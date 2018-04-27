 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бойня в Дамаске: Спецназ вгрызается в руины, штурмуя крепость ИГИЛ (видео)
11:59 29.04.2018

После ударов сирийской военной авиации наземные подразделения республиканской гвардии Сирии последовательно уничтожают элементы пунктов управления и наблюдательные пункты террористов ИГИЛ в районе Эль-Ярмук под Дамаском.

Об этом в новом видеорепортаже "Русской Весны" из Сирийской Арабской Республики.

Несмотря на ожесточенное сопротивление, с утра правительственные силы смогли продвинуться на 250 метров вглубь обороны террористов. Встречая на своем пути яростное сопротивление, Сирийская Арабская Армия, используя хаотичность застройки, продвигается вперед.

Под прикрытием орудий БМП-2 и танков отряды зачистки продвигаются вглубь жилого массива, закрепляясь на занятых рубежах.

Нависшая над городом дымка затрудняет террористам использование дронов для разведки и бомбометания, что также способствует успеху сирийских армейских подразделений.

Армейцы и палестинские ополченцы смогли освободить значительную часть захваченного ИГИЛ* района Аль-Кадам.

Во главе с силами 105-й бригады республиканской гвардии сирийская армия днем провела мощную и результативную атаку, прорвав оборону террористов.

Бойцы САА освободили ряд кварталов в Аль-Кадаме, в том числе кольцевую развязку Бур Саид и одноименную промзону в западной части района. Также армейцы продвигаются в Хаджар-аль-Асвад.




*Запрещенная в РФ террористическая организация

Источник - Русская весна
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