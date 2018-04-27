|В Киеве сам взорвал себя гранатой журналист-АТОшник Кукса
23:06 28.04.2018
СМИ сообщили о гибели журналиста при взрыве гранаты в автомобиле в Киеве
В результате взрыва гранаты в автомобиле в Киеве погиб 45-летний журналист Виталий Кукса, служивший в АТО, сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники.
По данным издания, за рулем машины Chevrolet при этом был безработный 24-летний Андрей Сероштан. Источники утверждают, что граната взорвалась в руке у Куксы.
По словам народного депутата Украины Игоря Мосийчука, погибший и пострадавший были отчимом и пасынком. "Это точно не теракт, а банальные семейные разборки", - написал он на своей странице в Facebook.
Кукса был мобилизован, служил в АТО и работал начальником управления по связям с общественностью и средствами массовой информации в Госспецсвязи, но в последнее время был безработным.
Ранее в полиции сообщили, что взрыв произошел в 22:20 (мск) на улице Михаила Драгоманова в Дарницком районе столицы Украины. По предварительным данным, в автомобиле марки Chevrolet взорвалась граната. Один человек погиб на месте, другой пострадал.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Пострадавший прооперирован, следователи еще не смогли с ним пообщаться. Отмечается, что личности находившихся в автомобиле установлены, они были между собой знакомы.