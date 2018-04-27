Куда катится ДНР, - А.Гумилев

11:55 29.04.2018 Куда катится ДНР



"Есть два типа людей: одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" - Жюль Ренар.



Начну, пожалуй, с того, что конкретно направило меня написать эту статью. Тема, на самом деле, не новая, поэтому непробиваемых скептиков сразу попрошу отложить чтение. Просто "Гумилев опять пропагандой занимается".



Наверное все уже слышали новость о том, что металлургические заводы ДНР начали поставлять продукцию в Турцию, Иран и Сирию. Но, несмотря на то, что информация действительно позитивная, наши местные всепропальцы опять нашли много своего "вай-вай-вай".



На разных ресурсах и сообществах из массы комментариев к этой новости можно выделить огромную кучу негатива. Народ воспринял информацию как очередную сказку, оправдание или ложь…



Да что угодно, только не то, чем она является на самом деле. Якобы, если экономика действительно растет, тогда почему зарплаты стоят на месте?



А все довольно просто: не все сразу, ребята. Это только первая информация.



Для начала нужно получить прибыль с поставки, изготовить очередную партию и работать в таком режиме дальше. Но и это еще не все.



Чтобы нормально подсчитать выручку, нужно дождаться конца года, и только тогда подвести итог. Однако и это не даст вам возможности наблюдать зарплатный улучшайзер. Экспорт металлургии за рубеж - капля в море относительно экономической махины ДНР.



Из таких информационных капель складывается общая картина экономики, которая хоть и растет, но должна собой замещать помощь из России. А как же. Или вы думали что будете вечно жить на содержании?



Если да, тогда вынужден вас разочаровать: взрослеть и уходить от мамки с папкой тоже материально невыгодно.



Нужно работать и платить по своим счетам самостоятельно, а не махать руками и кричать "не могу, не хочу, не буду".



Так или иначе, но взрослеть необходимо. Это непоколебимый принцип существования и единственный путь к независимости.



Если вы и так не хотите, тогда нужно было оставаться в "незалежнiй" и сразу ложится под кредитную пирамиду МВФ.



Ктсати, что было бы, если бы мы получали миллиардные кредиты? Каково было бы наше развитие сейчас? Об этом никто не думал? Но так или иначе Украина не развивается и даже не тормозит, а катится назад в 90-е.



Почему тогда мы не катимся? Почему открываем, а не закрываем свои предприятия? Почему с избытком производим электричество, а не гасим энергетику?



И почему, в конце концов, не делаем медицину платной, а наоборот, помогаем гражданам неподконтрольных нам территорий, и по программе воссоединения делаем бесплатную химиотерапию, ставим сердечные клапаны и т. д.?



Замечу, что те же процедуры и операции на Украине стоят немыслимо дорого.



Кто сегодня не замечает развития, предлагаю вспомнить/сравнить 2015-й год и запомнить текущий, чтобы потом сравнить его с будущим. И хочу обратить внимание хотя бы на самое заметное - улицы наших городов (остановки, освещение, асфальтирование…), которые в довоенный период выглядели куда более убого.



А ведь другие бы сказали, что ничего делать не надо пока идет война. Дескать, Донецк и без того чище Львова.



Можете посмотреть даже на такую, казалось бы, мелочь как озеленение и высаженные молодые деревья, потом на парки и клумбы, и усвоить, что Донецк теперь - не город миллиона роз, а город двух миллионов роз.



Даже в захудалой макеевской Гвардейке, которая, находясь межу Донецком и Макеевкой, при Украине нафиг не нужна была обоим городским советам, сейчас есть освещение, нормальные остановки с крышами и скверы без непроходимого кустарника.



За 25 лет "незалежностi" в Гвардейке нормально никогда даже не клали асфальт. Разве что только на людей клали. Помню в 2002-ом, еще при Кучме, несколько кварталов всю зиму были без отопления, потому что угольную котельную развалили, а газовую "забыли" достроить.



Несколько тысяч людей разом включили электроприборы, после чего старенькие трансформаторы "легли". Народ вдобавок остался без электричества, и греться можно было только под одеялом.



Некоторые ставили в квартирах палатки, чтобы не замерзнуть во сне. Я серьезно. Хотя некоторые мерзли насмерть, в том числе и дети.



