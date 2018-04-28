Двоевластие в Конституции Киргизии – бомба, - Жумагул Сааданбеков

10:02 29.04.2018 Известный общественный и политический деятель Жумагул Сааданбеков выражает тревогу, что конкурентные отношения между президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и ушедшим премьер-министром Сапаром Исаковым продемонстрировали кризис двоевластия в Кыргызстане, и если не устранить угрозу, он повторится. По его мнению, в Кыргызстане требуется власть одного авторитетного руководителя.



Ж. Сааданбеков: У нас вполне может повторится такая же ситуация, как в Армении. Шесть лет назад с участием Атамбаева, Отунбаевой, Текебаева написана Конституция. Писали они от чистого сердца, чтобы избавиться от семейно-клановой системы Акаева и Бакиева. Но допущена ошибка – оставили власть президента и премьер-министра, не перешли полноценно к парламентской республике, не сделали власть президентско-парламентской, оставили где-то на перепутье, устроив двоевластие. Это бомба. Мы уже видели отдельные последствия.



События, которые происходят в Армении, могут произойти у нас. Атамбаев тоже, оказывается, так думал. Намеревался превратить президента в английскую королеву, сам пришел во главу партии. Затем стал бы премьер-министром, а если не стал, то поставил бы своего человека, чтобы управлять Кыргызстаном еще шесть лет. Ну а президент сидел в углу и плакал подобно президенту Молдовы.



Впереди есть два пути. Первый – перейти к полноценному парламентскому управлению, тогда как в Германии, Армении президента будет избирать парламент. Тогда придется изменять Конституцию. Или же второй путь – возвратиться к своей ментальности, существующим на протяжении многих веков культурно-национальном особенностям. Нам свойственно уважать одного человека, подчиняться одному руководителю. Авторитет. Когда говорят авторитет, то начинают бредить об авторитаризме. Что такое авторитаризм? Это власть авторитета. Это авторитет Дэн Сяопина, Усубалиева, Раззакова. Мы уже видели власть без авторитета. И видели неоднократно. Поэтому мы должны вернуться к президентско-парламентской власти. Надо сделать основой Конституцию 1998 года и внести коррективы.



Би-Би-Си: Новый президент формирует свою команду, сменил главу правительства, руководителей силовых структур. В парламенте сформировалась коалиция сторонников президента. Если идет двоевластие, тогда почему усиливается президентский лагерь?



Ж. Сааданбеков: К этому все идет. Жизнь сама по себе переваливает власть в сторону президента. По Конституции, все в руках премьера. Так начал Сапар Исаков. На следующий день назначил на должность уволенного президентом Суйунбаева. Вот в чем шутка. Что это будет за руководство, если схватываются между собой президент и премьер?



Действия, связанные с Болотом Суйунбаевым, расцениваются как конфронтация между двумя властями. Премьер-министр, опираясь на Конституцию, посчитал, что это его право, назначил угодного ему человека на должность. Президент посмотрел и понял, что так не годится. По этой причине не надо кричать про парламентаризм, думаю, что все исправится.



Жээнбеков действует правильно. Не выступает с эмоциональными заявлениями и делает свое дело. Назначает подходящие ему кадры. Однако в дальнейшем все равно надо проводить референдум. Надо изменить Конституцию, без этого нельзя. В 98% странах мира – президентская власть. И только в отдельных западных странах установлена парламентская власть. Это страны, где на протяжении 300-400 лет развивается демократия, дошедшая до нас совсем недавно. Но мы действовали им в подражание, в итоге очутились в сегодняшнем положении. Смех сквозь слезы..



Би-Би-Си: Вы говорите, что в большинстве стран мира президентская власть. Но ведь президент Жээнбеков заявляет, что укрепит парламентаризм...



Ж. Сааданбеков: Заявляет, но работают президентские механизмы. Завтра-послезавтра скажем: или сиди как британская королева, или внеси коррективы.



Би-Би-Си: До и во время выборов Жээнбеков заявлял, что будет продолжать политический курс предыдущего президента. Не показывают ли последние события, что Жээнбеков выбрал другой путь?



Ж. Сааданбеков: Есть объективная сторона жизни. Хотя старается продолжить атамбаевский курс, есть поток, течение. С самого начала была неправильно проводимая политика. Президент теперь понял, что ему отвели роль молчаливого наблюдателя. Оказался совестливым джигитом, более года молча работал главой правительства. После того, как стал президентом, один за другим последовали атаки, в том числе со стороны премьера. Жизнь раздает тумаки и таким образом направляет на правильный путь.



Би-Би-Си: Во время пребывания во власти Атамбаев вступил в пикировки с двумя лидерами: Эрдоганом и Назарбаевым. Возникала конфронтации. Как вы думаете, какой след оставили они во внешней политике Кыргызстана?



Ж. Сааданбеков: Оказали очень негативное воздействие. Мы видели, что говорили Эрдоган, Назарбаев. Я думаю, что против Назарбаева подтолкнули друзья из Москвы, потому что отношения между ними двумя не самые хорошее. Казахстан отказался от кириллицы, дислоцирует американскую базу в Актау, американские катера уже бороздят Каспий.



Казахстан тоже можно понять. Является сильным, большим государством. Не хочет быть вассалом России. Намеревается проводить самостоятельную политику. Не так давно продемонстрировал нейтральную позицию в ООН. Если бы там вздумал заступаться за Россию, то завтра Америка создала бы трудности для Казахстана. До этого решился вопрос с 22 млрд долларов. На следующий день все это было бы перекрыто. Это жизнь. Казахи думают о своих национальных интересах и проводят такие действия. Но надо ли нам пикироваться, если кто-то нас науськает? Что нам делить с казахами? Что тут такого, если принял Бабанова? Президенту можно было и не обращать внимания. Видели, что было с Эрдоганом. Про Каримова сказал, что умрет в течение 3-х лет. Все это неправильно.



Но самый большой недостаток оказался в характере. Порывист, вспыльчив. А ведь с организаторскими способностями, патриотизмом, хозяйственностью все в порядке. Много сделал хорошего. Но подвел характер. Не может совладать с языком.



Би-Би-Си: В настоящее время активизируются попытки добиться пересмотра уголовных дел, возбужденных на ряд политиков...



Ж. Сааданбеков: Потому что все это было скомкано, невразумительно. Я не понял, за что посадили Талгарбекова, Каната Исаева, Дастана Сарыгулова, Кадырова. Надо было доказать, уточнить.



Не годится сажать по обвинению в государственной измене или противодействии, стоит что-либо сказать. Кто не говорит? Другое дело, если предприняты конкретные действия, начали что-то громить. Я вообще никому не верю, доказано или не доказано?



Би-Би-Си: Аксакалы всегда высказывали справедливое слово. Почему вы не говорили своевременно Атамбаеву, что идут неправильные действия, что он не прислушивается?



Ж. Сааданбеков: Я и говорил, и писал. Но в одиночку мало что удается. Кроме того, мы неоднократно посылали письма от имени Национального совета с подписями многих людей. Наверняка они и сейчас есть в аппарате президента. Но разве нас услышали? Письма или не доходили, или были проигнорированы. Мы даже обращались с предложением внести изменения в Конституцию и выборное законодательство. Но нас не приняли, более того, обозвали "акшакалами". Ни разу не пришел в Национальную Академию наук. А ведь академия, университеты – это золотая колыбель интеллигенции.



Автор: Абдыбек Казиев, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке

BBC. Кыргыз кызматы



28 апреля 2018 Источник - Кыргызская служба Би-Би-Си

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