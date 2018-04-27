Как китайские миллениалы покоряют Запад вопреки воле родителей

12:08 29.04.2018 Алина Исаченко

для bbcrussian.com



Уже спустя год работы моделью, Сицзя Кан снялась для Vogue и стала лицом рекламного ролика итальянского бренда класса люкс Miu Miu



Китаянка Сицзя Кан совершила самый смелый поступок в своей жизни: она пошла против воли родителей и решила стать моделью. Спустя год она завоевала мировые подиумы и снялась для Vogue.



Стремительный карьерный взлет, казавшийся недостижимым для девушки, которую в детстве дразнили за высокий рост, стал реальностью благодаря тектоническим сдвигам, происходящим внутри и за пределами Китая.



"Использовать преимущества роста"



"В школе ни один мальчик не хотел играть со мной из-за моего высоченного роста. Парня у меня не было", - вспоминает Сицзя Кан, развалившись на диване в приемной парижского модельного агентства.



"Я решила превратить свою проблему в преимущество, то есть использовать плюсы роста, - продолжает она. - Но поскольку у меня не обнаружилось таланта к спорту, выбрала путь модели".



"Я решила превратить свою проблему в преимущество, то есть использовать плюсы роста", - говорит Сицзя Кан о выборе модельной карьеры



На такую мысль китаянку натолкнул модельный агент, который увидел фото девушки в китайском сервисе микроблогов Weibo и пригласил ее на кастинг в Пекин.



Сейчас в свои 20 лет Сицзя Кан, которая на заре карьеры часами оттачивала походку и штудировала английский язык, считается одной из самых успешных фотомоделей из Китая.



Несерьезная профессия



Родители не разделяли стремления дочери. Сицзя Кан родилась в 1998 году во времена политики одного ребенка на одну семью и, как и миллионы ее сверстников, находилась под сильным родительским влиянием в вопросе выборе специальности.



Родители Сицзи Кан из города Вэйнань, центральной провинции Шеньси, прочили дочери карьеру в экономической сфере и отнеслись отрицательно к профессии модели, сочтя ее несерьезной и недолговечной.



"Моделью можно работать максимум до 30 лет. Родители хотят, чтобы я нашла профессию на всю жизнь", - говорит она.



Причина раскола между старшим и младшим поколением в Китае во многом связана с выбором карьеры



"Я плакала и умоляла родителей [разрешить работать моделью] каждый день, пока они наконец не согласились", - вспоминает Сицзя Кан, которая на тот момент училась на первом курсе факультета экономики в университете в Пекине.



Охота на китаянок



В свои 20 лет Сицзя Кан, которая начала карьеру год назад, одна из самых успешных моделей из Китая. За свой первый сезон в сентябре 2017 года на неделях моды в Нью-Йорке, Париже, Милане и Лондоне она прошлась по подиумам для 34 люксовых брендов, включая Chanel, Prada, Dior и Kenzo.



Она также позирует со страниц журналов Vogue, Bazaar и Elle и блистает в рекламном ролике элитного итальянского бренда Miu Miu.



Сицзя Кан не первая, для кого профессия манекенщицы открыла возможности карьерного роста за пределами Китая.



Представительница поколения Balinghou - так в Китае называют миллениалов, родившихся между 1980-1989 годами - 30-летняя Лю Вэнь стала первой китайской моделью, выступившей в шоу известного бренда женского белья Victoria"s Secret.



Лю Вэнь - самая высокооплачиваемая манекенщица из стран Азии по версии журнала Forbes, ее доход в 2017 году составил 6,5 млн долларов.



Китаянка Суи Хэ - первая модель из Азии, открывшая показ одежды Ralph Lauren, а Сяовэнь Цзюй Джу запомнилась тем, что стала лицом американского дизайнера Marc Jacobs впервые за историю бренда.



В 2016 году в модном показе Victoria"s Secreet впервые приняли участие сразу четыре фотомодели из Китая



Спрос на азиатскую внешность отчасти обусловлен китайскими вложениями в элитные бренды, считают эксперты индустрии мод.



Это подтверждается статистикой. В 2017 году общий объем роста продаж товаров класса люкс в Китае вырос на 15%, составив 20 млрд евро, в разы превысив показатели роста Европы (6%) и США (2%), говорится в исследовании международной консалтинговой компании Bain & Co.



Китайские потребители скупают не только одежду, но и cами бренды. В апреле 2018 года один из крупнейших китайских инвестиционных фондов - Fosun International, приобрел контрольный пакет акций французского дома Lanvin, а двумя месяцами ранее крупнейшая компания-производитель текстиля и одежды Shandong Ruyi стала главным акционером швейцарского бренда одежды и аксессуаров класса люкс Bally.



