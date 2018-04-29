 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Старшему зятю Елбасы разрешили купить российский порт на Балтике. В награду за что?
20:10 29.04.2018

Бизнесмену Тимуру Кулибаеву, зятю президента Казахстана, разрешили купить порт Высоцк в Финском заливе. Соответствующее решение приняла комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций правительства России, сообщается на сайте кабмина РФ.

"Ходатайство, которое было поддержано правительственной комиссией, касается гражданина Казахстана Кулибаева Тимура Аскаровича, который решил приобрести у ряда российских акционеров порт Высоцк. Это порт, который находится в 50 километрах от российско-финляндской границы. Он получит контроль над этим портом", – заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он добавил, что "это как бы продолжение работы в Таможенном союзе, и казахский представитель приобретает такие серьезные активы на Балтике, что, в общем, радует всех".

В границах морского порта Высоцка, как отмечает администрация портов Балтийского моря, находятся, в частности, угольный терминал и нефтеналивной терминал распределительно-перевалочного комплекса нефтепродуктов.

По информации "Ведомостей", в 2017 году порт увеличил перевалку грузов на 3% - до 17,6 миллиона тонн, перевалка нефтепродуктов снизилась на 5% - до 10,4 миллиона тонн, угля увеличилась на 16% - до 7,1 миллиона тонн. В порту также строится терминал сжиженного природного газа мощностью 660 тысяч тонн в год.

Тимур Кулибаев - муж средней дочери президента Казахстана Динары. По данным Forbes Казахстан на 2017 год, его состояние оценивалось в $2,2 миллиарда. Он занял первое место в списке самых влиятельных бизнесменов страны, и третье - в списке богатейших предпринимателей.

Вместе с Динарой Кулибаевой он владеет Народным банком, который входит в Halyk Group, осуществляющую банковскую, страховую, брокерскую и лизинговую деятельность на территории Казахстана и других стран. Среди казахстанских активов упоминаются ТОО "Кипрос", ТОО "Mercury Properties", АО "Аксайгазсервис" и другие. Также Кулибаев является совладельцем АО "Каспий нефть" и представителем совета директоров российского "Газпрома".

В 2017 году под его контроль перешел "Казкоммерцбанк" - один из крупнейших банков Казахстана. Как отмечал Forbes, в результате семья Кулибаевых получила контроль над 35% банковского сектора страны (совокупные активы составили 8,4 триллиона тенге). Кроме того, увеличилось присутствие Halyk Group на страховом рынке - по данным издания, она вышла на первое место, заняв около 23% рынка.
29.04.2018

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1525021800
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