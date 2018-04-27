Судьба узбекского поэта и драматурга Усмана Насыра. Восстановление правды истории, - Б.Мусаев

11:34 29.04.2018 Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВДЫ ИСТОРИИ



КАК ПОВЕСТКА ДНЯ НА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА.



"...Только полная правда

Жива и права.

А неполная правда -

Пустые слова"

(Анатолий Жигулин. ПРАВДА)



Вместо вводного слова.



Для каждого человека такие знакомые слова, "никто не будет забыт". Они являются высокими, ибо несут в своем содержании глубокий смысл. Особенно волнующе они с звучат в дни, когда вспоминают павших , при открытии мемориальных комплексов, памятников, Не знаю, кто как, я же задумываюсь над смыслом этих слов, отнюдь не только в знаменательные официально установленные дни (всем известные по календарю), когда проводятся торжества, произносятся речи по этому случаю.



Больше скажу, когда я задумываюсь над смыслом все тех же самых слова, то мои размышления, по обыкновению, приобретают конкретную направленность. Они относятся не к миллионам павших, а к конкретным личностям, которые по собственной воле сделали свободный выбор во имя идеи, т.е. жили ради идеи, совершали поступки -деяния , стремясь воплотить свои идеи в действительность. Вот, возьмем ... целую плеяду героев - джадидов , репрессированных писателей и поэтов -цвет национальной интеллигенции и интеллектуалов Узбекистана ... Но следует констатировать, что не они, к сожалению, являются властителями дум, двигателями поступков и поведения в целом всего общества. Героями нашего времени выступают совсем другие люди с иными парадигмами мышления, нежели, например, М. Бехбуди, А. Фитрат, Ф. Ходжаев. Безусловно, на поверхности выглядит так, что в пантеоне героев они занимают первые места, будто они и их идейное наследие составляют национальное духовное богатство, но поглядите, так ли на самом деле, если...



I



НА ЧТО ЖЕЛАЮ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? К ЧЕМУ КЛОНЮ? О ЧЕМ Я?



Да, все о том же, что по форме соблюдены ..., формально никто не забыт. Вот ведь официально будто реабилитированы те наши истинные герои, восстановлены их честь, ... даже официально установлены дни для поминовения , дни, когда произносятся речи В действительности, разве одни те же реалии настоящего дня Узбекистана, прежде всего, связанные с состоянием общественного сознания не без явных проявлений (признаков) "стадного единомыслия", фактически доминирующие в нем ценности, не свидетельствуют о том , что мы рассекли и не перестали рассекать живое тело Правды о прошлом, оправдывая все гнусности ложью и полуправдой.



Я так думаю, что повседневная жизнь подскажет (подсказывает) каждому, имеющими глаза и уши, у которого, конечно, не омертвела совесть, что он воочию ныне видит, слышит, ощущает и понимает: общество ведет себя в отношении этих героев подобно прохожему, остановившемуся перед памятником, чтобы лишь поглядеть на него извне. Если наблюдалась бы иная картина, т.е. я не прав, то не видели и не слышали, не осознавали и не осязали присутствие смердящего духа мертвечины, засилье наследников больших и малых палачей. Больше того, сделанный мной данный вывод требует дополнения следующим суждением - постулатом.



Сработали механизмы ретрансляции палачей, людей -мертвяков, как носителей мертвых идей, читай, ретрансляции их идеологии и соответственно нравов.



Если быть точнее и проявить политкорректность, то речь идет о том, что наше общество больное, оно поражено изнутри циррозом совести Все же не факт, что это неизлечимо и мы обречены .на дальнейшую деградацию, так как есть путь выздоровления - это осознание, что причины наших бед происходят от лжи и полуправды.



Повестка дня на сегодня и завтра, на мой взгляд, заключается в том, чтобы восстановить Правду Истории и тогда изменится общество к лучшему, потому что родится свободный человек с адекватным (само)сознанием, памятью,...



Впрочем, читатели, соображайте сами, пораскиньте (пошевелите) мозгами, ознакомившись с нижеследующими текстами из Сетей. Читайте внимательно, думайте и они вам о многом скажут, главное, послужат в качестве ключа к поискам ответов, возникших вслед за моим вышеизложенным суждением - постулатом .........



II



В качестве затравки к разговору и информации к сведению, к размышлениям предлагаю нижеследующие материалы, извлеченные из Сетей. Они касаются узбекского поэта, переводчика и драматурга Усмана Насыра (1912-1944), которого называли "Пушкиным Востока", "нашим Лермонтовым"



ПОЛАГАЮ, ЧТО ЕГО ЖИЗНЬ И ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА, ДАЮТ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАЧАЛА НАШЕГО РАЗГОВОРА НА ПРЕДМЕТ ОЗАГЛАВЛЕННОГО И ОБОЗНАЧИТЬ ЕГО (ПРЕДМЕТ) КАК АКТУАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ.



