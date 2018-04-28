|Елбасы назначил себе новых заместителей в кукольную "Ассамблею народа Казахстана" - Тварионаса и Салжанова
21:15 28.04.2018
Назарбаев назначил своих замов в АНК
Ими стали Виталий Ионо Тварионас и меценат Исламбек Салжанов.
На XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент РК Нурсултан Назарбаев произвел назначения двух заместителей председателя АНК, сообщает корреспондент Zakon.kz.
""Совет рассмотрел и внес мне предложение назначить на эти должности первого председателя общественного объединения "Lituаnica" Виталия Ионо Тварионаса и члена АНК Исламбека Салжанова, который многое делает, оказывает помощь", - сказал Глава государства."
По его словам, один раз в год в порядке ротации происходит назначение новых заместителей председателя АНК, представляющих этно-культурные объединения регионов.
""Нет возражений, тогда я подписываю распоряжение о назначении заместителями председателя АНК", - отметил он."
Ксения Давыдова, Астана.
28 апреля 2018,