В Баку вспыхнул второй за день пожар в местном Trump Tower (видео)

00:01 29.04.2018 Первый пожар, длившийся около трех часов, был успешно потушен, пострадавших нет.



Второй пожар за день вспыхнул в офисном здании в Баку, известном как "Трамп тауэр", сообщили в МЧС Азербайджана.



Сообщается, что вновь загорелось не эксплуатируемое в настоящее время здание в Насиминском районе Баку, по улице Юсифа Сафарова, пожар в котором был потушен сегодня в первой половине дня.



Согласно информации, пожар удалось ликвидировать, однако на территории продолжают работать пожарные машины и бригады МЧС.



Напомним, что сегодня около полудня произошел пожар в офисном здании, известном как Trump Tower.



Как сообщили Sputnik Азербайджан в МЧС, информация о пожаре поступила на "горячую линию" ведомства в 12:10. На место происшествия были привлечены 25 единиц техники, около 100 пожарных. Длившийся около трех часов пожар был успешно потушен, пострадавших нет.



По словам замминистра МЧС Этибара Мирзоева, побывавшего на месте происшествия, пожар длился так долго из-за нехватки воды.



"На улицах столицы в эти дни наблюдаются пробки, препятствующие передвижению тяжелой противопожарной техники", - сказал он.





Источник - Sputnik

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