ЕСЛИ ВЕСТИ ЭТОТ САМЫЙ НАШ СЕГОДНЯШНИЙ ( И ПОСЛЕДУЮЩИЙ) РАЗГОВОР(Ы), А ИМЕННО, О НЕОБХОДИМОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВДЫ ИСТОРИИ , ПОГРУЖЕНИЯ В ГЛУБИННЫЕ ПЛАСТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВОССОЗДАНИЯ "ОЧЕЛОВЕЧЕННОЙ" КАРТИНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО, ТО СТАНЕТ ЯСНО: БЕЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТАКОВОЙ ПРАВДЫ И КАРТИНЫ, СКАЖЕМ ТАК, НЕ СЕРЬЕЗНО ДУМАТЬ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ "НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ", ХОТЯ ФОРМАЛЬНО ...



ПОВТОРЮ, "НЕ СЕРЬЕЗНО ДУМАТЬ", ИБО ПРАВ ТОТ ЖЕ САМЫЙ АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН, НАПИСАВШИЙ О ПРАВДЕ, что она, ПРАВДА



"..Это тело живое-

Не сладкий период,

Чтобы резать и брать

Подходящий кусок"



Информация к сведению и размышлению -1



Усман Насыр родился в Намангане. Потом жил в Коканде. Учеба в начальной школе, затем в новометодном интернате, первые шаги в литературе охватывают время до 1929 года. Уже в начале 30-х годов он прославился как поэт, сумевший внести в узбекскую поэзию новые веяния, свое видение окружающего мира.



В 1932 году вышел его первый поэтический сборник "Беседа с солнцем", в следующем - сразу две книги - "Мобилизованные строки" и "Страна тракторов", в 1935 году - "Сердце", в 1936 году - "Моя любовь", которые взволновали поклонников поэзии. О нем заговорили везде. Московские газеты с восторгом восклицали: "На Востоке появился Пушкин". Его произведения переводились на разные языки, стихи и поэмы заучивались наизусть, а переводы "Бахчисарайского фонтана" А. Пушкина и "Демона" М. Лермонтова считались непревзойденными.



Усману Насыру было 18 лет, когда он удивил литературную общественность своим первым драматургическим произведением - пьесой "Назирджан Халилов". А через год появились пьесы "Зафар", "Победа" и "Враг", в 21 год он написал пьесу "Атлас". Они стали явлением в молодой узбекской драматургии и отражали самые злободневные темы времени.



27 января 1937 года литературная общественность республики широко отметила 10-летний юбилей творчества молодого поэта, а через полгода в Союзе писателей прошло собрание, где рассматривалось "поведение поэта". И через два дня, уже исключенный из рядов писателей, он был арестован. Это было 13 июля 1937 года. По приговору с клеймом "врага народа" Усман Насыр был сослан. Впереди его ждали Златоустская тюрьма, лагеря Владивостока, Магадана, Мариинска. В 1943 году он оказался в сибирских лагерях, находящихся на территории нынешней Кемеровской области.



20 августа 1940 года из Магадана Усман Насыр отважился отправить на имя Сталина заявление, в котором просил пересмотреть его "дело". Известил "отца народов", что даже будучи в застенках, он написал "роман в стихах, три пьесы и ряд стихотворений". И восклицал: "Я еще молод! Я полон творческих сил! Я должен творить во благо народа! Я не виноват!"…



Это заявление было рассмотрено Сталиным, Берией, завизировано ими. Глава Узбекистана получил распоряжение пересмотреть "дело" Насырова Усмана. К концу 1944 года была создана комиссия, в состав которой вошли профессор Боровков, поэт Максуд Шайхзаде и главный редактор тогдашней газеты "Кизил Узбекистан" Сиддик Раджабов. Комиссия признала Усмана Насыра невиновным и реабилитировала его. Но, к сожалению, поэта уже не было в живых. Он скончался еще 9 марта 1944 года, а 15 марта похоронен на кладбище в селе Суслово, ныне "Первомайское" Кемеровской области.



Ежегодно в Кемерове и Кемеровской области проводятся литературные чтения, посвященные памяти поэта, есть музей, называемый музеем Усмана Насыра, где читаются стихи поэта, переведенные на русский язык поэтами Кузбасса и изданные сборниками в Кемеровском издательстве.



