в январе 2016 года заявил, что всплеск насилия на Ближнем Востоке, включая рост террористической организации ИГИЛ, является признаком прибытия мессианского мусульманского лидера, Махди. Он призвал готовить армию из 200 тысяч воинов для противостояния армии Даджаля с флагом черного цвета (флаг ИГИЛ), костяк которой будет состоять из 70 000 евреев. Израильские источники сообщают, что иранские войска в Сирии, 313 бригада, называются Ансар Аль-Махди (сторонники Мессии).



Трамп, как представитель саббатианских протестантских сил в США также движим мессианскими побуждениями. Основой саббатианизма в иудаизме является хасидизм. Ни для кого не секрет, что дочь Трампа Иванка приняла гиюр и вышла замуж именно за хасида Джареда Кушнера. Для Трампа все его действия состоят во всемерной поддержке Израиля, возрождении на месте мечети Аль-Акса в Иерусалиме Третьего храма и прихода мессии (в православной традиции Антихриста, а в мусульманской – Даджаля). Этим и объясняется его "любовь" к Израилю и не просто поддержка, а активное участие в любом конфликте на его стороне.



После распада СССР Соединенные Штаты ведут себя как хозяева мира. ООН как будто уже не международная организация, а Государственный департамент США. Как Вы считаете, не настало ли время, чтобы изменить структуру ООН? Или что нужно сделать, чтобы предотвратить произвол США?



ООН – это последняя международная организация, в какой-то степени удерживающая планету от мировой войны, хаоса и ядерного апокалипсиса. Безусловно, позиция России и Китая в Совете безопасности очень сильно мешает осуществлению планов господства над миром "мирового правительства" и США, как его силовой основы. Дело в том, что принципы Совета безопасности ООН основаны не на западной демократии, где большинство, добываемое любыми способами, превалирует над меньшинством, а на консенсусе, когда решение должно приниматься только с согласия всех сторон и с учетом их интересов. В России этот принцип существовал столетиями и назывался соборностью, пока в 1905 году с внедрением Государственной Думы не был заменен демократическим парламентаризмом. Запад искренне считает, что способен купить все, а если не купить, то отнять, продавить, уничтожить. В рамках существующей демократии большинство можно достичь любыми способами, главное – результат. И Вашингтон искренне возмущается, когда в ООН не проходят его решения. Госдеп США на основании анализа голосований в Генассамблее ООН в последнее время разделил страны мира на тех, кто оказывает поддержку Вашингтону и тех, кто имеет противоположное мнение. При этом последним напомнили о "последствиях" такого поведения.



Согласно докладу, за предыдущий год в ООН было рассмотрено 93 проекта резолюций. В трети случаев большинство государств голосовало так же, как Соединенные Штаты. Этот показатель на 10% меньше, чем за 2016 год. Постпред США при ООН Никки Хейли отметила, что Вашингтон платит 22% бюджета ООН, но только в трети случаев он получает поддержку в организации. Она заявила, что подобное поведение является "неприемлемым откликом на наши инвестиции". Вы понимаете, демократический процесс оказывается должен зависеть не от волеизъявления народа, а от инвестиций. Кто больше заплатил, тот и диктует свою волю. Именно этому и противостоит группа стран, в числе которых и Россия. И сохранить ООН в исконном виде, предотвратить его реформы, убивающие саму суть этой организации, в интересах России.



Вспомните, что случилось после развала первой международной организации по безопасности – Лигой Наций, основанной в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919-1920 годах. Ее целью были: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путем дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. После ее реформ в интересах только одной группы стран разразилась Вторая мировая война, после которой Лига, как выразитель интересов только стран-победителей, потеряла всякий смысл и была ликвидирована. На ее смену и пришла ООН, декларирующая учет интересов всех входящих в нее стран. Если сейчас опять реформировать ООН, то и она потеряет свое изначальное предназначение, в результате чего может начаться новая мировая война. Поэтому всем адекватным странам надо не разрушать ООН реформами, а в правовой сфере всячески укреплять ее принципы и возможности. Даже не смотря на огромное противодействие и не всегда справедливые решения. Надо терпеть.



Израиль также в свою очередь, используя покровительство Соединенных Штатов ведет себя нагло во всем Мире - терроризирует политических деятелей, ученых, политических активистов, осуществляет воздушные атаки и ракетные удары на суверенные государства, создает и поддерживает террористических организаций, оккупирует исторические земли палестинцев, убивает их и др. А международные организации и мировое сообщество молчит перед лицом произвола Израиля. В чем причина этого, что происходит?



