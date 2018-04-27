Русский богатырь Федор Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира за 48 секунд (видео)

13:27 29.04.2018 В главном поединке турнира Bellator 198 россиянин Федор Емельяненко победил американца Фрэнка Мира.



Бой проходил в Роузмонте (США) и завершился досрочной победой россиянина в первом раунде на 48-й секунде. В начале поединка Федор пропустил несколько ударов и упал, но затем быстро встал. После обмена ударами в стойке "Последний император" нокаутировал Мира.



Федор вышел в полуфинал Гран-при тяжеловесов, где ему будет противостоять Чел Соннен.



Теперь на счету Емельяненко 37 побед (12 – нокаутом) при пяти поражениях. А в активе Мира третье поражение кряду и 12-е в карьере при 18 победах.





Источник - Советский спорт

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