20 августа 1940 года из Магадана Усман Насыр отважился отправить на имя Сталина заявление, в котором просил пересмотреть его "дело". Известил "отца народов", что даже будучи в застенках, он написал "роман в стихах, три пьесы и ряд стихотворений". И восклицал: "Я еще молод! Я полон творческих сил! Я должен творить во благо народа! Я не виноват!"…



Это заявление было рассмотрено Сталиным, Берией, завизировано ими. Глава Узбекистана получил распоряжение пересмотреть "дело" Насырова Усмана. К концу 1944 года была создана комиссия, в состав которой вошли профессор Боровков, поэт Максуд Шайхзаде и главный редактор тогдашней газеты "Кизил Узбекистан" Сиддик Раджабов. Комиссия признала Усмана Насыра невиновным и реабилитировала его. Но, к сожалению, поэта уже не было в живых. Он скончался еще 9 марта 1944 года, а 15 марта похоронен на кладбище в селе Суслово, ныне "Первомайское" Кемеровской области.



Усман Насыр. Одна из последних фотографий поэта в Гулаге (фото 1)



Информация к сведению и размышлению -2



"Усман Насыр - земляк поневоле" - под таким названием в Литературно-мемориальном Доме-музее В.А.Чивилихина прошел урок литературного краеведения, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий.



В нем приняли участие студенты Мариинского многопрофильного техникума вместе с руководителем группы, преподавателем истории Немеровой Ириной Борисовной.



Встреча началась с Минуты молчания в память о людях, безвинно пострадавших от сталинского террора. Затаив дыхание, как в почетном карауле, стояли юноши и девушки. Метроном словно отсчитывал последние мгновения жизни не вернувшихся из тюрем и лагерей.



Очень убедительно и актуально прозвучали строки из Обращения президента В.В.Путина ко всем россиянам и людям всего мира: "…никакое развитие страны, никакие ее успехи и амбиции не могут достигаться ценой человеческого горя и потерь. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни. И репрессиям нет оправданий".



Участники урока (фото 2) познакомились с трагическими страницами истории родного края (из книги кузбасского писателя Сергея Павлова "Кузбасская Голгофа"), который в 30-50 годы для многих людей стал краем тюремным, сибирским "Архипелагом ГУЛАГа". Ведь через подразделения Сиблага в те годы прошло около 2,5 миллиона человек. В числе репрессированных заключенных в Сусловском отделении ИТЛ Мариинского района с 1943 по 1944 годы находился молодой, но уже известный у себя на Родине, узбекский поэт, переводчик, драматург Усман Насыр, которого в те годы называли "Пушкиным Востока", "нашим Лермонтовым". 7 лет жизни было отпущено поэту в лагерях НКВД, 7 кругов странствий по жес токому "гулаговскому аду" из 10 лет, определенных судом.



История судьбы одаренного и независимого узбекского поэта, нашего "земляка поневоле" потрясла всех присутствующих, вызвала у них непередаваемые чувства сострадания, сопереживания, боли.



Благодаря кузбасским поэтам, Борису Бурмистрову, Валентину Махалову, Валерию Зубареву, Виктору Баянову, стихи погибшего за колючей проволокой Усмана Насыра сегодня известны в России.



Немерова И.Б., член Клуба любителей поэзии "Мариинск сокровенный", прочитала свое стихотворение, посвященное узникам лагерей:



О, сколько было их - "врагов народа"!

Сегодня всех, конечно, нам не счесть,

Но в них была "особая порода",

Что проявлялась в словах: "Родина и честь".

За преданность, талант и свои знания,

Расплатой многих стала сама жизнь.

Они сейчас лишь обрели признанье,

А уходя, шептали близким: "Продержись!"

Те продержались и учли уроки.

О репрессированных с болью говорят.

Мы осуждаем оголтелость и пороки,

Увы, былое нам они не возвратят!



Ирина Борисовна решила, что вместе с ребятами надо побывать на могиле поэта Усмана Насыра в с. Первомайском и у Закладного камня по Томскому тракту.



Кладбище Сусловского отделения Сиблага (Кемеровская обл.Мариинский р-н. Первомайский п.) в 3 км от поселка (к востоку) - (фото 3)



Ведь сегодня для тех людей, которые пострадали от тоталитарной системы государства, мы можем сделать единственное: помочь оставшимся в живых, окружить их вниманием и заботой, и долго помнить об ушедших и невернувшихся. Говоря словами поэта, "им наши слезы и скорбь, наша вечная память!"



Источник: http://mariinsk-tur.ru/



Информация к сведению 3



Фрагмент отклика ташкентской журналистки Лейлы Шахназаровой на статью российского журналиста Ефрема Рябова.