Все это никого не волновало, а в исполкоме говорили, что "коштів бракує", и даже пункты обогрева - расточительство для бюджета. Про ремонт трансформаторов вообще говорить не буду.



Какой там асфальт с березками, когда люди без тепла, света и воды зиму пережидают? Правильно, что там той зимы, она ведь короткая. Десятки холодных смертей - не проблема, а зимние издержки.



И это лишь один эпизод из моей юности, когда, казалось бы, после развала СССР Украина немного стала на ноги, но люди по-прежнему были ей не нужны. И таких примеров у меня еще уйма.



Но хочу обратить внимание на сегодняшние реалии. Разве руководство Республики может себе позволить подобную халатность и откровенный цинизм по отношению к народу? Разумеется есть свои нюансы, но наши руководители еще только учатся, и нужно отдать им должное, они действительно стремятся к положительному результату.



Пусть не так как мы этого хотим, но восстановительные работы ведутся. И даже такая мелочь, как 219-ые трубы для гвардейской теплотрассы, сейчас бы нашлись. Об этом я знаю не понаслышке, потому что по работе имею возможность наблюдать обеспечение изнутри. Обеспечению тоже далеко до идеала, но это гораздо больше, чем при Украине.



Однако любая возникшая в сети тема подвергается в народе жесткой критике. Ведь в любых, даже самых положительных, реалиях более развитых стран найти плохое очень легко. Этим никого не удивишь.



Но многие целенаправленно ищут негатив и жирной линией подчеркивают его. А если его не находят, то все равно пишут свой дежурный коммент, потому что их организм привык опорожняться по расписанию. И чем младше, тем больше негатива.



Ведь ребята до 25 лет особо не знают с чем сравнивать. А в самые сложные годы их либо еще не было, либо они помнят только игры с друзьями.



Все что было мной описано выше - всего лишь малый результат работы. Но обратите внимание на всю картину целиком. Или рост экономики на 22% за год это вообще ни о чем?



Я специально для вас даже составил некоторые…



…Экономические итоги года



Если бы не введение внешнего управления, против которого рыдали скептики, не слыхать нам новости о экспорте в зарубежье, и не были бы открыты предприятия, которые закрыли еще до войны.



Республика не создавала бы совершенно новые отрасли, которых, к слову, никогда не было на всей Украине. Тем более, Республика не восстанавливала бы то, что так и не восстановили после развала СССР ни Украина, ни Россия.



А точнее, Донбасс получил возможность развития собственного станкостроения, которое с большой вероятностью сможет составить конкуренцию Европе и Китаю на территории РФ.



Россия производит всего 3 % используемых станков, а остальные закупает за рубежом. Проблема РФ в том, что российское станкостроение за прошлые годы было практически уничтожено.



Преимущество же Донбасса в том, что за 25 лет мы буквально законсервировали станкостроение и практически не трогали этот сегмент, и сумели в полной мере его сохранить.



Именно эта рыночная ниша в РФ в перспективе позволит Республикам довольно хорошо пополнить собственный бюджет и на долгое время закрепиться на рынке станкостроения.



К слову, об остальной тяжелой промышленности я промолчу. Вы и без меня знаете результаты.



Так же заметно развитие в химической промышленности и электроэнергетике. Электричество имеется с избытками и генерируется в ЛНР. Угольная промышленность, не смотря на свое нынешнее состояние, стала прибыльной.



Напомню, что при Украине она считалась дотационной и поглощала 12 млрд. в год. Как сказал Тимофеев: "Никакого сверхсекрета нет. Просто прекратили воровство". Вернее, навелся порядок в кругах чиновников.



Для развития торговли и привлечения инвесторов также провелась огромная работа. Прошла разработка и внедрение торгово-электронной площадки.



Это целостный виртуальный механизм или даже средство коммуникации, где каждый уже сегодня может найти себе и партнера, и потребителя, и рынки сбыта.



Что-то вроде общего реестра бизнеса и сотрудничества в интернете, который позволяет Республике быть более открытой и притягательной для партнерства.



Площадка имеет элементы ценообразования, где каждый может выставлять свой собственный ценник, что повышает конкуренцию, и как следствие, снизит общие цены в Республике.



