Уральскую "статую дьявола" сделала древнейшая цивилизация Земли, заявили ученые

00:26 29.04.2018 Открытие может изменить представления о зарождении религии



Ученые из России и Германии установили возраст древнейшей из сохранившихся в мире деревянных скульптур - Большого Шигирского идола (статуи "дьявола"), найденного золотодобытчиками на одноименном торфянике Среднего Урала северо-западнее Екатеринбурга в 1894 году. Результат оказался удивительнее самых фантастических предположений - масс-спектрометр показал, что сделанному из цельного куска лиственницы истукану 11600 лет.



Шигирский идол представляет собой 3-5-метровую статую. По мнению российских археологов, это стилизованное изображение злых духов и главенствующего над ними "лесного дьявола", губившего первых поселенцев Урала. Туловище покрыто геометрическим орнаментом, вырезанным, по-видимому, каменными и костяными рубилами. На статуе вырезаны несколько личин - выделяются до восьми персонажей с "демоническими" руками и лицами.



Ученые отмечают, что статую создавали охотники-собиратели, а значит уже на том этапе развития человеческой цивилизации были сложные ритуалы, пишет РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Antiquity.



Шигирский идол оказался ровесником человекоподобных колонн и монументов, обнаруженных в турецкой Анатолии на месте одной из древнейших стоянок людей. Те жители Анатолии были фермерами, и именно с возникновением сельского хозяйства принято связывать зарождение цивилизации, религии и культуры. Находка ученых относительно уральской статуи "дьявола" может доказывать, что элементы культуры появились на более раннем этапе развития.



Степан Астахов Источник - МК

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