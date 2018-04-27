Бойня в Дамаске: Спецназ вгрызается в руины, штурмуя крепость ИГИЛ (видео)

11:59 29.04.2018 После ударов сирийской военной авиации наземные подразделения республиканской гвардии Сирии последовательно уничтожают элементы пунктов управления и наблюдательные пункты террористов ИГИЛ в районе Эль-Ярмук под Дамаском.



Об этом в новом видеорепортаже "Русской Весны" из Сирийской Арабской Республики.



Несмотря на ожесточенное сопротивление, с утра правительственные силы смогли продвинуться на 250 метров вглубь обороны террористов. Встречая на своем пути яростное сопротивление, Сирийская Арабская Армия, используя хаотичность застройки, продвигается вперед.



Под прикрытием орудий БМП-2 и танков отряды зачистки продвигаются вглубь жилого массива, закрепляясь на занятых рубежах.



Нависшая над городом дымка затрудняет террористам использование дронов для разведки и бомбометания, что также способствует успеху сирийских армейских подразделений.



Армейцы и палестинские ополченцы смогли освободить значительную часть захваченного ИГИЛ* района Аль-Кадам.



Во главе с силами 105-й бригады республиканской гвардии сирийская армия днем провела мощную и результативную атаку, прорвав оборону террористов.



Бойцы САА освободили ряд кварталов в Аль-Кадаме, в том числе кольцевую развязку Бур Саид и одноименную промзону в западной части района. Также армейцы продвигаются в Хаджар-аль-Асвад.









*Запрещенная в РФ террористическая организация Источник - Русская весна

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