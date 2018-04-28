Елбасы назначил себе новых заместителей в кукольную "Ассамблею народа Казахстана" - Тварионаса и Салжанова

21:15 28.04.2018 Назарбаев назначил своих замов в АНК



Ими стали Виталий Ионо Тварионас и меценат Исламбек Салжанов.



На XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент РК Нурсултан Назарбаев произвел назначения двух заместителей председателя АНК, сообщает корреспондент Zakon.kz.



""Совет рассмотрел и внес мне предложение назначить на эти должности первого председателя общественного объединения "Lituаnica" Виталия Ионо Тварионаса и члена АНК Исламбека Салжанова, который многое делает, оказывает помощь", - сказал Глава государства."



По его словам, один раз в год в порядке ротации происходит назначение новых заместителей председателя АНК, представляющих этно-культурные объединения регионов.



""Нет возражений, тогда я подписываю распоряжение о назначении заместителями председателя АНК", - отметил он."



Ксения Давыдова, Астана.

28 апреля 2018, См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - zakon.kz

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