"Мы получаем огромной запрос [на китайских моделей] от дизайнеров, брендов косметики и фотографов, - рассказывает директор парижского модельного агентства Silent Models Винсент Питер. - У брендов просто не остается выбора [взять или не взять китайскую модель], если они хотят казаться инклюзивными и иметь возможность в будущем наладить продажи в Китае".



"20 лет назад было невозможно увидеть китаянку на подиуме, разве что японскую модель. Теперь в агентстве уже четыре китаянки, и их катастрофически не хватает", - добавляет Винсент Питер.



Задобрить китайского покупателя



"Бренды будут привлекать азиатских моделей для того, чтобы задобрить китайского покупателя, - считает директор отдела моды журнала ELLE Russia Вадим Галаганов. - Представьте, половина зрительского зала на показе - китайцы, по подиуму ходит не одна, а сразу несколько азиатских моделей, и им легче совершить покупку".



"У брендов просто не остается выбора [взять или не взять китайскую модель], если они хотят казаться инклюзивными и иметь возможность в будущем наладить продажи в Китае", - отмечает директор парижского модельного агенства Винсент Питер



Мода на китайскую внешность не чужда и российскому рынку. Если раньше российские фэшн-издания боялись экспериментировать (долгое время Наоми Кэмпбелл была единственной чернокожей моделью, которую можно было увидеть на обложках русскоязычных журналов), то сейчас они стараются следовать западным модным тенденциям, считает Галаганов, который ведет переговоры о съемках двух китайских моделей для обложки будущего номера.



Раскол между поколениями



"В Китае разрыв между старшим и младшим поколением, наверное, самый большой среди развитых стран", - говорит заведующий отделением востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.



Не в последнюю очередь конфликт между поколениями связан с правом вето на выбор профессии родителями. Они не только полностью оплачивают обучение в китайских вузах, но и подбирают своим детям "серьезную" специальность на всю жизнь.



"Тяга стать моделью или индивидуумом в интернете, движет молодым поколением", - говорит профессор и востоковед Александр Маслов



"Человек должен проработать на одном месте всю жизнь и там же умереть. Это называется стабильной работой, - объясняет Маслов. - Такой подход навеян японской традицией пожизненного найма, когда к 27 годам ты можешь просчитать свою пенсию и знаешь, на какой позиции окажешься в конечном итоге".



Родительский выбор не всегда совпадает с желаниями "Поколения Y" - поколение родившихся после 1981 года: по данным стартапа Wonder Tech, который опросил 1,2 млн китайцев, рожденных в 1990-х, 82% опрошенных оказались недовольны своей нынешней работой и хотели бы изменить ее.



Подобный раскол связан с тем, что молодое поколение ориентируется в выборе будущей профессии на интернет, считает Маслов.



В Китае на протяжении веков существовал принцип коллективной психологии, однако развитие интернета, а именно общение через китайские мессенджеры, в их числе QQ и Wechat, привело к тому, что прогрессивное молодое поколение стремится не к стабильной и однообразной работе, а к той, которая позволит раскрыть творческий потенциал и самореализоваться, отмечает Маслов.



"Главную роль [среди молодежи] играет не образ солидного бизнесмена, а так называемые лидеры общественного мнения, девочки и мальчики, у которых миллионы подписчиков на каналах и сотни хвалебных комментариев. Тяга стать моделью или индивидуумом в интернете движет молодым поколением", - добавляет профессор.



"Молодое поколение интегрировано в тенденции мировой культуры. Для юных китайцев важна не стабильность работы, а скорее перспективность и даже некий авантюризм. Договориться со старшим поколением очень сложно", - резюмирует Маслов.



Ностальгия по китайской лапше



За год Сицзя Кан успела поработать в четырех странах. Но не утомительные кастинги и не ранние подъемы навевают грусть на девушку, а ностальгия по родной китайской кухне.



"Больше всего на свете я люблю лапшу. Когда жила в Нью-Йорке, уплетала ее по три раза в день, - вспоминает она. - [За границей] люди едят сыр, салат, однако я не признаю холодную пищу".



Спрос на азиатскую внешность отчасти обусловлен китайскими вложениями в элитные бренды, считают эксперты индустрии мод



Несмотря на мировую популярность и финансовую независимость от родителей, Сицзя Кан, как и многие китайцы ее поколения, хочет вернуться жить в Китай.



"Бабушка и дедушка поддерживают меня, потому что я могу путешествовать и видеть мир, у них такой возможности не было", - откровенничает она.



"Мои родители ни разу не были за границей, но они не согласятся уехать из своей страны даже на день. Пожалуй, я знаю почему. Такой вкусной еды, как в Китае, нигде нет", - смеется Сицзя Кан.



Фотографии предоставлены парижским модельным агентством Silent Models. Источник - BBC

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