"Рем, в твоих материалах всегда такие поразительные факты (видимо, есть доступ к редким источникам), что, наверно, только ты и сможешь ответить на вопрос, на который давно ищу ответа. Когда готовила свою статью об Усмане Насыре (https://nuz.uz/moi-uzbekistancy/4155-serdce-ty-moy-saz.html), столкнулась с тем, что все источники глухим молчанием обходят вопрос, как же случилось, что этого талантливейшего поэта, подающего блестящие надежды, признанного в Москве, активно переводимого на русский язык, удостоенного, при своей молодости, завидного признания, вплоть до торжественных чествований всей литературной общественностью Узбекистана, - вдруг вот так, в одночасье, уничтожили, "погасили", буквально в одну ночь, сослав умирать в далеком северном лагере? Понятно, что разгадка кроется как раз в этой неслыханной для 25-летнего поэта популярности, которую его собратья-литераторы зарабатывали многими годами и службы, и выслуживания, а зависть, как известно, толкает на любые подлости. Но все-таки - были ведь конкретные виновники, авторы доносов. Столько тайн открывается в последние годы, а вот кто погубил "узбекского Пушкина" - об этом я нашла в Сети только одно упоминание, с прямым указанием имени. Имени знаменитого узбекского поэта, нашего классика, памятник которому стоит в самом центре Ташкента. Если это действительно так, тогда понятно, почему его память у нас не хотят чернить этими разоблачениями. А написали об этом, приведя достаточно убедительные доказательства, потомки самого Усмана Насыра, которые, видно, в любом случае не желают молчать. Обращалась с этим вопросом к нашему знаменитому знатоку-краеведу, но он, видимо, не желая признаться в своей неосведомленности, уклонился от ответа. И если уж не прольет свет на эту загадку такой дотошный и глубокий исследователь, как Ефрем Рябов, - тогда, похоже, и обращаться больше не к кому…"



Далее ей ответил Ефрем Рябов



- "Спасибо, Лейла, на добром слове. К сожалению, с делом Усмана Насыра не знаком. Лично был знаком с одним человеком, который вместе с ним сидел и очень положительно о нем отзывался. Это С.В.Розенфельд, я о нем писал в материале "Колымский комсомолец из Ташкента" https://nuz.uz/moi-uzbekistancy/4441-kolymskiy-komsomolec-iz-tashkenta.html Для того, чтобы что-то конкретное говорить о деле Усмана Насыра, с материалами надо знакомиться по архиву компетентных органов,- не всегда есть такая возможность. К сожалению, как видим, человеческая психология такова, что мелкие страсти довлеют, люди писали доносы, а чекисты 30- х годов воспринимали доносы как фактологию. И единственная партия тех времен это дело поощряла. Литературный спор - это всегда хорошо, позитивно и прогрессивно, да только, так уж получилось, что литературные перестрелки у нас переросли в реально кровавые дела-папочки. Грустно все это. А теперь, как бы, не хотят очернять литературные авторитеты".



Вместо P.S.



Сейчас я сижу на веранде 8 этажа своей квартиры, раскрыл окна и смотрю вниз, где таджик -махалля "Гузаль". Там сады оделись в ослепительно белые и сиреневые одежды . Я вдыхаю запахи, чувствую как дышит родная земля. Кружит голову и мысли невольно о том, что это моя 74 -я весна, что, в этот год, 74 года назад,



когда я родился, весной того же 1944 года умер в лагере Гулага поэт Усман Насыр, написавший в лучшие юные годы своей жизни вот это стихотворение



МОЙ САД



О, мой сад!

Прекрасен он!

Весь лучами озарен

Как его цветы люблю.

Я их пью.

На душе

Весенний звон…

Весь лучами озарен.



Если жизнь сорвет, как лист,

Меня будет помнить сад.

За труды мои воздаст,

Из цветов меня создаст…

Даже через тысячу лет

Будет помнить меня сад.



И зазвучат мои стихи.

На века останусь жить!

Будущую жизнь свою

Поколеньям отдаю,

Тем, кому мой сад растить,

Я ж в нем вечно буду жить!

О, как долговечен он!

Весь лучами озарен!



УСМАН, ДОРОГОЙ, ЧИТАЮ ТВОИ ЭТИ СТРОКИ И ЖИЗНЬ ВОСПРИНИМАЕТСЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ, вопреки...., КАК ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ МОЕГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ЗЕМЛЕ, КАК МГНОВЕНИЕ -ВЕЧНОСТЬ



УСМАН, РОДНОЙ , Я ЧИТАЮ НЫНЕ ТВОИ СТРОКИ И ТАКОЕ ВОЛНЕНИЕ, ТАКИЕ МЫСЛИ О ЖИЗНИ, ....НЕТ СЛОВ, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ГЛУБИНУ БЛАГОДАРНОСТИ СПАСИБО, ЧТО ТЫ БЫЛ ТАКОЙ И ЖИЛ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ, ЛЮБИЛ, ТВОРИЛ ...



Бахадыр Ф. Мусаев 28-29 04. 2018 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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