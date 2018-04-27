В Киеве сам взорвал себя гранатой журналист-АТОшник Кукса

23:06 28.04.2018 СМИ сообщили о гибели журналиста при взрыве гранаты в автомобиле в Киеве



В результате взрыва гранаты в автомобиле в Киеве погиб 45-летний журналист Виталий Кукса, служивший в АТО, сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники.



По данным издания, за рулем машины Chevrolet при этом был безработный 24-летний Андрей Сероштан. Источники утверждают, что граната взорвалась в руке у Куксы.



По словам народного депутата Украины Игоря Мосийчука, погибший и пострадавший были отчимом и пасынком. "Это точно не теракт, а банальные семейные разборки", - написал он на своей странице в Facebook.



Кукса был мобилизован, служил в АТО и работал начальником управления по связям с общественностью и средствами массовой информации в Госспецсвязи, но в последнее время был безработным.



Ранее в полиции сообщили, что взрыв произошел в 22:20 (мск) на улице Михаила Драгоманова в Дарницком районе столицы Украины. По предварительным данным, в автомобиле марки Chevrolet взорвалась граната. Один человек погиб на месте, другой пострадал.



По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Пострадавший прооперирован, следователи еще не смогли с ним пообщаться. Отмечается, что личности находившихся в автомобиле установлены, они были между собой знакомы. Источник - rbc.ru

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