Если мы будет представлять государство Израиль и евреев, как некий монолит, нерушимую скалу, как множество людей, мыслящих единообразно и преследующих одну цель, то мы будем глубоко заблуждаться. В Израиле, а тем более в мире существует множество групп евреев не просто не согласных друг с другом, но и откровенно враждебных. К примеру, интересный факт. Трамп стал президентом США во многом благодаря Нетаньяху и Израилю. На Западе альтернативные СМИ открыто пишут, что Трампа выбрали не русские, а израильские хакеры. Представители глобалистского "всемирного правительства" в США, демократы Обамы и Клинтон, проводили, по мнению Нетаньяху, откровенно антиизраильскую политику, хотя в своем руководстве имели огромное количество евреев. При демократах 89% всех конгрессменов, сенаторов и сотрудников Госдепа имели израильское гражданство. Против Трампа на президентских выборах проголосовало около 70% американских евреев, при том, что государство Израиль делало все для его победы.



Известный иудейский деятель Ноам Яркони, переехавший из Израиля в Нью-Йорк, в 2011 году писал:



"Говорят, что царь Шабтай I, известный израильтянам как их Мессия, создал страну через божественную волю. Истина совсем иная. Правда в том, что Израиль родился прежде, чем родились его родители. Израиль никогда не собирался быть страной. Он предназначался для убежища для все более угнетенных восточноевропейских евреев, у которых было мало альтернативных мест. Однако, начавшееся, как гуманитарный проект, превратилось в одержимость исполнением мечты об окончании еврейского безгражданства и прихода мессианского века, о библейском обещании собирать изгнанников и о революции против османских правителей Палестины.



Незадолго до рождения Королевства Израиль в 1858 году видный европейский раввин предостерег еврейский народ от уступки слепой эйфории и совершения великой исторической глупости. Его слова мудрости, игнорируемые тогда, кажутся пророческими и сегодня".



Да и в Иране, насколько я знаю, существует 15 синагог, мавзолей Эсфирь и Мордехая, и проживает около 30 000 евреев, которые являются критиками государства Израиль. Так что говорить о каком-то единстве евреев, основанном на религиозных, гражданских или иных скрепах не приходится. Иной вопрос, что частенько некоторые организации евреев, иногда даже антагонистические, могут временно объединяться ради достижения какой-то цели. Но эти объединения недолговечны, и говорить о единой цели не приходится. К примеру, известный ученый, гуманист, второй человек в мире по цитируемости, социалист и анархист, как он сам себя называл, одновременно сионист и антисионист, выступавший всегда против политики властей США Ноам Хомский подписал петицию, полностью поддерживающую американские бомбардировки Сирии и всю ближневосточную политику США. Парадокс. А вот актриса Натали Портман внезапно не поехала в Израиль на вручение ей премии так называемого "еврейского Нобеля", чем вызвала гнев официальных лидеров Израиля. В самом Израиле даже происходят столкновения между ортодоксами и атеистическими евреями, в основном либеральных убеждений.



Поэтому говорить о какой-то единой позиции в отношении Израиля со стороны различных международных организаций не приходится. Все они руководствуются своими целями, часто противоречащими интересам Израиля. Иной вопрос, что Израиль – самая влиятельная в мире страна в отношении своей диаспоры. Большинство позиций в бизнесе, СМИ, власти, общественных организациях и фондах в мире занимают евреи. Израиль открыто занимается лоббированием своих интересов из различных неподконтрольных правительствам фондов, порождая коррупцию. Все это вкупе дает нужный для Израиля эффект, как среди сторонников национальных идей отдельных государств, так и среди глобалистских структур. Сейчас основным оружием в мире является информационное, а тут позиции Израиля самые сильные. Известный гуру западного постмодерна, французский социолог, культуролог и философ-постмодернист, преподаватель Йельского университета, марксист Жан Бодрийяр в своей книге "Войны в Заливе не было" сформулировал постулат, что в современном глобализированном мире, где все средства социальной коммуникации находятся под тотальным контролем правящих элит, телевизионная картинка, статья в СМИ, сообщения, фото и видео в социальных сетях и мессенджерах заменяют собой реальность, делая "излишним" само событие. Сейчас эта идея воплощена в жизнь, создавая оруэлловскую реальность. Искать же в ней правду и истину – все равно, что искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Нам надо не обращать внимания на препятствия, я просто честно делать свое дело, объединившись со всеми здоровыми силами в мире. И в этом сотрудничество России и Ирана может стать образцом в деле противостояния сатанинскому западному диктату, тирании и мракобесию.



Truth NGO

