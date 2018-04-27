Модернизация ТЭЦ: Будет ли рассмотрена ответственность всех кыр-экс-премьеров? - Ч.Исмаилова

11:00 29.04.2018 Модернизация ТЭЦ: Будет ли рассмотрена ответственность всех экс-премьеров? Или прикроют кого-то…



Депутатская комиссия по изучению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и расследованию рационального использования китайского кредита на модернизацию теплоэнергоцентрали сегодня проведет очередное заседание.



Как отметили парламентарии, будет рассмотрен вопрос причастности экс-премьер-министров к этому вопросу.



За время реконструкции ТЭЦ сменилось 4 премьер-министра: Жанторо Сатыбалдиев, Джоомарт Оторбаев, Темир Сариев, Сооронбай Жээнбеков.



В 2013 году правительство Кыргызстана, возглавляемое премьер-министром Жанторо Сатыбалдиевым, подписало соглашение с китайской компанией ТВЕА. В апреле 2014 года компания ТВЕА начала реконструкцию ТЭЦ. За процессом работ по модернизации наблюдал уже кабинет министров во главе с премьером Джоомартом Оторбаевым.



В 2015 году специалисты TBEA демонтировали старые котлы и турбоагрегаты. А затем занялись строительством нового здания. За этим наблюдало правительство Темира Сариева.



Уйдя в отставку, Темир Сариев передал дела будущему президенту страны Сороонбаю Жээнбекову. Именно на его период деятельности пришелся заключительный этап реконструкции теплоэнергоцентрали.



Член депутатской комиссии Акылбек Жамангулов перечислил ряд звучных фамилий, имеющих отношение к аварии, среди которых 4 премьер-министра Жанторо Сатыбалдиев, Джоомарт Оторбаев, Темир Cариев, Сапар Исаков, а также Токон Мамытов, Кубанычбек Турдубаев, Осмонбек Артыкбаев и другие лица.



При этом причастности нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова, возглавлявшего правительство в 2016 -2017 годы, по словам депутата, не имеется. Это заявление вызвало определенные вопросы.



К примеру, как можно говорить о непричастности экс-премьера С. Жээнбекова, если все основные мероприятия по модернизации, а также завершение всего этого процесса были сделаны именно в его период работы? Неужели тогдашний премьер заранее открестился от проекта и не уделял ему внимания? Судя по пресс-релизам, экс-глава кабмина ознакамливался с ходом модернизации ТЭЦ. Тогда, получается, лукавят депутаты? Как могло должностное лицо, целый глава правительства не быть в курсе происходящего у него под боком? Он ведь ушел с должности премьера 21 августа, аккурат перед открытием модернизированной ТЭЦ. Такими заявлениями депутаты просто вводят в заблуждение общественность.



Последние несколько недель идут активные посадки тех или иных должностных лиц по уголовному делу, связанному с ТЭЦ. Расследование находится в активной фазе. Экс-премьер-министры, что ни день, ходят на допросы следователей. Поэтому возникает закономерный вопрос, пригласят ли на допрос нынешнего главу государства.



Общественность заинтересована и требует объективного и справедливого расследования этого дела. Именно объективного, а не по принципу "своих мы прикроем", а "те пусть отвечают".



В соцсетях уже пошли сливы о том, что идет намеренное уничтожение определенных документов, имеющих отношение к президенту КР по ТЭЦ. И такие сливы могут нанести вред имиджу и репутации С. Жээнбекова, поэтому депутатская комиссия должна быть беспристрастна.



Поэтому комиссии также хочется пожелать, чтобы была дана действительно правдивая оценка причастности и ответственности премьер-министров к этому громкому делу. Если и на этот раз парламентарии проявят беспринципность, исходя только из политической конъюнктуры, замяв и умолчав реальные факты, то законодательный институт в очередной раз потеряет доверие народа.



В этом деле нужна принципиальная позиция, не должно быть неприкасаемых в Кыргызстане, какую бы должность он не занимал. Об этом, кстати, часто говорит президент С. Жээнбеков.



Автор: Независимый журналист Чолпон Исмаилова

Ой-пикир

27 апреля 2018

Источник: oipikir.com Источник - gezitter.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524988800

Новости Казахстана

