 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп - милитарист-трус и Убийство дипломатии, - Э.Лимонов
22:32 28.04.2018

Посол России в США Анатолий Антонов назвал взлом помещений резиденции российского генерального консула в Сиэтле "недружественными действиями властей США".

Ну, это слабенько сказано - там же срезали замок. Это вообще-то кража со взломом - преступление, даже если судить его по стандартам уголовного права.

Если же рассматривать его по канонам дипломатии послевоенного времени, после Второй мировой, то это вообще casus belli - акция, оправдывающая декларирование войны.

Это уж Россия пыхтит, переживает, не объявляет - войны-то мы не хотим. Мы не такие легкомысленные, на нашей территории прошла та страшная война - на полях и в долинах США войны не было 150 лет.

Когда Трамп был кандидатом, то мы в России были недальновидны.

Я в том числе. Прощения за недальновидность нам нет.

То, что мы в Трампе ошиблись, объясняется большей частью тем, что очень уж враждебным к России стал в последние месяцы своего президентства Обама, ну мы думали, что пусть лучше республиканец и популист, чем однопартиец Обамы - Клинтонша. Поэтому мы были недальновидны. Желали лучше расположенного к России президента, чем Обама.

Так что вот такие были наши вполне человеческие российские мотивы.

Мы думали: человек займется Америкой, будет напрягаться на внутриамериканском фронте. Но он продолжил там, где остановился Обама.

Бросается в глаза мессианское хамство Трампа - мания величия страны, государства, считающего себя преемником Рима - и не благостного поджавшего губы Ватикана последних десятилетий, но того Древнего Рима - рабовладельческой мировой империи, агрессивной и милитаристской державы.

То есть он не тот, за кого себя выдавал, а может быть, он и не понимал сам себя, кто он, мистер Трамп, до того, как власть оказалась в его руках. Не понимал, что он милитарист и расист.

К тому же он не совсем обычный милитарист. Он милитарист-трус. Он выплевывал забубенные ругательства в адрес Северной Кореи, дал приказ двум американским флотам идти к берегам КНДР, но, подсчитав аккуратным бизнесменом, во что это обойдется его стране и ее союзнику - Южной Корее, тихо струсил и только врет сейчас, что поражение его агрессивной политики против КНДР есть его победа.

По поводу Сирии он также кипел ненавистью и не сдерживал себя в Twitter. Но оба его налета на Сирию - и в 2017 году, и в 2018-м - оказались достаточно осторожными и рассчитанно не принесли вреда, способного разозлить нас, Россию, до степени безоглядного гнева, броска в пламя войны.

Зато он умело выводит нас из себя в деталях.

Блестящими специалистами по русскому характеру была задумана и проведена операция "Допинг российских спортсменов", жутчайшим образом унизившая нашу страну не хуже военного поражения.

Зная, что кровные узы объединяют англосаксонскую группу стран - военную матку США, Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, зная о репутации Великобритании как верной собаки США, неудивительно догадаться, что кругом загадочное дело Скрипалей было задумано на североамериканском континенте, а не на территории прапрабабушки Великобритании.

Увы, самое худшее нас ждет впереди. Грядет нам в подарок организованный бунт наших противников в Организации Объединенных Наций, который, вероятно, будет стоить нам потери права вето в Совете Безопасности, и это будет страшный удар по нам, хуже нескольких военных поражений подряд.

Следует сказать, что удары по классической дипломатии наносятся США во всю протяженность срока Трампа, и они заключаются не только в высылках российских дипломатов.

Идет планомерная дискредитация дипломатии вообще. И цель этой дискредитации - добиться того, чтобы Россия оказалась никак не защищена дипломатически.

Отсюда вот и эти демонстративные вторжения в российские диппомещения в США.

США, разнюхав хорошенько русский характер, давно доводят нас до истерики всяческими вылазками и наскоками.

Еще при Обаме началась (помните?) практика захвата российских граждан на территориях третьих стран, и потом США уволакивали своих российских жертв в свое логово, на североамериканский континент. Вспомните!

Первым был Бут, потом Ярошенко, затем стали уволакивать наших то ли хакеров, то ли блогеров, но уволакивают постоянно.

Презрев к чертовой матери все традиции дипломатии и суверенитета.

Так что налицо грандиознейший многоходовый план североамериканской державы по дестабилизации морали нашей страны.

Вспомните, через какое количество унижений мы уже прошли.

Воевать жестоко и честно против нас они трусят.

Они ударяют по нам исподтишка.

Их генеральный план убийства нас тысячью порезов и унижений, вы что, думаете, остановят, если Трампа сменит другой американский президент?

Нет, не остановят. Убийство дипломатии будет продолжаться.

Они же не раз заявляли, что хотят нас изолировать.

Но они не сообщили, что хотят нас вывести из себя. Взбеленить. Довести нас до истерики.

А именно этого они добиваются.

Вы видели, как они шли в здание в Сиэтле? Наглое ворье это?

27 апр. 18

Источник - ru.rt.com
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