"Сделка закрыта": Турция отмахнулась от угроз США ввести санкции за российские С-400

08:59 29.04.2018 Турция решила проигнорировать угрозы Вашингтона ввести санкции в отношении Анкары из-за ее планов по приобретению российских комплексов С-400. Турецкие власти настаивают, что их этим на напугать.



Об этом сообщает Press TV.



"Позиция „мы вводим санкции, если вы покупаете", не повлияет на Турцию. Турция не собирается с этим мириться. Если мы будем обсуждать, что мы вместе сможем сделать в будущем, то пожалуйста", - заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу после встречи со своим новым американским коллегой Майком Помпео на полях саммита НАТО.



Своими комментариями Чавушоглу поделился после того, как Помпео поднял вопрос о серьезных опасениях относительно планов Анкары по закупке зенитных ракетных систем С-400, а также после того, как постоянный представитель США при НАТО Кей

Бейли Хатчисон пригрозила "серьезными последствиями" за сделку с Россией.



Как отметил неназванный высокопоставленный американский госслужащий, Помпео призвал Турцию присмотреться к натовским системам взамен российских. Как подчеркивают США, С-400 несовместима с комплексами, которыми пользуются в странах НАТО.



Анкара подписала соглашение о покупке российских систем стоимостью $2,5 млрд в декабре прошлого года в рамках усиления оборонной способности Турции. Чавушоглу подчеркнул, что сделка по С-400 уже закрыта и что Анкара готова рассмотреть дополнительную закупку других комплексов у своих союзников.



"Мы закрыли сделку по С-400. Это дело решенное. Но нам нужно больше комплексов ПВО. И мы можем обсудить дальнейшие закупки", - цитирует Press TV главу турецкого МИД.



Бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что закупка российских комплексов - "национальное решение Турции", и призвал Вашингтон поддерживать диалог с Анкарой. Источник - rusvesna.su

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