Благодаря торгово-электронной площадке, в реестре уже сегодня могут регистрироваться инвесторы, товары, услуги и предприниматели.



Виртуальный реестр уже в этом году начал давать свои положительные результаты. Можете сами проверить. Или вы опять хотите сказать, что это сделано зря?



Сельское хозяйство и экология



Глядя на результаты прошлого года, лично я могу с уверенностью и жирной линией подчеркнуть гиперактивное развитие сельского хозяйства.



Вероятнее всего, это вызвано простоем привычной нам промышленности в первые 2 года нашей независимости, ведь необходимо было развивать те отрасли, из которых можно было выжать хоть какую-то копейку.



Как показывает время, годы тяжелого кризиса привнесли и свои очень положительные моменты.



К примеру, Республика взяла курс на развитие собственного садоводства, что позволит нам не только стать независимыми от импортных фруктов, но и составлять конкуренцию.



Уже давно началась закладка крупнейшего садоводческого комплекса в Республике общей площадью 87 га, где начали выращивать 5 сортов яблок. На площади 10 га высадили 7000 молодых деревьев, число которых достигнет 32 тыс. В перспективе еще высадка вишен и персиков.



Тепличным хозяйством Зугрэса было выращено и поставлено на продажу более 1 тыс. тонн помидоров по стоимости ниже оптовой. При этом они выращены без применения химикатов и экологически чистые.



В планах развития стоит вопрос о выделении под овощи до 250 га закрытого и 26 тысяч га открытого грунта.



Подумать только, разве можно было предположить лет 5 назад, что Донбасс перестанет потреблять запорожские и херсонские овощи и фрукты и станет на путь полной самодостаточности!?



Уже сейчас мы твердо доказываем свою самодостаточность, о которой говорили перед референдумом 4 года назад. И дело касается отнюдь не только садоводства, но и животноводства.



Реализация мяса составила 1.4 тыс. т., что втрое (!) больше показателей 2016 года. Птицеводство вообще переживает невиданное ранее развитие, для чего ведутся постоянные закупки оборудования и новые породы птицы, которых за прошлый год было закуплено более 20 тыс. голов.



А одно из современных видов нового оборудования уже в этом году позволит увеличить производство в 2,5 раза. Производительная мощность составляет порядка 6,5 тысяч голов птицы в час.



Только один Зугрэсский племптицерепродуктор с начала текущего года продал товарным фабрикам Республик и их населению 1,2 миллиона голов суточных цыплят.



Кроме молодняка лучшего кросса, птицеводы Зугрэса в 2017-м реализовали 7 млн. яиц. Более того, предприятие готово вдвое увеличить свое производство. И это показатели только одного предприятия. Чего говорить о всей отрасли…



Также, кроме всего спектра развития, руководство обеспокоено экологическим состоянием Республики. Ведь за годы киевского управления это направление, считай, являлось средством отмывания денег и разворовывания госказны. Халатность в отношении экологии может привести к экологической катастрофе.



В ДНР было решено в 2 раза увеличить площадь лесов, что значительно улучшит экологические показатели региона.



Только за прошлую весну, было восстановлено 5000 га леса и потрачено 148 млн. рублей. Высажено 30 тыс. деревьев, 33 тыс. единиц кустарника, засеяно 500 000 м? газона и отремонтировано 2,5 тысячи детских и спортивных площадок.



Это само по себе говорит о том, что руководство не пользуется схемой "…хоть трава не расти", а действительно заботится о нашем общем будущем. Это вам не вырубка кругляка в Западной Украине, за которую МВФ обещает подбросить деньжат, а затраты на перспективу.



Донбасс всегда был промышленным и экономическим локомотивом Украины. А до существования оной он стоял на одном уровне с остальными промышленными гигантами Союза.



И вы что, думаете, мы действительно скатимся? Нет, мы, всем смертям назло, по старой традиции будем карабкаться выше, чтобы с вершины снисходительно взглянуть на хнытиков и в очередной раз доказать, что Донбасс на колени никто и никогда не поставит!



И если вы, все же не поняв, спросите: куда катится ДНР, я отвечу: ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ!



Алексей Гумилев, специально для "Русской Весны" Источник - Русская весна

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